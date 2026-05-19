Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Juventus Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Juventus untuk musim 2026-27.

Juventus dan adidas secara resmi telah memperkenalkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, yang kembali menghadirkan motif garis-garis hitam-putih klasik dengan sentuhan baru.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Juventus musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

    Seragam kandang Juventus musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Juventus musim 2026-27 menandai kembalinya gaya elegan yang khas, yang menjadi ciri khas era-era paling prestisius klub ini. Berbeda dari pola "barcode" eksperimental musim sebelumnya, seragam ini menonjolkan penerapan garis-garis vertikal hitam-putih yang ikonik secara rapi dan seragam. Desain ini diperkuat oleh kerah polo lipat yang terinspirasi gaya retro dalam warna putih bersih, yang memberikan jersey ini estetika yang rapi dan modis, dirancang agar terlihat sama tajamnya di jalanan Turin maupun di lapangan Allianz Stadium.

    Ciri khas seragam tahun ini adalah penggunaan aksen Emas Metalik yang dominan, menggantikan aksen merah muda pada siklus sebelumnya. Warna emas berkilau ini diaplikasikan pada lambang 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa adidas, dan branding sponsor, menciptakan kontras mewah terhadap dasar monokrom.


  • Seragam tandang Juventus musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk jersey tandang yang dikabarkan ini, desainnya terinspirasi dari lini gaya hidup klub dan sangat kental dengan nuansa vintage. Jersey ini kembali mengangkat warna pink asli sebagai warna utamanya, sebagai penghormatan terhadap sejarah awal Juventus sebelum mereka mengadopsi motif garis-garis hitam-putih. Dipadukan dengan aksen hitam dan putih gading, jersey ini direncanakan menjadi seragam Trefoil resmi musim ini, dengan menonjolkan logo adidas Trefoil retro di samping lambang zebra yang bergaya.

    Seragam tandang ini diperkirakan akan dirilis pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.


  • Seragam ketiga Juventus musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam ketiga ini mengusung pendekatan yang jauh lebih tajam dan dramatis untuk musim 2026-27. Seragam ini didominasi oleh warna hitam yang elegan dan memadukan detail emas dan abu-abu yang mencolok untuk menciptakan estetika kontras tinggi. Ciri khas dari jersey ini adalah grafis api yang rumit dan menyala yang menghiasi bagian bawah kaus. Berbeda dengan seragam tandang, seragam ketiga ini kembali menggunakan logo performa adidas yang modern, menciptakan desain kontemporer yang agresif yang dirancang agar terlihat sama tajamnya di bawah lampu stadion maupun sebagai pakaian jalanan gaya hidup.

    Seragam ketiga ini diperkirakan akan diluncurkan pada Agustus 2026.