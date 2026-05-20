Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Inter Milan 26-27 home kit
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Inter Milan Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Inter Milan untuk musim 2026-27.

Tema utama koleksi seragam Inter Milan musim 2026-27 berpusat pada 'Made of Milano', yang memadukan keanggunan busana kota yang telah mengakar kuat dengan subkultur lintas olahraga yang khas serta nuansa nostalgia era keemasan tahun 90-an.

Nike dan klub telah beralih dari pola-pola abstrak dan eksperimental beberapa tahun terakhir untuk menancapkan identitas musim ini pada jati diri budaya Milan dan warisan klub.

Ikuti GOAL untuk mengetahui segala hal yang perlu Anda ketahui tentang seragam kandang Inter Milan 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, bocoran, dan detail desainnya.

    Seragam kandang Inter Milan musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Inter Milan musim 2026-27 ditandai dengan perpaduan warna Hitam dan Biru Lyon, sebagai penghormatan terhadap seragam bersejarah Inter tahun 1998, sementara aksen Emas Universitas mengacu pada warna kuning pada logo Nike dan lambang klub dari seragam ikonik tersebut.

    Kembalinya kerah membawa sentuhan tradisi ke dalam siluet kontemporer, sementara di bagian dalam, tulisan 'Made of Milano' pada Inner Pride menonjolkan ikatan tak terputus antara Inter dan kota tersebut. Konsep ini juga tercermin dalam detail grafis seragam, dengan tepi garis yang dirampungkan dalam gaya terinspirasi dari potongan gunting penjahit, sebagai referensi langsung terhadap tradisi penjahitan dan manufaktur Milano.

    Seragam replika dijual seharga £89,99, sedangkan versi asli tersedia seharga £134,99.

  • Seragam tandang Inter Milan musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang ini mungkin merupakan desain paling tidak konvensional dalam sejarah Inter, karena sangat terinspirasi oleh jersey bisbol klasik. Kaus ini memiliki dasar warna putih bersih yang dipenuhi garis-garis tipis berwarna biru tua. Untuk sepenuhnya menonjolkan estetika bisbol, Nike diperkirakan akan menggunakan versi monogram dari lambang klub, dengan hanya menonjolkan huruf-huruf melingkar di bagian dalam, bukan lambang lengkap seperti biasanya. Desain ini jelas bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pakaian performa dan pakaian jalanan gaya hidup, menawarkan tampilan yang terasa lebih seperti pakaian kasual daripada seragam sepak bola tradisional.


  • Seragam ketiga Inter Milan musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk seragam ketiga, Nike mengangkat masa lalu legendaris klub tersebut dengan mengambil inspirasi dari era Ronaldo pada musim 1997-98. Palet warnanya berpusat pada Iron Grey, Black, dan Tour Yellow, sebuah kombinasi yang menjadi ikonik pada akhir tahun 90-an. Prediksi awal menunjukkan bahwa seragam ini akan menampilkan garis tengah horizontal di bagian depan, meniru pola lingkaran abu-abu dan hitam dari desain Umbro asli. Dengan menggabungkan elemen retro ini dengan bahan teknis modern, seragam ketiga ini dirancang untuk membangkitkan nostalgia sekaligus mempertahankan tampilan yang mencolok namun tetap tersembunyi di bawah sorotan lampu stadion.