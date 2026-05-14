Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ghana world cup kitsPUMA
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Ghana untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Ghana

Seragam Ghana 2026 telah diperkenalkan — mulai dari sentuhan baru pada warna-warna kebangsaan hingga varian warna emas.

Untuk Piala Dunia 2026, PUMA sangat terinspirasi oleh cerita rakyat Ghana dan kehidupan sehari-hari yang semarak di Accra dalam merancang seragam Black Stars. Koleksi ini dirancang dengan filosofi untuk tampil tanpa ragu dan dibuat agar menonjol.


Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Ghana untuk Piala Dunia FIFA 2026

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Seragam kandang Ghana

    Energi murni. Latar belakang putih dihiasi pola geometris yang mencolok dalam gradasi warna merah, kuning, dan hijau yang cerah — warna-warna nasional yang dihidupkan melalui ritme dan gerakan. Bintang Hitam yang ikonik menjadi titik fokus utama desain ini. Penuh semangat perayaan, tanpa ragu, dan dirancang untuk menonjol.





  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Seragam Tandang Ghana

    Dengan memancarkan kekuatan dan optimisme, seragam tandang berwarna emas ini sangat menarik perhatian. Motif yang terinspirasi dari kain Kente yang menutupi seluruh permukaan seragam menambah kedalaman budaya, sementara aksen merah dan lambang Black Star mengaitkan desain ini dengan warisan budaya Ghana.