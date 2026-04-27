Seragam Chelsea Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Seragam kandang Chelsea musim 2026-27 tetap mempertahankan skema warna biru royal yang melingkupi seluruh seragam, dengan sentuhan warna kuning untuk memberikan nuansa yang berbeda. Penambahan warna kuning ini menandai pertama kalinya sejak musim 2021-22 Chelsea menggunakan warna tersebut pada seragam kandang, serta pertama kalinya dalam 30 tahun logo klub akan berwarna kuning. Semua ini berdasarkan bocoran yang melaporkan perubahan-perubahan baru yang menarik tersebut.
Dilaporkan juga ada perubahan besar pada logo seragam kandang, yang mencakup lambang singa berwarna kuning sebagai pengganti logo modern, yang juga akan menjadi hal baru lainnya. Ada pula pola lambang penuh yang halus yang membungkus seluruh bagian depan kaos, menambah sentuhan gaya pada desainnya.
Jika mengikuti siklus peluncuran sebelumnya, jersey kandang diperkirakan akan dirilis antara Mei dan Juni 2026, kemungkinan menjelang pra-musim. Harga diperkirakan akan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £85-£95 dan edisi pemain asli mendekati £125-£135.