Seragam Chelsea Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Bocoran seragam pertama Chelsea musim 2026-27 terungkap - desain, warna, dan detailnya

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Chelsea musim 2026-27, termasuk desain yang bocor, pilihan warna, dan perkiraan tanggal rilis.

Penting: Belum ada satupun dari seragam ini yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

GOAL meninjau apa yang akan dikenakan oleh Estevao, Cole Palmer, dan Joao Pedro pada musim mendatang...

  • Seragam kandang Chelsea musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Chelsea musim 2026-27 tetap mempertahankan skema warna biru royal yang melingkupi seluruh seragam, dengan sentuhan warna kuning untuk memberikan nuansa yang berbeda. Penambahan warna kuning ini menandai pertama kalinya sejak musim 2021-22 Chelsea menggunakan warna tersebut pada seragam kandang, serta pertama kalinya dalam 30 tahun logo klub akan berwarna kuning. Semua ini berdasarkan bocoran yang melaporkan perubahan-perubahan baru yang menarik tersebut. 

    Dilaporkan juga ada perubahan besar pada logo seragam kandang, yang mencakup lambang singa berwarna kuning sebagai pengganti logo modern, yang juga akan menjadi hal baru lainnya. Ada pula pola lambang penuh yang halus yang membungkus seluruh bagian depan kaos, menambah sentuhan gaya pada desainnya. 

    Jika mengikuti siklus peluncuran sebelumnya, jersey kandang diperkirakan akan dirilis antara Mei dan Juni 2026, kemungkinan menjelang pra-musim. Harga diperkirakan akan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £85-£95 dan edisi pemain asli mendekati £125-£135. 

  • Seragam tandang Chelsea musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Chelsea akan menghadirkan sentuhan modern dan elegan pada seragam tandang mereka, dengan warna hitam solid tanpa grafis atau motif. Sentuhan detailnya terdapat pada kerah dan ujung lengan berwarna kuning, serta logo Nike dan lambang singa. 

    Jika bocoran tersebut benar, ini akan menjadi kali pertama Chelsea menggunakan seragam tandang berwarna hitam dalam satu dekade, sejak musim 2016/17, dengan warna yang sangat mirip dengan seragam tandang musim 2012/13. 

    Seragam tandang biasanya dirilis tak lama setelah seragam kandang, yang berarti kemungkinan besar akan diluncurkan pada Juni hingga Juli 2026. Harganya diperkirakan sama dengan seragam kandang, dengan replika standar sekitar £85-£95 dan versi asli mencapai £125-£135.

  • Seragam ketiga Chelsea musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Bocoran seragam ketiga menunjukkan kaos yang didominasi warna putih, dengan aksen merah dan biru. Tampaknya logo klub bergaya vintage akan kembali digunakan untuk seragam ini, dengan aksen biru royal di bagian leher, panel samping, dan ujung lengan yang melengkapi tampilannya. 

    Secara keseluruhan, semua ini mengarah pada desain yang bersih dan segar untuk melengkapi trio seragam ini. Seperti halnya bocoran-bocoran awal lainnya, posisi akhir logo dan detail trim masih bisa berubah sebelum peluncuran. 

