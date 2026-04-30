Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Celtic kit Getty Images
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Celtic Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

SHOPPING
KITS
Celtic
Celtic
Premiership

Bocoran seragam Celtic musim 2026-27 terungkap - desain, warna, dan detailnya

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Celtic musim 2026-27, termasuk desain yang bocor, pilihan warna, dan perkiraan tanggal rilis.

Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

GOAL meninjau apa yang akan dikenakan oleh pemain seperti Kasper Schmeichel, Kieran Tierney, dan Benjamin Nygren pada musim mendatang...

  • Seragam kandang Celtic musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Desain seragam kandang Celtic musim 2026/27 yang bocor ini berfokus pada sebuah tonggak sejarah besar: peringatan ke-60 kemenangan di Piala Eropa 1967. adidas tampaknya tampil all-out dengan koleksi bertema warisan yang secara langsung memberikan penghormatan kepada "Lisbon Lions." 

    Inti dari ketiga seragam ini adalah lambang edisi khusus peringatan yang dikabarkan. Lambang bulat yang dihiasi ini dilaporkan menampilkan sulaman emas dan frasa Portugis "60º Aniversário," sebagai penghormatan terhadap lokasi final bersejarah di Estádio Nacional.

    Seragam kandang mempertahankan pola garis-garis hijau dan putih tradisional, namun tampilannya ditingkatkan dengan aksen emas premium. Bocoran menunjukkan bahwa logo adidas, bintang ikonik di atas lambang, dan bahkan branding sponsor akan ditampilkan dalam warna emas perayaan. Estetika keseluruhan terasa seperti versi modern dan elegan dari seragam "50th Anniversary" musim 2017-18, dengan garis-garis bersih dan tekstur kain yang lebih halus pada pola garis-garis untuk memberikan kesan berkualitas tinggi dan klasik pada jersey.

    Jika mengikuti siklus rilis sebelumnya, jersey kandang diperkirakan akan dirilis antara Mei dan Juni 2026, kemungkinan menjelang pra-musim. Harga diperkirakan akan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £80-£90 dan edisi pemain asli mendekati £120-£130.

  • Seragam tandang Celtic musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk seragam tandang, adidas diperkirakan akan mengangkat nuansa nostalgia tahun 90-an dengan menghadirkan kembali logo Trefoil klasik, yang saat ini khusus digunakan untuk desain gaya hidup elit merek tersebut. Kombinasi warna yang bocor menampilkan garis-garis vertikal berwarna hitam dan hijau tua pucat.

    Detail unik pada kaus ini adalah pola zig-zag di tepi garis-garis tersebut, yang mencerminkan desain yang terlihat pada kotak sepatu adidas Originals vintage. Seragam ini dilengkapi dengan kerah V-neck klasik dan simbol khusus yang tersembunyi di bagian dalam leher, semakin memperkuat statusnya sebagai barang koleksi.

    Seragam tandang biasanya dirilis tak lama setelah seragam kandang, yang berarti kemungkinan besar akan diluncurkan pada Juni hingga Juli 2026. Harganya diperkirakan sama dengan seragam kandang, dengan replika standar sekitar £80–£90 dan versi asli mencapai £120–£130.

  • Seragam ketiga Celtic musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam ketiga mungkin adalah yang paling artistik di antara ketiganya, terinspirasi oleh arsitektur dan keramik Lisbon. Dilaporkan bahwa seragam ini memiliki warna dasar putih gading atau krem, yang berfungsi sebagai kanvas untuk pola grafis bergaya mosaik.

    Pola ini merupakan penghormatan langsung terhadap ubin azulejo terkenal yang terdapat di luar Estádio Nacional, tempat trofi tersebut diraih. Dengan aksen emas dan hijau tua pada lengan serta palet warna yang elegan

    Seperti halnya semua bocoran awal, penempatan akhir logo dan detail hiasan masih bisa berubah sebelum dirilis. palet warna, seragam ini diposisikan sebagai perpaduan gaya hidup yang terlihat sama bagusnya di luar lapangan seperti saat dipakai di lapangan.