Seragam Celtic Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Desain seragam kandang Celtic musim 2026/27 yang bocor ini berfokus pada sebuah tonggak sejarah besar: peringatan ke-60 kemenangan di Piala Eropa 1967. adidas tampaknya tampil all-out dengan koleksi bertema warisan yang secara langsung memberikan penghormatan kepada "Lisbon Lions."

Inti dari ketiga seragam ini adalah lambang edisi khusus peringatan yang dikabarkan. Lambang bulat yang dihiasi ini dilaporkan menampilkan sulaman emas dan frasa Portugis "60º Aniversário," sebagai penghormatan terhadap lokasi final bersejarah di Estádio Nacional.

Seragam kandang mempertahankan pola garis-garis hijau dan putih tradisional, namun tampilannya ditingkatkan dengan aksen emas premium. Bocoran menunjukkan bahwa logo adidas, bintang ikonik di atas lambang, dan bahkan branding sponsor akan ditampilkan dalam warna emas perayaan. Estetika keseluruhan terasa seperti versi modern dan elegan dari seragam "50th Anniversary" musim 2017-18, dengan garis-garis bersih dan tekstur kain yang lebih halus pada pola garis-garis untuk memberikan kesan berkualitas tinggi dan klasik pada jersey.

Jika mengikuti siklus rilis sebelumnya, jersey kandang diperkirakan akan dirilis antara Mei dan Juni 2026, kemungkinan menjelang pra-musim. Harga diperkirakan akan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £80-£90 dan edisi pemain asli mendekati £120-£130.