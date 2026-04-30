Seragam Bayern Munich Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Gaya klasik dan retro mendominasi pembicaraan awal, seiring bocornya desain seragam Bayern Munich musim 2026–27 yang memicu antusiasme di kalangan penggemar. Hal ini tak terlalu mengejutkan bagi sebagian orang, mengingat adidas telah merancang seragam Bayern selama lebih dari 50 tahun.

Selain antusiasme para penggemar terhadap kembalinya estetika klasik, terdapat juga perubahan besar dalam branding pada bagian belakang kaos, di mana ‘FC Bayern’ akan digunakan secara resmi menggantikan nama lengkap ‘FC Bayern Munchen’.

Catatan: Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.