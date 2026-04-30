Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bayern Munich kit

Seragam Bayern Munich Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Bayern Munich untuk musim 2026-27.

Gaya klasik dan retro mendominasi pembicaraan awal, seiring bocornya desain seragam Bayern Munich musim 2026–27 yang memicu antusiasme di kalangan penggemar. Hal ini tak terlalu mengejutkan bagi sebagian orang, mengingat adidas telah merancang seragam Bayern selama lebih dari 50 tahun.

Selain antusiasme para penggemar terhadap kembalinya estetika klasik, terdapat juga perubahan besar dalam branding pada bagian belakang kaos, di mana ‘FC Bayern’ akan digunakan secara resmi menggantikan nama lengkap ‘FC Bayern Munchen’.

Catatan: Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

  • Seragam kandang Bayern Munich musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Para penggemar fanatik Bayern yang sebelumnya mengkritik beberapa desain seragam eksperimental klub belakangan ini pasti akan senang dengan bocoran seragam kandang Bayern Munich musim 2026-27, yang tampaknya akan kembali ke warna klasik merah dan emas.

    Desain tersebut menampilkan garis-garis halus berwarna gelap yang membentang di atas dasar merah yang kaya, memberikan kedalaman dan tekstur, dengan detail emas pada kerah dan manset. Logo sponsor adidas dan Telekom konon berwarna putih, sehingga menciptakan kontras yang menonjol dan bersih terhadap dasar merah.

    Bayern berharap penggunaan aksen emas ini akan menjadi jimat keberuntungan, karena aksen tersebut belum pernah digunakan pada seragam kandang sejak musim legendaris 2012-13 saat mereka meraih treble.

    Sesuai tradisi klub, Bayern Munich biasanya memperkenalkan seragam kandang musim depan pada pertandingan Bundesliga terakhir musim sebelumnya/saat ini di Allianz Arena, yaitu melawan FC Koln pada 16 Mei. Seragam tersebut juga mungkin dikenakan pada final DFB-Pokal (23 Mei) atau final Liga Champions (30 Mei), jika mereka lolos.

    Meskipun harga resmi untuk musim 2026-27 masih belum diumumkan, harga seragam Adidas premium saat ini berkisar antara €90 - €100 untuk replika dan €135 - €150 untuk versi asli (pemain).

  • Seragam tandang Bayern Munich musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Para penggemar gaya retro pasti akan sangat gembira atau überglücklich dengan seragam tandang Bayern Munich musim 2026-27 yang dinantikan.

    Seragam tandang yang diusulkan ini didominasi warna putih, dengan warna biru tua dan merah sebagai warna sekunder, dan kemungkinan akan menampilkan kembalinya logo Adidas Trefoil yang ikonik serta logo klasik Bayern e.V. untuk tampilan yang bernuansa warisan. Lambang klasik Bayern e.V. (pertama kali digunakan pada tahun 1966) muncul di seragam untuk pertama kalinya dalam hampir 25 tahun.

    Para penggemar diperkirakan dapat memperoleh seragam tandang Bayern mulai akhir Juli, setelah Piala Dunia, dengan harga kaos replika diperkirakan mulai dari €100 ke atas.

  • Seragam ketiga Bayern Munich musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Bayern Munich diperkirakan akan tetap menggunakan skema warna utama berupa merah (seragam kandang), terang (seragam tandang), dan gelap (seragam ketiga).

    Bocoran seragam ketiga musim 2026-27 tampaknya menampilkan dasar warna antrasit gelap atau biru tua, dipadukan dengan aksen merah mencolok dan pola sapuan kuas. Disarankan bahwa logo ‘Performance’ standar adidas, bukan logo Trefoil, akan digunakan.

    Seragam ketiga baru Bayern kemungkinan akan tersedia di pasaran sekitar bulan Agustus, dengan harga jersey replika mulai dari sekitar €105 dan €140 untuk versi asli (pemain).

