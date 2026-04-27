Seragam Barcelona Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Barcelona untuk musim 2026-27.

Musim 2026-27 akan menjadi musim yang bersejarah bagi FC Barcelona, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Stadion Spotify Camp Nou yang telah direnovasi diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh 105.000 penonton pada April 2027, menjadikannya stadion dengan kapasitas tempat duduk terbesar di Eropa. Narasi ini tampaknya telah menginspirasi para perancang seragam Nike, dengan desain-desain baru yang bocor telah dipublikasikan secara global.

Ikuti ulasan lengkap GOAL mengenai semua seragam Barcelona musim 2026-27, kapan akan dirilis, dan berapa harganya.

Catatan: Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

  • Seragam kandang Barcelona musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Barcelona untuk musim 2026-27 menampilkan garis-garis biru dan merah yang bergantian — tidak ada yang baru di sini. Namun, tampaknya lebih banyak nuansa warna dari masing-masing warna digunakan daripada sebelumnya dalam seragam Barca, dengan tiga nuansa merah dan tiga nuansa biru yang berbeda digunakan dalam setiap garis.

    Nuansa merah tersebut adalah ‘deep garnet’, ‘noble red’, dan ‘cardinal red’, sedangkan nuansa biru adalah ‘game royal’, ‘loyal blue’, dan ‘blue void’. Nuansa yang berbeda ini diyakini mewakili eksterior yang telah direnovasi dari Spotify Camp Nou.

    Baik logo Nike Swoosh maupun logo Spotify yang hanya berupa ikon dan ditempatkan di tengah tampil dalam warna emas. Seragam lengkap ini dilengkapi dengan celana pendek dan kaus kaki berwarna ‘blackened blue’.

    Seragam kandang ini rencananya akan dirilis secara resmi pada akhir Mei, dengan harga jersey replika diperkirakan berkisar antara £100 - £110. Versi ‘pemain’ yang asli kemungkinan akan dijual dengan harga sekitar £140+.

  • Seragam tandang Barcelona musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk seragam tandang musim 2026-27, Barcelona dan Nike melanjutkan kemitraan mereka dengan merek Mamba milik Kobe Bryant untuk musim berikutnya. Klub raksasa Catalan ini tampaknya juga akan mempertahankan tren terbaru mereka dalam bergantian menggunakan warna terang dan gelap pada bagian depan seragam tandang.

    Seragam emas terang musim ini tampaknya akan digantikan oleh seragam atas berwarna ungu dan hitam, terinspirasi dari warna klub NBA mantan Kobe, LA Lakers. Seragam ini dilaporkan memberikan tampilan yang reflektif dan mencolok di bawah lampu stadion.

    Ada hubungan lain dengan Kobe, dengan kutipan "Leave the game better than you found it" di bagian dalam kerah dan logo Mamba yang diperkirakan akan menggantikan logo Nike Swoosh tradisional.

    Seragam tandang baru Barcelona diperkirakan akan tersedia di pasaran sekitar bulan Juli/Agustus, dan jersey replikanya diperkirakan akan dijual mulai sekitar €105.

  • Seragam ketiga Barcelona musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk musim 2026-27, Barcelona tampaknya akan kembali menggunakan warna hijau mint untuk seragam ketiga mereka, yang dikenal sebagai ‘green frost’, untuk pertama kalinya dalam enam musim. Ini merupakan kebangkitan kembali dari desain ‘teal’ Kappa yang digemari penggemar sejak tahun 1990-an.

    Seluruh kaos tampaknya dipenuhi dengan pola grafis yang terlihat usang dan menampilkan logo Nike Swoosh berwarna kuning dengan garis tepi oranye. Lambang klub berwarna monokromatik teal dan navy dengan aksen merah. Selain itu, diusulkan bahwa warna merah dan biru tradisional Blaugrana akan digunakan pada kerah dan ujung lengan.

    Para penggemar diperkirakan dapat memperoleh seragam ketiga Barcelona mulai Agustus/September, dan kaos replika tersebut diperkirakan akan dijual dengan harga mulai dari €100 ke atas.

