Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Aston Villa kitGetty Images

Diterjemahkan oleh

Seragam Aston Villa Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

SHOPPING
KITS
Aston Villa
Aston Villa Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Aston Villa untuk musim 2026-27.

Detail awal mengenai seragam Aston Villa musim 2026-27 mulai beredar, dengan adidas yang akan menangani desain seragam klub untuk musim ketiga berturut-turut. Berikut adalah semua informasi yang telah terungkap sejauh ini, mulai dari desain dan skema warna yang bocor hingga perkiraan harga dan jadwal peluncuran.

Ikuti GOAL untuk mengetahui seragam apa yang mungkin akan dikenakan oleh pemain seperti Morgan Rogers dan Ezri Konsa di Villa Park dan tempat lain pada musim depan.

Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.


  Seragam kandang Aston Villa musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Berani atau pulang saja. Dalam kasus Aston Villa, tampaknya mereka akan tampil berani di kandang sendiri, karena mereka diperkirakan akan meninggalkan desain klasik dengan bodi merah anggur dan lengan biru langit, untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade.

    Desain seragam kandang 2026-27 yang dilaporkan terinspirasi oleh seragam retro-klasik 1969 klub dan menghilangkan lengan biru tradisional untuk tampilan serba merah anggur. Seragam ini juga dilaporkan menampilkan kerah polo klasik dan lambang klub monokrom berwarna biru muda.

    Sebagai penghormatan lebih lanjut terhadap tampilan tahun 1969, diperkirakan akan ada celana pendek putih dan kaus kaki biru langit dengan detail merah anggur atau emas.

    Kami memperkirakan seragam kandang Aston Villa akan dirilis pada awal musim panas (akhir Mei/awal Juni), dengan harga awal kaos replika dewasa sekitar £80 dan versi asli pemain mulai dari £110 ke atas.

    • Iklan

  Seragam tandang Aston Villa musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Sebagian penggemar Villa merasa kurang terkesan dengan seragam tandang musim 2025-26 saat ini, dan meskipun tampaknya klub akan tetap menggunakan warna dasar hitam sebagai dominan, detail tiga warna yang cerah (merah anggur, biru langit, dan kuning) tampaknya akan diperkenalkan. Selain itu, sepertinya lambang singa yang berdiri sendiri akan digunakan sebagai pengganti lambang lengkap pada seragam kandang.

    Seragam tandang Aston Villa juga diperkirakan akan menjadi bagian dari rangkaian ‘Elite’ adidas yang terinspirasi gaya retro. Seragam ketiga klub asal Birmingham inilah yang mendapatkan perlakuan logo Trefoil yang terkenal musim ini, namun seragam tandanglah yang diunggulkan untuk mendapatkan kehormatan tersebut pada musim mendatang.

    Seragam ini kemungkinan akan dirilis pada bulan Juli atau awal Agustus, setelah Piala Dunia 2026. Harganya diperkirakan berkisar antara £110 - £120 untuk kaos pemain asli dan £80 - £85 untuk replika dewasa.

  Seragam ketiga Aston Villa musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kontras warna gelap dan terang antara seragam tandang dan seragam ketiga Aston Villa, yang terlihat jelas musim ini, kabarnya akan tetap dipertahankan.

    Seragam ketiga diperkirakan akan memiliki dasar warna putih/biru muda dengan pola swirl di dalamnya, yang terinspirasi dari gerbang Villa Park. Ada usulan bahwa logo adidas Trefoil akan digantikan oleh versi 'gunung' bergaris tiga, yang akan ditempatkan secara unik di atas lambang klub berwarna di posisi tengah.

    Kami memperkirakan jadwal rilis seragam ketiga akan serupa dengan seragam tandang, yaitu akhir Juli/awal Agustus, dan diperkirakan harganya mulai dari £80 untuk jersey replika dan mulai dari £110 untuk versi asli.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
WSL
Aston Villa Women crest
Aston Villa Women
AVL
West Ham United Women crest
West Ham United Women
WHU