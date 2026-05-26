Seragam Aston Villa Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Seragam kandang baru Aston Villa untuk musim 2026-27 ini mengangkat kembali desain-desain berwarna merah anggur dan biru yang lebih unik dari klub, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Terinspirasi oleh seragam-seragam dari arsip era 1960-an hingga 2010-an, desain baru ini menawarkan tampilan yang bersih dan elegan, menjauh dari seragam kandang berlengan raglan yang biasa dikenakan Villa di era modern, yang biasanya dilengkapi dengan detail emas.

Peluncuran seragam ini disertai dengan film pendek yang terinspirasi dari desain seragam, menggunakan format dokumenter gaya Pathe ikonik tahun 60-an, yang langsung dikenali dari narasi tradisional, struktur yang cepat, dan gaya visualnya. Film ini menangkap energi positif di sekitar klub, berfokus pada para pemain yang bersiap-siap menjelang musim berikutnya di lapangan latihan, menampilkan pemain tim utama, manajer Unai Emery, dan legenda klub, bahkan secara tepat mengacu pada kejayaan Eropa masa lalu.

Seragam ini akan tersedia untuk dibeli mulai Kamis, 28 Mei, dengan harga awal kaos replika dewasa sekitar £80 dan versi asli pemain mulai dari £110 ke atas.











