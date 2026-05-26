Seragam Aston Villa Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Aston Villa untuk musim 2026-27.

Detail awal mengenai seragam Aston Villa musim 2026-27 mulai beredar, dengan adidas mengambil pendekatan yang berani dan sangat bernuansa retro untuk musim mendatang Villa.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Aston Villa musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya



    Seragam kandang Aston Villa musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang baru Aston Villa untuk musim 2026-27 ini mengangkat kembali desain-desain berwarna merah anggur dan biru yang lebih unik dari klub, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Terinspirasi oleh seragam-seragam dari arsip era 1960-an hingga 2010-an, desain baru ini menawarkan tampilan yang bersih dan elegan, menjauh dari seragam kandang berlengan raglan yang biasa dikenakan Villa di era modern, yang biasanya dilengkapi dengan detail emas. 

    Peluncuran seragam ini disertai dengan film pendek yang terinspirasi dari desain seragam, menggunakan format dokumenter gaya Pathe ikonik tahun 60-an, yang langsung dikenali dari narasi tradisional, struktur yang cepat, dan gaya visualnya. Film ini menangkap energi positif di sekitar klub, berfokus pada para pemain yang bersiap-siap menjelang musim berikutnya di lapangan latihan, menampilkan pemain tim utama, manajer Unai Emery, dan legenda klub, bahkan secara tepat mengacu pada kejayaan Eropa masa lalu. 

    Seragam ini akan tersedia untuk dibeli mulai Kamis, 28 Mei, dengan harga awal kaos replika dewasa sekitar £80 dan versi asli pemain mulai dari £110 ke atas.




  • Seragam tandang Aston Villa musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Sebagian penggemar Villa merasa sedikit kurang terkesan dengan seragam tandang musim 2025-26 saat ini, dan meskipun tampaknya klub akan tetap mempertahankan warna dasar hitam dominan, detail tiga warna yang cerah (merah anggur, biru langit, dan kuning) tampaknya akan diperkenalkan. Selain itu, sepertinya lambang singa yang berdiri sendiri akan digunakan sebagai pengganti lambang lengkap pada seragam kandang.

    Seragam tandang Aston Villa juga diperkirakan akan menjadi bagian dari rangkaian ‘Elite’ adidas yang terinspirasi gaya retro. Seragam ketiga klub asal Birmingham inilah yang mendapatkan perlakuan logo Trefoil yang terkenal musim ini, namun seragam tandanglah yang diunggulkan untuk mendapatkan kehormatan tersebut pada musim mendatang.

    Seragam ini kemungkinan akan dirilis pada bulan Juli atau awal Agustus, setelah Piala Dunia 2026. Harganya diperkirakan berkisar antara £110 - £120 untuk kaos pemain asli dan £80 - £85 untuk replika dewasa.

  • Seragam ketiga Aston Villa musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kontras warna gelap dan terang antara seragam tandang dan seragam ketiga Aston Villa, yang terlihat jelas musim ini, kabarnya akan tetap dipertahankan.

    Seragam ketiga diperkirakan akan memiliki dasar warna putih/biru muda dengan pola swirl di dalamnya, yang terinspirasi dari gerbang Villa Park. Ada usulan bahwa logo adidas Trefoil akan digantikan oleh versi 'gunung' bergaris tiga, yang akan ditempatkan secara unik di atas lambang klub berwarna di posisi tengah.

    Kami memperkirakan jadwal rilis seragam ketiga akan serupa dengan seragam tandang, yaitu akhir Juli/awal Agustus, dan diperkirakan harganya mulai dari £80 untuk jersey replika dan mulai dari £110 untuk versi asli.