Seragam Arsenal Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Arsenal untuk musim 2026-27.

Mesin pemasaran Arsenal sudah beroperasi penuh menjelang musim 2026-27, dengan detail awal mengenai seragam musim depan mulai bermunculan. GOAL merangkum semua yang telah terungkap sejauh ini — mulai dari desain dan pilihan warna yang bocor hingga perkiraan harga dan tanggal rilis — untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang akan dikenakan The Gunners musim depan.

Ini adalah kesempatan Anda untuk melihat apa yang akan dikenakan oleh pemain seperti Declan Rice dan Eberechi Eze di Emirates dan saat bertandang mulai Agustus mendatang.

Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

  Seragam kandang Arsenal musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Arsenal musim 2026-27 kabarnya akan diluncurkan pada akhir Mei.

    Meskipun warna merah tradisional tetap dipertahankan, bersama dengan lambang perisai monokrom putih yang bersih, diperkirakan akan ada pembaruan modern. Pola petir akan ditampilkan di ujung lengan dan kerah, serta perpaduan warna merah dan marun pada garis tebal adidas di lengan.

    Harga diperkirakan akan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £80 dan edisi pemain asli mendekati £120. Tentu saja, hingga diluncurkan secara resmi, detail seperti pola kain dan sentuhan akhir masih belum dikonfirmasi.

  Seragam tandang Arsenal musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Meskipun seragam kandang dilaporkan merupakan versi modern dari seragam klasik, para penggemar gaya retro dan mereka yang mendambakan seragam ikonik akan sangat antusias dengan apa yang kabarnya sedang dipersiapkan untuk seragam tandang Arsenal musim 2026-27.

    Seragam ini diperkirakan akan menjadi bintang baru, yang terinspirasi oleh seragam JVC adidas ikonik awal tahun 90-an yang dikenal sebagai ‘bruised banana’. Namun, warnanya tampaknya dibalik, dengan warna dasar biru tua dan detail kuning serta merah cerah pada kesempatan ini.

    Untuk mempertahankan estetika retro, kembalinya logo adidas Trefoil akan menjadi sentuhan yang bagus. Seperti pada musim ini, logo meriam yang disederhanakan mungkin akan dipertahankan daripada lambang klub lengkap.

    Seragam ini kemungkinan akan dirilis pada bulan Juli atau awal Agustus, setelah Piala Dunia 2026. Harganya diperkirakan berkisar antara £105 - £120 untuk seragam pemain asli dan £80 - £85 untuk replika dewasa.

  Seragam ketiga Arsenal musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk seragam ketiga Arsenal musim 2026-27, tampaknya akan diterapkan pendekatan yang lebih minimalis dan bergaya kasual. Kabarnya, seragam tersebut akan berwarna kuning pucat dengan logo dan aksen berwarna biru tua.

    Meskipun The Gunners belum memiliki seragam ketiga berwarna kuning dominan sejak musim 2012/13, versi baru ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan seragam tandang populer musim 2021/22. Grafis petir, yang merupakan motif khas Adidas untuk klub ini, diperkirakan akan kembali dimasukkan ke dalam desainnya.

    Dari tiga seragam Arsenal yang baru, versi ketiga diperkirakan akan menjadi yang terakhir dirilis, dengan perkiraan waktu peluncuran sekitar akhir Agustus. Perkiraan harga sekitar £120 untuk kaos pemain asli dan £80 untuk replika dewasa telah disebutkan.

