Seragam AC Milan Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Seragam kandang AC Milan musim 2026-27 tampaknya akan kembali ke gaya tradisional. Menurut bocoran yang beredar, Puma meninggalkan desain eksperimental yang belakangan ini digunakan dan kembali menghadirkan garis-garis yang lebih lebar dan klasik, terinspirasi dari era akhir tahun 90-an klub tersebut.
Desain tersebut dilaporkan menampilkan kerah dan manset berwarna hitam dengan aksen merah, sementara logo sponsor dan merek tampil dalam warna putih agar menonjol di atas palet warna ikonik Rossoneri.
Jika mengikuti siklus peluncuran sebelumnya, seragam kandang ini diperkirakan akan dirilis antara Mei dan Juni 2026, kemungkinan menjelang pra-musim. Harga diperkirakan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £80-£90 dan edisi pemain asli mendekati £120-£130.
Secara keseluruhan, ini tampak seperti penghormatan yang disengaja terhadap warisan Milan, namun hingga diluncurkan secara resmi, detail seperti pola kain dan sentuhan akhir masih belum dikonfirmasi.