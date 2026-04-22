Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam AC Milan Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Bocoran seragam AC Milan musim 2026-27 terungkap - desain, warna, dan detailnya

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam AC Milan musim 2026-27, termasuk desain yang bocor, pilihan warna, dan tanggal rilis yang diperkirakan.

Penting: Belum ada satu pun seragam ini yang dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsen. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

GOAL meninjau apa yang akan dikenakan oleh pemain seperti Pulisic, Modric, dan Rabiot pada musim mendatang...

  • Seragam kandang AC Milan musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang AC Milan musim 2026-27 tampaknya akan kembali ke gaya tradisional. Menurut bocoran yang beredar, Puma meninggalkan desain eksperimental yang belakangan ini digunakan dan kembali menghadirkan garis-garis yang lebih lebar dan klasik, terinspirasi dari era akhir tahun 90-an klub tersebut.

    Desain tersebut dilaporkan menampilkan kerah dan manset berwarna hitam dengan aksen merah, sementara logo sponsor dan merek tampil dalam warna putih agar menonjol di atas palet warna ikonik Rossoneri.

    Jika mengikuti siklus peluncuran sebelumnya, seragam kandang ini diperkirakan akan dirilis antara Mei dan Juni 2026, kemungkinan menjelang pra-musim. Harga diperkirakan sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan versi replika diperkirakan berharga sekitar £80-£90 dan edisi pemain asli mendekati £120-£130.

    Secara keseluruhan, ini tampak seperti penghormatan yang disengaja terhadap warisan Milan, namun hingga diluncurkan secara resmi, detail seperti pola kain dan sentuhan akhir masih belum dikonfirmasi.

  • Seragam tandang AC Milan musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Berbagai bocoran menunjukkan bahwa AC Milan akan tetap menggunakan seragam tandang putih klasik mereka, namun dengan sentuhan mewah untuk musim 2026-27. Seragam tersebut diperkirakan akan memadukan warna putih dengan detail emas dan hitam, sehingga memberikan kesan yang lebih mewah dan meriah.

    Salah satu rumor yang menonjol adalah penambahan karangan daun laurel berwarna emas di sekitar lambang klub, yang berpotensi menandai tonggak sejarah penting seperti peringatan ulang tahun San Siro.

    Seragam tandang biasanya dirilis tak lama setelah seragam kandang, yang berarti kemungkinan besar akan diluncurkan pada Juni hingga Juli 2026. Harganya diperkirakan akan sama dengan seragam kandang, dengan replika standar seharga sekitar £80–£90 dan versi asli mencapai £120–£130.

    Jika benar, hal ini akan menandai kembalinya detail emas yang langka pada seragam tandang Milan, menambahkan sentuhan peringatan pada tampilan yang sudah ikonik.


  • Seragam ketiga AC Milan musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Bocoran seragam ketiga ini mengisyaratkan arah desain yang berani dan modern. Warna dasar abu-abu arang tua diperkirakan akan mendominasi, dipadukan dengan logo berwarna merah muda-merah yang mencolok untuk menghasilkan tampilan kontemporer dengan kontras tinggi.

    Elemen desain seperti penempatan merek di tengah dan garis merah halus pada kerah serta lengan menambah kesan futuristik, sambil tetap merujuk pada palet warna tradisional Milan.

    Seperti halnya semua bocoran awal, penempatan akhir logo dan detail trim masih bisa berubah sebelum peluncuran.


