Sepupu Raphinha menegur juara Piala Dunia Brasil itu karena menyebarkan 'kebohongan' terkait transfer ke Arab Saudi mengenai penyerang Barcelona tersebut

Vampeta mengklaim bahwa informasi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat dengan klub, meskipun ia mengakui bahwa pada dasarnya itu hanyalah gosip yang ia dengar selama Piala Dunia Antarklub. Ia mengatakan: "Raphinha sedang menghadapi masalah keluarga yang serius, di samping kesulitan finansial. Ia berdoa agar bisa bergabung dengan Al-Hilal, dan saat ini sedang berusaha mengatasi situasi ini.

"Ini urusan keluarga. Informasi tersebut sampai kepadaku melalui orang-orang yang dekat dengan situasi di Barcelona. Ia berharap bahwa bergabung dengan Al-Hilal akan membantunya membalikkan keadaan."

Komentar tersebut memicu reaksi cepat dari keluarga Raphinha, menurut Marca. Sepupunya, Igor Padilha, membantah tuduhan tersebut di media sosial setelah cuplikan wawancara tersebut beredar di internet. Menanggapi Vampeta secara langsung, Padilha menulis: "Kamu harus menjelaskan kebohongan ini, temanku."