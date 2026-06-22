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Sepupu Raphinha menegur juara Piala Dunia Brasil itu karena menyebarkan 'kebohongan' terkait transfer ke Arab Saudi mengenai penyerang Barcelona tersebut
Keluarga Raphinha menanggapi tuduhan kontroversial tersebut
Vampeta, salah satu anggota skuad Brasil yang menjuarai Piala Dunia 2002, memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa Raphinha sedang menghadapi masalah keluarga dan keuangan yang serius. Ia menyiratkan bahwa masalah-masalah tersebut memengaruhi kemungkinan kepindahannya ke klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal. Dalam wawancara di podcast Red Cast, Vampeta mengatakan bahwa penyerang Barcelona itu berharap transfer tersebut dapat membantu memperbaiki situasinya.
- AFP
Tuduhan Vampeta dan tanggapan keluarga tersebut
Vampeta mengklaim bahwa informasi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat dengan klub, meskipun ia mengakui bahwa pada dasarnya itu hanyalah gosip yang ia dengar selama Piala Dunia Antarklub. Ia mengatakan: "Raphinha sedang menghadapi masalah keluarga yang serius, di samping kesulitan finansial. Ia berdoa agar bisa bergabung dengan Al-Hilal, dan saat ini sedang berusaha mengatasi situasi ini.
"Ini urusan keluarga. Informasi tersebut sampai kepadaku melalui orang-orang yang dekat dengan situasi di Barcelona. Ia berharap bahwa bergabung dengan Al-Hilal akan membantunya membalikkan keadaan."
Komentar tersebut memicu reaksi cepat dari keluarga Raphinha, menurut Marca. Sepupunya, Igor Padilha, membantah tuduhan tersebut di media sosial setelah cuplikan wawancara tersebut beredar di internet. Menanggapi Vampeta secara langsung, Padilha menulis: "Kamu harus menjelaskan kebohongan ini, temanku."
Rumor transfer disanggah dengan tegas
Perkembangan ini semakin memicu spekulasi seputar masa depan Raphinha, terutama di tengah kabar yang terus beredar mengenai keterkaitannya dengan klub-klub di Arab Saudi. Namun, klaim yang dilontarkan oleh Vampeta telah dibantah dengan tegas oleh keluarga sang pemain. Raphinha secara rutin menyampaikan hal-hal positif mengenai kehidupannya di Barcelona sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2022. Untuk saat ini, tidak ada indikasi dari pihak sang pemain bahwa krisis yang dilaporkan itu benar-benar terjadi, dengan anggota keluarganya segera membantah kabar tersebut.
- Getty Images Sport
Fokus tetap pada pemulihan
Prioritas utama Raphinha saat ini adalah memulihkan kebugarannya sepenuhnya setelah mengalami cedera otot dalam kemenangan 3-0 atas Haiti. Meskipun sempat ada kekhawatiran awal, laporan terbaru menunjukkan bahwa bintang Barcelona tersebut tidak akan dicoret dari skuad Carlo Ancelotti. Namun, Raphinha kemungkinan besar tidak akan diturunkan dalam pertandingan terakhir fase grup Selecao melawan Skotlandia.