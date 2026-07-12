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“Sepertinya dia selalu minum” - Roy Keane, Ian Wright, dan Gary Neville menanggapi “ucapan iri” dari ayah Erling Haaland, Alf Inge, yang mengklaim wasit telah “merugikan” Norwegia saat melawan Inggris
Wrighty membalas tuduhan 'cemburu'
Setelah Alf-Inge secara sarkastis memberi selamat kepada wasit Clement Turpin di media sosial, legenda Arsenal Wright menyatakan bahwa Norwegia hanya bisa menyalahkan kesalahan mereka sendiri atas kekalahan 2-1 di Hard Rock Stadium.
Saat berbicara di acara "Stick to Football", yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Wright meremehkan keluhan yang datang dari keluarga Haaland. "Apakah itu sekadar rasa iri dari Alf-Inge Haaland, yang memberi selamat kepada Bellingham dan wasit? Menurut saya, itu hanyalah serangan yang tidak pantas darinya," kata Wright.
Dia kemudian menanggapi klaim spesifik mengenai gol yang dianulir, sambil menambahkan: "Dia pasti tidak sedang merujuk pada itu karena itu hanyalah dorongan yang konyol [dari Haaland]. Pada momen itu, dia lebih tinggi sekitar enam atau tujuh inci, mengapa dia harus bersikap seagresif itu terhadapnya? Itu pelanggaran berat. Anda tidak bisa membicarakan hal seperti itu."
- Getty
Keane mempertanyakan kewarasan Alf-Inge
Ikon Manchester United, Keane, menyampaikan pandangan yang sedikit lebih seimbang mengenai kinerja wasit, namun tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran pribadi kepada Haaland senior. Keane mencatat bahwa meskipun beberapa keputusan menguntungkan Inggris, hal itu bukanlah alasan untuk hasil pertandingan tersebut.
"Menurut saya, wasit banyak memberikan keputusan yang menguntungkan Inggris, terutama dalam situasi 50-50. Saya tidak membicarakan keputusan-keputusan besar. Dia sepertinya lebih condong ke pihak Inggris, yang memang bisa terjadi dalam sebuah pertandingan. Saya tidak duduk di sini sambil berkata, 'Dia merugikan Norwegia', sama sekali tidak. Tapi ada beberapa keputusan di mana... hasilnya bisa saja sebaliknya," jelas Keane.
"Apakah dia akan mengingat pertandingan itu? Karena dia sepertinya selalu minum alkohol saat menonton pertandingan, si ayah itu. Tidak, dia pasti ingat! Kalau kamu sedang minum, kamu akan melihat pertandingan dengan cara yang berbeda. Dengar, saya akan selalu berusaha sedikit berpihak ke arah lain [melawan Inggris], jika situasinya 50-50, tapi dorongan itu tetap dorongan, dan kemudian dia menyundulnya, jadi begitulah."
Neville dan Wright membantah tuduhan 'perampokan'
Neville, legenda United lainnya, turut menyuarakan ketidaksetujuan terhadap keluhan Norwegia, sambil membandingkan pertandingan ini dengan penampilan Inggris sebelumnya. "Tidak, saya tidak berpikir ini adalah pertandingan di mana, sebagai penggemar Inggris, saya merasa kami beruntung karena wasit. Saya pikir saat melawan Ghana kami beruntung, ketika penalti Ezri Konsa tidak diberikan, dan itulah saat Anda beruntung, saat Anda merasa lolos dari satu kesalahan," kata mantan bek tersebut.
Wright semakin membantah alasan-alasan Norwegia dengan menyoroti kelemahan taktis mereka selama 90 menit, sambil berkata: "Jika kiper mereka tampil luar biasa, gemilang, ini dan itu, tidak membuat kesalahan itu… jika [Alexander] Sorloth mengoper bola ke tengah, mereka sudah unggul 2-0 sebelum babak pertama berakhir, kamu tidak akan mengatakan hal-hal seperti ini! Mereka kalah dalam pertandingan ini karena mereka membuat kesalahan dalam pertandingan itu. Bukan karena wasit, bola yang membentur jaring, atau apa pun yang mereka katakan. Omong kosong!"
- Getty Images
Haaland mengakhiri pertandingan tanpa mencetak gol—sesuatu yang jarang terjadi
Meskipun Haaland menutup debutnya di Piala Dunia yang luar biasa dengan tujuh gol, ia tak mampu membawa timnya melaju ke babak empat besar setelah digantikan oleh Jorgen Strand Larsen di menit-menit akhir saat melawan Inggris.
Keane berpendapat bahwa sang striker menjadi korban keterbatasan timnya. "Saya tidak akan mengatakan bahwa ia bermain buruk! Sebelum pertandingan, kami membicarakan bagaimana ia mencetak gol setiap 14 sentuhan bola, jadi faktanya dalam permainan secara umum… Selain itu, bagi rekan-rekan setimnya yang bermain bersamanya, tentu saja hal ini bergantung pada umpan yang mereka terima," kata Keane.
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