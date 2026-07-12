“Sepertinya dia selalu minum” - Roy Keane, Ian Wright, dan Gary Neville menanggapi “ucapan iri” dari ayah Erling Haaland, Alf Inge, yang mengklaim wasit telah “merugikan” Norwegia saat melawan Inggris

Setelah Alf-Inge secara sarkastis memberi selamat kepada wasit Clement Turpin di media sosial, legenda Arsenal Wright menyatakan bahwa Norwegia hanya bisa menyalahkan kesalahan mereka sendiri atas kekalahan 2-1 di Hard Rock Stadium.

Saat berbicara di acara "Stick to Football", yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Wright meremehkan keluhan yang datang dari keluarga Haaland. "Apakah itu sekadar rasa iri dari Alf-Inge Haaland, yang memberi selamat kepada Bellingham dan wasit? Menurut saya, itu hanyalah serangan yang tidak pantas darinya," kata Wright.

Dia kemudian menanggapi klaim spesifik mengenai gol yang dianulir, sambil menambahkan: "Dia pasti tidak sedang merujuk pada itu karena itu hanyalah dorongan yang konyol [dari Haaland]. Pada momen itu, dia lebih tinggi sekitar enam atau tujuh inci, mengapa dia harus bersikap seagresif itu terhadapnya? Itu pelanggaran berat. Anda tidak bisa membicarakan hal seperti itu."