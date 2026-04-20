Seperti dilaporkan Sky, bek tengah Hiroki Ito termasuk di antara para pemain yang kemungkinan akan meninggalkan juara Bundesliga tersebut jika ada tawaran transfer yang sesuai pada musim panas nanti.
Diterjemahkan oleh
Sepertinya dia boleh hengkang pada musim panas ini! Kandidat penjualan yang mengejutkan di FC Bayern München
Meskipun pihak klub di Säbener Straße menghargai kualitas olahraga dan kepribadian pemain berusia 26 tahun tersebut, mereka tetap bersedia untuk berdiskusi jika ada klub yang tertarik dan menawarkan biaya transfer yang menarik.
Selain Ito, laporan tersebut menyebut rekan bek tengahnya, Min-Jae Kim, sebagai kandidat penjualan kedua. Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, Kim terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Munich, terutama klub-klub Italia yang dilaporkan telah mengincar pemain asal Korea Selatan tersebut.
Jika baik Ito maupun Min-Jae hengkang pada musim panas, Bayern pasti harus aktif di bursa transfer. Selain dua bek tengah andalan, Jonathan Tah dan Dayot Upamecano, hanya Josip Stanisic yang bisa membantu di lini pertahanan tengah.
- Getty Images
Apakah Bayern akan mencoba merekrut Nico Schlotterbeck?
Di masa lalu, Bayern dikabarkan tertarik untuk merekrut Nico Schlotterbeck, namun hal ini tampaknya akan menjadi upaya yang sulit dan terutama mahal, paling lambat setelah ia memperpanjang kontraknya di BVB.
Meskipun pemain timnas Jerman ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang baru ditandatangani, yang konon dapat diaktifkan setelah Piala Dunia, namun menurut laporan media, FCB bukanlah salah satu klub yang dapat mengaktifkan klausul tersebut.
Oleh karena itu, transfer serta biaya transfer yang sesuai harus dinegosiasikan secara bebas dengan BVB. Tampaknya tidak mungkin bahwa klub Schwarzgelben ingin membuka masalah dalam skuad mereka sendiri secara tidak perlu hanya beberapa minggu sebelum penutupan jendela transfer.
- Getty Images
Ito di Bayern terhambat oleh sejumlah cedera
Ito telah bermain untuk FC Bayern sejak 2024. Pemain asal Jepang itu pindah dari VfB Stuttgart ke Munich pada musim panas tahun itu dengan nilai transfer 23,5 juta euro, namun sejak saat itu ia tak pernah berhasil menembus tim utama, sebagian karena sering mengalami cedera.
Pada musim ini, ia telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan dua assist.