Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh Fabrizio Romano dan The Athletic, Aston Villa sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut Palhinha, yang sangat ingin dilepas oleh Bayern.
Diterjemahkan oleh
Sepertinya Aston Villa ikut campur! Gelandang FC Bayern akan pindah ke juara Liga Europa?
Menurut Romano, nama Palhinha masuk dalam daftar pendek Villa untuk calon pemain yang akan memperkuat lini tengah. Klub yang menempati peringkat keempat pada musim Premier League lalu itu tampaknya memandang pemain asal Portugal tersebut sebagai opsi yang serius, demikian dilaporkan. Namun, menurut Romano, upaya pendekatan tersebut belum konkret hingga saat ini; belum ada tawaran maupun pembicaraan dengan FCB.
Sementara itu, The Athletic melaporkan bahwa pembicaraan memang telah berlangsung. Namun, menurut laporan tersebut, Villa dilaporkan sedang mengupayakan peminjaman Palhinha, yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan harapan FCB. Juara Bundesliga tersebut ingin menjual pemain berusia 31 tahun itu jika memungkinkan, guna memperoleh pendapatan yang signifikan. Bayern dilaporkan mematok harga transfer sekitar 25 juta euro, sementara kontrak Palhinha berlaku hingga tahun 2028.
- Getty Images
FC Bayern ingin menjualnya: Ke mana Joao Palhinha akan berlabuh?
Jika pindah ke Birmingham, Palhinha akan tetap bermain di Liga Premier. Pada tahun 2024, Bayern telah mentransfer 51 juta euro kepada FC Fulham untuk gelandang bertahan tersebut, namun di Munich, Palhinha tidak berhasil merebut posisi starter. Oleh karena itu, musim lalu ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, di mana ia tampil gemilang dalam beberapa kesempatan krusial saat tim tersebut berjuang menghindari degradasi.
Namun, Spurs tidak menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati, sehingga belakangan ini terjadi ketidakpastian mengenai masa depan Palhinha. Mulai dari klub lamanya Sporting, rival bebuyutannya Benfica, hingga Juventus Turin dan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, sudah ada beberapa opsi masa depan yang dibicarakan untuk gelandang tersebut. Kini, Villa tampaknya menjadi klub ternama berikutnya yang ikut terlibat.
Sementara itu, petinggi Villa saat ini terutama sedang mencari pemain baru untuk posisi gelandang tengah. Di posisi ini, sosok kunci seperti Youri Tielemans telah meninggalkan juara Liga Europa tersebut; pemain asal Belgia itu pindah ke Manchester United. Selain itu, Villa juga akan kehilangan pemain gelandang tengah lainnya, Amadou Onana, untuk waktu yang lama, karena pemain timnas Belgia tersebut mengalami cedera robekan ligamen silang saat Piala Dunia baru-baru ini.
Dengan Joao Gomes dari Wolverhampton Wanderers yang baru saja terdegradasi, Villa tampaknya sudah hampir mendapatkan gelandang bertahan baru. Untuk posisi yang sedikit lebih ke depan sebagai gelandang nomor delapan atau sepuluh, kemungkinan besar akan diisi oleh Johan Manzambi, yang kabarnya akan dibeli oleh klub Inggris tersebut dengan harga hampir 70 juta euro dari SC Freiburg.
Joao Palhinha ke Aston Villa? Catatan performanya sejauh ini di Liga Premier
Musim
Klub
Penampilan di Liga Premier
2022/23
FC Fulham
35 (3 gol)
2023/24
FC Fulham
33 (4 gol)
2025/26
Tottenham Hotspur
33 (5 gol)
Total
Fulham / Tottenham
101 (12 gol)
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami