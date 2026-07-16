Jika pindah ke Birmingham, Palhinha akan tetap bermain di Liga Premier. Pada tahun 2024, Bayern telah mentransfer 51 juta euro kepada FC Fulham untuk gelandang bertahan tersebut, namun di Munich, Palhinha tidak berhasil merebut posisi starter. Oleh karena itu, musim lalu ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, di mana ia tampil gemilang dalam beberapa kesempatan krusial saat tim tersebut berjuang menghindari degradasi.

Namun, Spurs tidak menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati, sehingga belakangan ini terjadi ketidakpastian mengenai masa depan Palhinha. Mulai dari klub lamanya Sporting, rival bebuyutannya Benfica, hingga Juventus Turin dan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, sudah ada beberapa opsi masa depan yang dibicarakan untuk gelandang tersebut. Kini, Villa tampaknya menjadi klub ternama berikutnya yang ikut terlibat.

Sementara itu, petinggi Villa saat ini terutama sedang mencari pemain baru untuk posisi gelandang tengah. Di posisi ini, sosok kunci seperti Youri Tielemans telah meninggalkan juara Liga Europa tersebut; pemain asal Belgia itu pindah ke Manchester United. Selain itu, Villa juga akan kehilangan pemain gelandang tengah lainnya, Amadou Onana, untuk waktu yang lama, karena pemain timnas Belgia tersebut mengalami cedera robekan ligamen silang saat Piala Dunia baru-baru ini.

Dengan Joao Gomes dari Wolverhampton Wanderers yang baru saja terdegradasi, Villa tampaknya sudah hampir mendapatkan gelandang bertahan baru. Untuk posisi yang sedikit lebih ke depan sebagai gelandang nomor delapan atau sepuluh, kemungkinan besar akan diisi oleh Johan Manzambi, yang kabarnya akan dibeli oleh klub Inggris tersebut dengan harga hampir 70 juta euro dari SC Freiburg.