Sepertinya ada satu klub Bundesliga yang sudah bersiap-siap: Tuntutan gaji bersejarah dari Deniz Undav di VfB Stuttgart terungkap

Jika ternyata tidak tercapai kesepakatan dengan Undav, kabarnya sudah ada sejumlah klub yang bersiap-siap, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Bayer Leverkusen disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang tertarik, yang konon siap merekrutnya jika negosiasi gagal. Terlebih lagi, kontrak Undav akan berakhir pada 2027, sehingga ia sudah bisa menegosiasikan kepindahan tanpa biaya transfer mulai Januari mendatang. Sementara itu, FC Bayern München tidak menunjukkan minat.

Dengan 36 kontribusi gol dalam 39 pertandingan resmi, Undav termasuk di antara pencetak gol terbaik di liga-liga top Eropa musim ini. Hanya Harry Kane (1,33 gol per pertandingan), Kylian Mbappe (1,22), Michael Olise (1,1), dan Luis Diaz (1,03) yang lebih tajam daripada pemain berusia 29 tahun ini. Fakta bahwa ia tetap dianggap sebagai pemain cadangan oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, baru-baru ini memicu perdebatan besar.

Pembicaraan sejauh ini berlangsung dengan penuh rasa hormat dan positif terkait peran Undav bagi tim. Namun, aspek finansial masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum paket yang memuaskan bagi kedua belah pihak dapat disepakati.