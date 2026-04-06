Menurut informasi dari Sky, Undav menuntut kenaikan gaji yang signifikan agar tetap bertahan, meskipun dengan penghasilan 4,5 juta euro per tahun, ia saat ini sudah menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub tersebut. Kenaikan yang dibicarakan mencapai enam juta euro.
Diterjemahkan oleh
Sepertinya ada satu klub Bundesliga yang sudah bersiap-siap: Tuntutan gaji bersejarah dari Deniz Undav di VfB Stuttgart terungkap
Hal ini cukup mengejutkan: Klub asal Swabia itu belum pernah membayar gaji sebesar itu kepada seorang pemain setiap tahunnya. Namun, kesepakatan mengenai gaji tersebut bukanlah hal yang mustahil. Di satu sisi, Undav adalah idola mutlak para penggemar di Stuttgart dan kembali menunjukkan performa luar biasa di lapangan musim ini. Di sisi lain, VfB sudah tidak lagi segan mengeluarkan dana besar sejak kebangkitan di bawah pelatih Sebastian Hoeneß dan direktur olahraga Fabian Wohlgemuth.
Pada jendela transfer musim panas lalu, VfB menyelesaikan kelima transfer termahal mereka; setelah opsi pembelian Bilal El Khannouss diaktifkan untuk musim depan, pemain bintang berikutnya akan bergabung—dengan nilai transfer yang dikabarkan sebesar 18 juta euro, ia akan menempati peringkat ketiga dalam daftar transfer klub. Di puncak daftar terdapat Undav, yang setelah negosiasi yang berlarut-larut akhirnya pindah secara permanen ke Neckar dari Brighton & Hove Albion dengan nilai transfer hampir 27 juta euro untuk musim 2024/25. Sebelumnya, ia dipinjamkan oleh The Seagulls selama satu tahun.
- getty
Bayer Leverkusen tampaknya sedang mengincar Deniz Undav
Jika ternyata tidak tercapai kesepakatan dengan Undav, kabarnya sudah ada sejumlah klub yang bersiap-siap, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Bayer Leverkusen disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang tertarik, yang konon siap merekrutnya jika negosiasi gagal. Terlebih lagi, kontrak Undav akan berakhir pada 2027, sehingga ia sudah bisa menegosiasikan kepindahan tanpa biaya transfer mulai Januari mendatang. Sementara itu, FC Bayern München tidak menunjukkan minat.
Dengan 36 kontribusi gol dalam 39 pertandingan resmi, Undav termasuk di antara pencetak gol terbaik di liga-liga top Eropa musim ini. Hanya Harry Kane (1,33 gol per pertandingan), Kylian Mbappe (1,22), Michael Olise (1,1), dan Luis Diaz (1,03) yang lebih tajam daripada pemain berusia 29 tahun ini. Fakta bahwa ia tetap dianggap sebagai pemain cadangan oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, baru-baru ini memicu perdebatan besar.
Pembicaraan sejauh ini berlangsung dengan penuh rasa hormat dan positif terkait peran Undav bagi tim. Namun, aspek finansial masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum paket yang memuaskan bagi kedua belah pihak dapat disepakati.
Deniz Undav: Statistik penampilan untuk VfB Stuttgart pada musim 2025/26
Pertandingan resmi Gol Assist 39 23 13