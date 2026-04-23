"Seperti yang sudah kubilang tiga kali!" - Erling Haaland membentak seorang wartawan saat striker Man City itu merasa frustrasi setelah wawancara pasca kemenangan Man City

Seiring berlanjutnya wawancara yang terus berfokus pada kesulitan City dalam mencetak gol kedua melawan Clarets yang sudah terdegradasi, kesabaran Haaland mulai menipis. Ia akhirnya bereaksi keras terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan tegas menegaskan kembali bahwa tiga poin adalah satu-satunya tolok ukur yang relevan bagi tim menjelang akhir musim.

Jelas frustrasi dengan sifat percakapan yang berulang-ulang, striker City itu menambahkan: "Jangan pikirkan gol-gol lain. Pikirkan tentang kemenangan, seperti yang sudah saya katakan tiga kali. Sejauh ini bulan ini berjalan baik, jadi kita harus terus maju. Pertama, Southampton, lalu Everton."

Dia melanjutkan: "1-0 itu luar biasa. Saya sangat senang. Saya tidak tahu mengapa Anda terus menanyakan itu – saya sangat senang. Kami menang dan mendapatkan tiga poin, dan seperti yang dinyanyikan para penggemar, kami berada di puncak klasemen."

Meskipun sebelumnya ada ketegangan, suasana menjadi lebih ceria ketika Haaland menerima penghargaan Man of the Match, yang ia balas dengan: "Terima kasih. Terima kasih banyak."