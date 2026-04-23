"Seperti yang sudah kubilang tiga kali!" - Erling Haaland membentak seorang wartawan saat striker Man City itu merasa frustrasi setelah wawancara pasca kemenangan Man City
Wasteful City naik ke puncak klasemen
City naik ke puncak klasemen Liga Premier setelah meraih kemenangan dramatis atas Burnley, sekaligus menyalip Arsenal berkat selisih gol. Meskipun tendangan chip Haaland pada menit kelima seolah-olah menandai awal penampilan dominan, para pemain City justru tampil kurang tajam secara mengejutkan; mereka gagal mencetak gol lagi meski melepaskan 28 tembakan sepanjang pertandingan. Burnley tetap tampil kompetitif dan membuang beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, namun City berhasil mempertahankan keunggulan untuk mengamankan hasil krusial yang membuat perebutan gelar juara sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri.
Penyerang lebih mengutamakan poin daripada gaya bermain
Dalam sesi wawancara pasca-pertandingan, Haaland berulang kali ditanya apakah selisih skor yang tipis itu menjadi kekhawatiran. Mengingat perebutan gelar musim ini pada akhirnya bisa ditentukan oleh jumlah gol yang dicetak, reporter Sky Sports itu secara khusus bertanya kepada sang penyerang apakah City seharusnya lebih tajam di Turf Moor.
Pemain asal Norwegia itu awalnya tetap bersikap diplomatis, dengan menegaskan bahwa hasil kolektif lebih penting daripada frustrasi taktis apa pun. Ketika ditanya apakah kemenangan lebih penting daripada tingkat performa tertentu, Haaland menjawab: "Ha! Ya, kami memiliki banyak peluang, tetapi saya senang kami menang, dan hal lain, saya tidak memikirkannya. Hanya berusaha untuk menang. Ini semua tentang menang, tidak peduli bagaimana caranya. Kami mencoba memainkan sepak bola kami, dan hanya berusaha untuk menang. Itulah yang harus ada dalam pola pikir Anda, dan sekarang, kami fokus pada hari Sabtu (Southampton di Piala FA)."
Ketegangan memuncak terkait keunggulan klinis
Seiring berlanjutnya wawancara yang terus berfokus pada kesulitan City dalam mencetak gol kedua melawan Clarets yang sudah terdegradasi, kesabaran Haaland mulai menipis. Ia akhirnya bereaksi keras terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan tegas menegaskan kembali bahwa tiga poin adalah satu-satunya tolok ukur yang relevan bagi tim menjelang akhir musim.
Jelas frustrasi dengan sifat percakapan yang berulang-ulang, striker City itu menambahkan: "Jangan pikirkan gol-gol lain. Pikirkan tentang kemenangan, seperti yang sudah saya katakan tiga kali. Sejauh ini bulan ini berjalan baik, jadi kita harus terus maju. Pertama, Southampton, lalu Everton."
Dia melanjutkan: "1-0 itu luar biasa. Saya sangat senang. Saya tidak tahu mengapa Anda terus menanyakan itu – saya sangat senang. Kami menang dan mendapatkan tiga poin, dan seperti yang dinyanyikan para penggemar, kami berada di puncak klasemen."
Meskipun sebelumnya ada ketegangan, suasana menjadi lebih ceria ketika Haaland menerima penghargaan Man of the Match, yang ia balas dengan: "Terima kasih. Terima kasih banyak."
Sorotan Piala FA menjelang perebutan gelar
City kini harus mengalihkan fokus ke Wembley untuk menghadapi laga semifinal Piala FA melawan Southampton pada Sabtu ini. Sementara City disibukkan dengan tugas-tugas di ajang piala domestik, Arsenal memiliki kesempatan untuk membalas dan merebut kembali posisi puncak saat menjamu Newcastle United. Tim asuhan Guardiola harus segera menemukan ketajaman mereka, karena setelah laga piala tersebut mereka akan bertandang ke markas Everton dalam jadwal yang tetap padat dan tak kenal ampun bagi sang pemuncak klasemen.