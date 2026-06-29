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Seperti yang dikonfirmasi, Nico Paz tetap bertahan di Real Madrid karena klub tersebut mempertahankan opsi pembelian kembali untuk bintang asal Argentina tersebut
Kesepakatan resmi telah dicapai untuk musim 2026-27
Paz dipastikan akan melanjutkan perjalanannya di Italia setelah Madrid dan Como meresmikan kesepakatan agar sang pemain tetap bersama Lariani untuk musim 2026-27 mendatang. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi jantung lini tengah Como, dan kedua klub sangat ingin memastikan perkembangannya tetap lancar di lingkungan yang sudah dikenalnya.
Klub raksasa Spanyol tersebut merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut, dengan menyebutkan bahwa kesepakatan ini sangat dipengaruhi oleh keinginan sang pemain sendiri untuk tetap bertahan. Kelanjutan ini memberikan dorongan besar bagi Como saat mereka berupaya membangun kesuksesan terbaru bersama bintang muda andalan mereka.
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Madrid melindungi kepentingan di masa depan
Meskipun kesepakatan tersebut memungkinkan Paz untuk terus mengembangkan kemampuannya di Serie A, Madrid tetap berhati-hati dalam melindungi kepentingan jangka panjang mereka terhadap pemain timnas Argentina tersebut. Kesepakatan tersebut mencakup klausul khusus yang memastikan pihak manajemen di Bernabeu tetap memegang kendali signifikan atas langkah selanjutnya sang pemain, jika mereka ingin membawanya kembali ke ibu kota Spanyol.
Pernyataan resmi tersebut lebih lanjut menjelaskan ketentuan perjanjian tersebut: “Perjanjian ini, yang disepakati atas permintaan sang pemain sendiri, juga menetapkan bahwa Real Madrid memiliki opsi sepihak untuk memperoleh kembali hak atas penampilan olahraga Nico Paz untuk musim 2027–2028.” Mekanisme pembelian kembali ini menunjukkan bahwa Los Blancos masih memandang Paz sebagai aset potensial di masa depan untuk skuad tim utama mereka.
Dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh seorang individu di Italia
Sejak tiba di Semenanjung Italia, Paz bisa dibilang telah melampaui semua ekspektasi, berkembang dari lulusan akademi yang menjanjikan menjadi sosok dominan di Serie A. Catatan statistiknya benar-benar setara dengan pemain elit, yang mencerminkan perannya yang krusial dalam transisi serangan tim serta kontribusi kreatifnya di sepertiga akhir lapangan.
Secara total, Paz telah tampil dalam 75 pertandingan di Serie A dan Coppa Italia, menyumbangkan 19 gol dan 17 assist yang luar biasa. Angka-angka ini menyoroti ancaman ganda yang dimilikinya sebagai penuntas peluang yang klinis sekaligus pengatur serangan yang visioner, kualitas yang menjadikannya salah satu gelandang serang paling ditakuti di divisi ini dan komponen vital dalam skema taktis Como.
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Fabregas berhasil mempertahankan Paz
Paz memainkan peran kunci dalam perjalanan bersejarah Como, yang berakhir secara dramatis saat tim asuhan Fabregas memastikan lolos ke Liga Champions pada hari terakhir musim Serie A. Akibatnya, Fabregas tetap sangat bertekad untuk mempertahankan bintang muda asal Argentina tersebut, meskipun Inter Milan gencar berusaha merekrutnya pada musim panas ini.
Sikap tegas ini mencerminkan kekaguman manajer yang telah lama ia miliki terhadap gelandang tersebut, di mana Fabregas sebelumnya pernah menggambarkan Paz sebagai “pemain yang sangat penting bagi perkembangan kami. Kami tumbuh bersamanya, dan dia tumbuh bersama kami.”