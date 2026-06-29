Seperti yang dikonfirmasi, Nico Paz tetap bertahan di Real Madrid karena klub tersebut mempertahankan opsi pembelian kembali untuk bintang asal Argentina tersebut

Paz dipastikan akan melanjutkan perjalanannya di Italia setelah Madrid dan Como meresmikan kesepakatan agar sang pemain tetap bersama Lariani untuk musim 2026-27 mendatang. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi jantung lini tengah Como, dan kedua klub sangat ingin memastikan perkembangannya tetap lancar di lingkungan yang sudah dikenalnya.

Klub raksasa Spanyol tersebut merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut, dengan menyebutkan bahwa kesepakatan ini sangat dipengaruhi oleh keinginan sang pemain sendiri untuk tetap bertahan. Kelanjutan ini memberikan dorongan besar bagi Como saat mereka berupaya membangun kesuksesan terbaru bersama bintang muda andalan mereka.











