Getty Images Sport
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'Seperti trilogi film komedi romantis' - agen Roc Nation mengungkapkan mengapa Vinicius Jr memilih perpanjangan kontrak di Real Madrid ketimbang minat dari Arsenal dan PSG
Romansa di balik komitmen Vinicius Junior kepada Madrid
Dalam dunia representasi sepakbola berisiko tinggi, hanya sedikit agensi yang belakangan ini memberi dampak sebesar Roc Nation Sports. Didirikan oleh taipan Amerika Jay-Z, agensi itu dengan cepat melesat ke jajaran 10 besar dunia, mengelola sejumlah aset paling berharga dalam olahraga ini. Di pusat kesuksesan mereka ada Viniciur, yang perpanjangan kontrak terbarunya dengan Madrid hingga 2032 menjadi kesepakatan penting bagi sang pemain maupun agensi tersebut. Meski rumor terus beredar dan paket finansial sangat besar ditawarkan para rival, agensi itu menegaskan bahwa pemain internasional Brasil tersebut tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk pergi.
"Ini adalah proses yang dikelola chief executive kami, Federico Pena. Operasi antara Vini dan Real Madrid ini seperti trilogi film romantis. Dalam film-film itu ada konflik, ada pertanyaan, ada beberapa rintangan, hambatan, atau ganjalan. Tetapi kita semua tahu bagaimana film itu akan berakhir: dengan ciuman besar dan kebahagiaan semua orang," ungkap Freitas dalam wawancara dengan Marca.
- Getty Images Sport
Real Madrid sebagai tujuan utama bagi para bintang
Pengaruh agensi itu di Valdebebas melampaui Vinicius semata. Musim panas ini juga ditandai dengan kedatangan Yan Diomande yang memecahkan rekor, klien Roc Nation lainnya yang menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Madrid. Freitas menjelaskan bahwa filosofi agensi tersebut adalah memperlakukan para atlet mereka sebagai lebih dari sekadar pesepakbola, dengan tujuan menjadikan mereka ikon global seperti para bintang NBA dan NFL. Pendekatan ini menjadi faktor utama dalam menghadapi minat dari raksasa-raksasa Eropa lainnya.
Freitas berbicara blak-blakan soal bagaimana hierarki sepakbola dunia berperan dalam negosiasi ini. "Banyak klub paling penting, terkaya, dan paling berkualitas di dunia menunjukkan minat kepada Yan. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa bagi para pemain, Real Madrid adalah Pele-nya klub. Ketika Anda berbicara kepada para pemain tentang klub, itu mirip dengan berbicara kepada pemain yang bermain bersama Pele. Ketika minat dari Real Madrid muncul, tidak ada lagi yang bisa dilakukan klub lain. Para pemain ingin datang ke Madrid dan kami harus mencari apa yang diperlukan agar pemain itu bisa datang," ujarnya.
Mengidentifikasi komet di antara bintang-bintang
Melacak dan mengamankan talenta seperti Diomande membutuhkan pendekatan kepanduan dan manajemen yang khusus. Roc Nation mengidentifikasi bek tersebut saat ia berkiprah di Bundesliga bersama RB Leipzig, dengan melihat adanya talenta generasi yang menonjol bahkan di antara prospek elite lainnya. Freitas menyamakan penemuan itu dengan peristiwa langit yang langka, dengan menyebut sang pemain memiliki kemampuan unik untuk mengacaukan pengaturan taktik modern. Agensi itu bahkan memindahkan staf ke Jerman untuk membangun struktur dukungan yang dipersonalisasi bagi Diomande, memastikan nilai pasarnya mencerminkan potensinya sebelum kepindahan pemecah rekor ke Spanyol itu dirampungkan.
"Kami selalu melihat ke bintang-bintang, tetapi saat melihat ke bintang-bintang, sebuah komet muncul. Saya bisa mengatakan bahwa Yan, di antara bintang-bintang, seperti komet, Halley yang ditemukan setiap 8 atau 10 tahun. Dan ketika peluang untuk bekerja dengannya datang kepada kami, kami tidak berpikir dua kali. Yan adalah pemain yang bisa membawa banyak kejutan ke Madrid," jelas Freitas.
- Getty Images Sport
Menetapkan tolok ukur baru di bursa transfer
Bisnis yang dijalankan Roc Nation pada musim panas ini merepresentasikan pergeseran dalam cara agensi beroperasi di pasar Eropa. Dengan mengamankan empat kontrak baru untuk tujuh aset paling berharga mereka, termasuk kepindahan Martinelli senilai €70 juta ke Arab Saudi dan transfer Malick Fofana senilai €30 juta ke Sunderland, agensi tersebut telah membuktikan kemampuannya memindahkan pemain ke berbagai pasar. Namun, justru kesepakatan Diomande yang diyakini Freitas akan dikenang sebagai titik balik bagi industri ini.
"Tentu saja, ini adalah tonggak dalam sepakbola dunia, karena Real Madrid adalah klub yang menciptakan tonggak pada abad ini. Real Madrid adalah penggerak arah sepakbola dunia. Dan kami pikir dalam 2, 3, atau 4 tahun, kami akan melihat transfer-transfer lain dari klub-klub besar lain seperti Madrid, yang akan terinspirasi oleh transfer Yan ini. Bukan hanya karena nilainya, tetapi karena ini untuk pemain dengan waktu yang masih sedikit sebagai profesional," pungkas Freitas.
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