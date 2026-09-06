Dalam dunia representasi sepakbola berisiko tinggi, hanya sedikit agensi yang belakangan ini memberi dampak sebesar Roc Nation Sports. Didirikan oleh taipan Amerika Jay-Z, agensi itu dengan cepat melesat ke jajaran 10 besar dunia, mengelola sejumlah aset paling berharga dalam olahraga ini. Di pusat kesuksesan mereka ada Viniciur, yang perpanjangan kontrak terbarunya dengan Madrid hingga 2032 menjadi kesepakatan penting bagi sang pemain maupun agensi tersebut. Meski rumor terus beredar dan paket finansial sangat besar ditawarkan para rival, agensi itu menegaskan bahwa pemain internasional Brasil tersebut tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk pergi.

"Ini adalah proses yang dikelola chief executive kami, Federico Pena. Operasi antara Vini dan Real Madrid ini seperti trilogi film romantis. Dalam film-film itu ada konflik, ada pertanyaan, ada beberapa rintangan, hambatan, atau ganjalan. Tetapi kita semua tahu bagaimana film itu akan berakhir: dengan ciuman besar dan kebahagiaan semua orang," ungkap Freitas dalam wawancara dengan Marca.