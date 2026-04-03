“Seperti saat WWE datang ke kota” — Apakah demam Lionel Messi sudah mencapai puncaknya di MLS? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada bintang Inter Miami dan tur promosi “GOAT”
Messi selalu memadati stadion sementara harga tiket melonjak
Pemenang Ballon d’Or delapan kali ini terus memadati stadion-stadion di seluruh Amerika Utara, dengan banyak tim rival yang pindah ke stadion yang lebih besar—yang biasanya digunakan oleh tim-tim NFL—setiap kali Messi dan Inter Miami datang berkunjung.
Tiket masih terjual dengan sangat cepat, tetapi harganya tidak semahal dulu - setelah kedatangan Messi di Florida Selatan pada musim panas 2023. Para tamu papan atas telah menjadi pemandangan biasa di tribun penonton, dengan awalnya tidak jelas berapa lama pemain internasional Argentina itu akan tinggal di Amerika Serikat.
Berkat kesuksesannya meraih gelar MVP dan kemenangan di MLS Cup, ia telah menandatangani kontrak hingga 2028. Hal ini berarti tidak ada lagi keributan untuk melihat sang legenda turun ke lapangan, dengan indikasi bahwa "gelembung Messi" - meski belum siap meledak - tidak akan melambung lebih tinggi lagi.
Apakah minat terhadap Messi sudah mencapai puncaknya di seluruh MLS?
Itulah pendapat mantan penjaga gawang Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) dan bintang MLS, Keller, yang mengatakan kepada Jackpot City Casino: “[Efek Messi] jelas telah mencapai puncaknya, karena ada masa di mana tak ada yang tahu berapa lama dia akan bermain di liga ini.
“Saya kenal banyak orang yang cukup kaya untuk bisa membawa anak-anak mereka ke pertandingan Inter Miami, karena Anda tidak tahu apakah Anda bisa melihat Messi lagi. Ini seperti saat WWE datang ke kota, atau Supercross datang ke kota. Ini seperti, apakah Anda sedang membangun sesuatu untuk basis penggemar yang datang setiap pekan?”
Haruskah MLS menghapus aturan batas gaji?
Messi telah membantu menarik nama-nama besar lainnya ke MLS, termasuk Heung-min Son dan Thomas Müller, dengan janji bahwa masih akan ada lagi yang menyusul. Ia sedang menandatangani kontrak paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola Amerika.
Telah diklaim bahwa MLS harus mempertimbangkan untuk melonggarkan aturan batas gaji pada suatu saat, sehingga memungkinkan lebih banyak uang untuk diinvestasikan dalam perekrutan pemain bintang, tetapi Keller tidak yakin bahwa itu adalah langkah yang tepat - karena pengeluaran berlebihan akan menjadi ancaman yang nyata.
Keller menambahkan mengenai isu-isu yang perlu diatasi: “Apa yang akan saya lakukan, saya tidak akan langsung menghapus batas gaji. Cara kerja MLS saat ini adalah Anda memiliki pemain yang ditunjuk, Anda memiliki pemain alokasi target. Yang sebenarnya terjadi adalah, ketika Anda membayar seseorang, tidak ada persaingan lain di skuad.
“Masalahnya kemudian adalah Anda berkata, ‘Oke, pemain ini mendapat $250.000 dan pemain ini mendapat $2,5 juta, dan tidak ada cara dalam batas gaji untuk memberi penghargaan kepada pemain yang mendapat $250.000 ketika dia mengalahkan pemain yang mendapat $2,5 juta. Saya tidak bisa membiarkan pemain itu mengalahkannya, karena saya akan terlihat [bodoh] di mata pemilik klub jika saya tidak memainkan pemain yang gajinya 10 kali lipat dari pemain lain.”
Inter Miami & Messi akan pindah ke Nu Stadium
Baru saja melewati jeda internasional terbaru — yang mungkin menjadi penampilan terakhir Messi di tanah Argentina — Inter Miami akan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu ini saat menjamu Austin FC. Pertandingan tersebut akan digelar di Nu Stadium, yang untuk pertama kalinya akan membuka pintunya bagi penonton.