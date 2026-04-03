“Seperti saat WWE datang ke kota” — Apakah demam Lionel Messi sudah mencapai puncaknya di MLS? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada bintang Inter Miami dan tur promosi “GOAT”

Messi telah membantu menarik nama-nama besar lainnya ke MLS, termasuk Heung-min Son dan Thomas Müller, dengan janji bahwa masih akan ada lagi yang menyusul. Ia sedang menandatangani kontrak paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola Amerika.

Telah diklaim bahwa MLS harus mempertimbangkan untuk melonggarkan aturan batas gaji pada suatu saat, sehingga memungkinkan lebih banyak uang untuk diinvestasikan dalam perekrutan pemain bintang, tetapi Keller tidak yakin bahwa itu adalah langkah yang tepat - karena pengeluaran berlebihan akan menjadi ancaman yang nyata.

Keller menambahkan mengenai isu-isu yang perlu diatasi: “Apa yang akan saya lakukan, saya tidak akan langsung menghapus batas gaji. Cara kerja MLS saat ini adalah Anda memiliki pemain yang ditunjuk, Anda memiliki pemain alokasi target. Yang sebenarnya terjadi adalah, ketika Anda membayar seseorang, tidak ada persaingan lain di skuad.

“Masalahnya kemudian adalah Anda berkata, ‘Oke, pemain ini mendapat $250.000 dan pemain ini mendapat $2,5 juta, dan tidak ada cara dalam batas gaji untuk memberi penghargaan kepada pemain yang mendapat $250.000 ketika dia mengalahkan pemain yang mendapat $2,5 juta. Saya tidak bisa membiarkan pemain itu mengalahkannya, karena saya akan terlihat [bodoh] di mata pemilik klub jika saya tidak memainkan pemain yang gajinya 10 kali lipat dari pemain lain.”