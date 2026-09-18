Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Seperti rekrutan baru!' - Roberto De Zerbi memberikan dorongan besar terkait Dejan Kulusevski saat bintang Tottenham itu semakin dekat dengan comeback yang telah lama dinantikan
Jalan panjang Kulusevski untuk bangkit kembali
Para penggemar Tottenham harus menanti cukup lama untuk melihat Kulusevski kembali beraksi di laga kompetitif, dengan pemain internasional Swedia itu absen sejak berakhirnya kampanye 2024/25. Cedera patela kanan yang parah pada dasarnya membuat kariernya terhenti selama 19 bulan, periode yang juga membuatnya dengan kejam harus melewatkan Piala Dunia musim panas.
Namun, setelah proses rehabilitasi panjang yang mencakup kemunduran kecil saat upaya comeback awalnya pada Agustus, pemain berusia 26 tahun itu akhirnya kembali berlatih penuh bersama skuad senior, memberikan dorongan psikologis besar bagi tim yang saat ini sedang mencari kemenangan liga pertama mereka musim ini.
Meski laga melawan Aston Villa pada Sabtu akan datang terlalu cepat untuk membuatnya terlibat pada hari pertandingan, staf teknis membidik comeback kompetitif pada Oktober atau November.
- Getty Images Sport
De Zerbi menilai dorongan besar
Berbicara kepada media mengenai status pemain asal Swedia itu, De Zerbi melontarkan pujian besar untuk kemampuan sang pemain dan karakternya selama periode sulit di luar lapangan. "Kami harus mengelola Deki sebaik mungkin, bersama staf medis, staf fisik, tetapi ini hal yang sangat bagus bagi kami," jelas mantan bos Brighton itu. "Dia pemain yang bagus, dia orang yang baik, dan dia pantas bermain lagi."
Pentingnya Kulusevski bagi susunan Tottenham tidak bisa dilebih-lebihkan, terutama mengingat performa berpengaruhnya sebelum cedera. Ia secara luas dianggap sebagai pemain paling menonjol di klub selama musim 2024/25 yang penuh gejolak sebelum masalah lutut itu memaksanya absen sepanjang tahun berikutnya.
Maddison kembali masuk dalam skuad
Kulusevski bukan satu-satunya talenta kreatif papan atas yang sedang berusaha kembali ke ketajaman penuh. James Maddison juga mengalami siklus cedera yang membuat frustrasi, termasuk robekan ACL pada Agustus lalu yang menuntut upaya heroik agar bisa kembali untuk akhir musim sebelumnya. Meski membantu Spurs menghindari degradasi, Maddison menghadapi komplikasi bahu lebih lanjut selama kampanye saat ini.
Berbicara soal kebugaran Maddison dan dampak uniknya di lapangan, De Zerbi mencatat bahwa pemain berusia 29 tahun itu menawarkan kualitas yang langka di dalam skuad saat ini. Sang manajer mengonfirmasi bahwa Roberto De Zerbi memberikan pembaruan mengenai ketersediaan Pedro Porro, Sandro Tonali, dan James Maddison, dengan mengindikasikan bahwa ketiganya berpeluang tampil untuk laga melawan Villa. "Dengar, James sudah berlatih bersama tim dalam 10, 15 hari terakhir. Mungkin kurang dari 15 hari dan meskipun dia adalah pemain teknis, dia perlu bugar, tetap dalam kondisi yang baik."
- Getty Images Sport
Membalikkan keadaan musim ini
Tottenham memasuki akhir pekan dalam posisi yang rawan, setelah gagal meraih kemenangan atau bahkan mencetak satu gol pun dalam empat pertandingan pertama mereka di Premier League. Rentetan hasil buruk ini menambah tekanan pada rezim baru, tetapi sang manajer tetap teguh pada keyakinannya bahwa hasil akan datang jika para pemain tetap tenang.
Ketersediaan Pedro Porro dan Sandro Tonali, yang sama-sama absen saat kalah dari Liverpool di ajang piala pada pertengahan pekan, memberi tambahan kedalaman bagi skuad yang terlihat kewalahan dalam beberapa pekan terakhir.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami