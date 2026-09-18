Para penggemar Tottenham harus menanti cukup lama untuk melihat Kulusevski kembali beraksi di laga kompetitif, dengan pemain internasional Swedia itu absen sejak berakhirnya kampanye 2024/25. Cedera patela kanan yang parah pada dasarnya membuat kariernya terhenti selama 19 bulan, periode yang juga membuatnya dengan kejam harus melewatkan Piala Dunia musim panas.

Namun, setelah proses rehabilitasi panjang yang mencakup kemunduran kecil saat upaya comeback awalnya pada Agustus, pemain berusia 26 tahun itu akhirnya kembali berlatih penuh bersama skuad senior, memberikan dorongan psikologis besar bagi tim yang saat ini sedang mencari kemenangan liga pertama mereka musim ini.

Meski laga melawan Aston Villa pada Sabtu akan datang terlalu cepat untuk membuatnya terlibat pada hari pertandingan, staf teknis membidik comeback kompetitif pada Oktober atau November.