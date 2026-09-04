Keputusan Manchester United untuk tidak merekrut bek kiri baru pada bursa transfer musim panas menimbulkan tanda tanya di kalangan pendukung setia Old Trafford, terutama setelah klub sempat mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Lewis Hall dari Newcastle United. Dengan Hall tetap bertahan di St James' Park dan United dilaporkan berencana meninjau kembali minat itu musim panas mendatang, skuad mereka masih kekurangan opsi di area krusial.

Dorgu, pemain internasional Denmark berusia 21 tahun, mendapat peluang yang terbatas di bawah Carrick karena cedera hamstring yang berkepanjangan, tetapi kembalinya ia ke kondisi kebugaran penuh dipandang sebagai dorongan besar. Setelah sebelumnya bermain sebagai wing-back di bawah manajer terdahulu Ruben Amorim, Dorgu kini disebut-sebut untuk mengisi peran di lini pertahanan saat United menghadapi Premier League dan Liga Champions, sehingga memberi alternatif lain bagi Shaw yang berusia 31 tahun meski belum pernah bermain di posisi itu di bawah Carrick. "Dia tentu bisa bermain di sana," kata Carrick ketika ditanya apakah Dorgu bisa bermain sebagai bek kiri. "Dia pernah melakukannya, tanpa diragukan lagi. Saya tidak duduk di sini untuk mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Hanya saja begitulah cara kami sejak saya berada di sini."