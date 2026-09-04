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'Seperti rekrutan baru' - Michael Carrick menegaskan Patrick Dorgu bisa mengatasi krisis bek kiri Manchester United setelah keputusan pada hari penutupan bursa transfer
Solusi serbabisa untuk Manchester United
Keputusan Manchester United untuk tidak merekrut bek kiri baru pada bursa transfer musim panas menimbulkan tanda tanya di kalangan pendukung setia Old Trafford, terutama setelah klub sempat mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Lewis Hall dari Newcastle United. Dengan Hall tetap bertahan di St James' Park dan United dilaporkan berencana meninjau kembali minat itu musim panas mendatang, skuad mereka masih kekurangan opsi di area krusial.
Dorgu, pemain internasional Denmark berusia 21 tahun, mendapat peluang yang terbatas di bawah Carrick karena cedera hamstring yang berkepanjangan, tetapi kembalinya ia ke kondisi kebugaran penuh dipandang sebagai dorongan besar. Setelah sebelumnya bermain sebagai wing-back di bawah manajer terdahulu Ruben Amorim, Dorgu kini disebut-sebut untuk mengisi peran di lini pertahanan saat United menghadapi Premier League dan Liga Champions, sehingga memberi alternatif lain bagi Shaw yang berusia 31 tahun meski belum pernah bermain di posisi itu di bawah Carrick. "Dia tentu bisa bermain di sana," kata Carrick ketika ditanya apakah Dorgu bisa bermain sebagai bek kiri. "Dia pernah melakukannya, tanpa diragukan lagi. Saya tidak duduk di sini untuk mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Hanya saja begitulah cara kami sejak saya berada di sini."
- Getty Images Sport
Kehidupan baru bagi pemain internasional Denmark
Setelah bergabung dengan United dari Lecce pada Februari 2025, Dorgu telah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi, mencetak empat gol dan menyumbang lima assist. Fleksibilitasnya menjadi aset penting bagi United saat mereka bersiap menyeimbangkan kerasnya Premier League dengan kembalinya mereka ke Liga Champions, dan meski dalam menit bermainnya yang terbatas di bawah rezim saat ini ia lebih sering dimainkan sebagai winger, rekam jejaknya di level internasional menunjukkan ia bisa beradaptasi dengan berbagai sistem.
Bos United itu menyoroti bahwa dampak Dorgu melampaui hanya satu posisi di lapangan, dengan mencatat kontribusinya dalam menyerang sambil mengakui kegunaannya dalam bertahan. Carrick menjelaskan: 'Sayangnya, dia sebenarnya sudah cedera selama beberapa waktu. Jadi, bagi saya, dia hampir seperti pemain baru, dan dalam beberapa hal hampir seperti rekrutan baru karena dia menambah begitu banyak untuk grup ini. Dia bermain di sisi kanan untuk Denmark, mencetak gol hebat pada musim panas saat bermain di sisi kanan dalam posisi penyerang. Dia bisa bermain sebagai bek kiri.'
Kedalaman skuad dan aktivitas transfer
Terlepas dari kekhawatiran di sektor pertahanan, United aktif di bursa transfer dengan menggelontorkan lebih dari £160 juta untuk mendatangkan pemain seperti Youri Tielemans, Carlos Baleba, dan Andrey Santos guna memperkuat lini tengah. Meski sebagian penggemar kecewa karena bek kiri spesialis tidak ikut masuk bersama mereka, Carrick menegaskan bahwa keseimbangan keseluruhan skuad telah meningkat secara signifikan dibandingkan musim lalu.
Menanggapi aktivitas pada musim panas, pelatih kepala United itu menyatakan kepuasannya terhadap perekrutan yang dilakukan meski klub harus menghadapi keterbatasan finansial. "Saya rasa saya sudah mengatakannya, kami masuk dengan keinginan untuk keluar sebagai tim yang lebih kuat dari grup yang kami miliki musim lalu, dan kami jelas sudah menambah itu. Situasinya memang seperti itu, dalam hal keuangan dan apa yang bisa kami kerjakan serta apa yang kami coba maksimalkan. Tentu saja, para pemain yang kami bawa ke dalam grup, saya senang sekali, benar-benar senang sekali. Saya pikir kami telah melakukan bisnis yang sangat bagus di sana untuk kualitas dan level pemain yang kami dapatkan. Saya sangat, sangat senang dengan itu," kata Carrick.
- Getty Images Sport
Zirkzee bertahan untuk memperjuangkan tempatnya
Salah satu pemain yang menjadi subjek spekulasi intens pada hari terakhir bursa transfer adalah Joshua Zirkzee. United dilaporkan memblokir pendekatan peminjaman terlambat dari Everton untuk pemain internasional Belanda itu, terutama karena klub merasa sudah terlalu mepet untuk mencari pengganti yang cocok guna mendukung Benjamin Sesko.
Sang manajer yakin Zirkzee akan menerima tantangan untuk merebut kembali tempatnya di starting XI. "Josh itu penting," kata Carrick. "Saya pikir sekali lagi, ini soal tim, skuad, kedalaman, sepanjang musim. Josh senang di sini, Anda tahu, dan saya memang punya hubungan yang sangat baik dengan Josh. Yang dia inginkan adalah bermain lebih banyak daripada yang sudah dia jalani, dan itu bagus, persaingan dan persaingan yang sehat untuk memperebutkan tempat. Banyak pertandingan akan datang, bahkan dalam beberapa pekan ke depan, Anda tahu? Josh bisa melakukan beberapa hal yang benar-benar, benar-benar luar biasa."
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