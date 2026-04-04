"Seperti pekerjaan apa pun" - Mantan bintang Man City yang kini membela Napoli, Kevin De Bruyne, mengisyaratkan bahwa ia sudah tidak lagi mencintai sepak bola "setelah 30 tahun"

Gelandang berpengalaman itu juga menyinggung soal tuntutan fisik saat bermain di bawah asuhan Antonio Conte. Sejak tiba di Naples, De Bruyne harus menyesuaikan diri dengan sesi latihan yang terkenal melelahkan dan disiplin taktis sang manajer asal Italia. Meskipun intensitasnya tinggi, De Bruyne menegaskan bahwa ia telah beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan di Italia selatan setelah sepuluh tahun berkarier di Liga Premier. "Saya ingin terus bermain di level tinggi dan di Napoli ada peluang untuk melakukannya. Jadi itu adalah pilihan terbaik bagi semua orang. Saya harus berusaha untuk bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan saya. Tidak mudah untuk berubah setelah sepuluh tahun di Manchester, tetapi sekarang kami telah beradaptasi, kami baik-baik saja. Dan kami semua bahagia," katanya.