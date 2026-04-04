"Seperti pekerjaan apa pun" - Mantan bintang Man City yang kini membela Napoli, Kevin De Bruyne, mengisyaratkan bahwa ia sudah tidak lagi mencintai sepak bola "setelah 30 tahun"
Sudah tidak tertarik lagi dengan permainan itu
De Bruyne telah berbagi pemikirannya mengenai hubungan yang terus berkembang dengan sepak bola, dengan menyatakan bahwa gairah awal yang ia rasakan saat masih muda kini tak terhindarkan telah memudar. Setelah bertahun-tahun berada di puncak sepak bola Eropa bersama Manchester City sebelum pindah ke Italia, gelandang ini meyakini bahwa wajar saja jika antusiasmenya berubah seiring ia memasuki tahap akhir kariernya. Kini berperan sebagai pengatur serangan bagi Napoli di Serie A, pemain asal Belgia ini membandingkan dunia sepak bola profesional dengan karier lainnya di mana minat dapat naik turun seiring berjalannya waktu.
"Aku rasa aku sudah tidak mencintai sepak bola lagi"
Ketika ditanya apakah ia masih mencintai olahraga ini sama seperti saat pertama kali memulainya, De Bruyne memberikan penilaian yang cukup blak-blakan mengenai motivasinya saat ini. "Saya rasa saya tidak lagi mencintai sepak bola seperti dulu," kata De Bruyne kepada Gazzetta dello Sport. "Tapi saya kira itu wajar setelah 30 tahun. Kadang-kadang memang terjadi bahwa minatmu sedikit berkurang, seperti dalam pekerjaan apa pun, saya kira. Saya juga tidak tahu apa yang akan saya lakukan setelah karier saya berakhir. Pertama-tama, saya ingin menikmati waktu bersama keluarga, karena mereka telah melakukan banyak pengorbanan."
Kehidupan di bawah asuhan Conte di Napoli
Gelandang berpengalaman itu juga menyinggung soal tuntutan fisik saat bermain di bawah asuhan Antonio Conte. Sejak tiba di Naples, De Bruyne harus menyesuaikan diri dengan sesi latihan yang terkenal melelahkan dan disiplin taktis sang manajer asal Italia. Meskipun intensitasnya tinggi, De Bruyne menegaskan bahwa ia telah beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan di Italia selatan setelah sepuluh tahun berkarier di Liga Premier. "Saya ingin terus bermain di level tinggi dan di Napoli ada peluang untuk melakukannya. Jadi itu adalah pilihan terbaik bagi semua orang. Saya harus berusaha untuk bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan saya. Tidak mudah untuk berubah setelah sepuluh tahun di Manchester, tetapi sekarang kami telah beradaptasi, kami baik-baik saja. Dan kami semua bahagia," katanya.
Rencana masa depan dan masa pensiun
Meskipun kecintaannya pada olahraga ini mungkin mulai berubah menjadi kewajiban profesional, De Bruyne belum siap untuk gantung sepatu. Ia tetap berkomitmen pada kontraknya di Stadion Diego Armando Maradona, meski ia mengakui bahwa masa depannya setelah pensiun sebagai pemain masih belum jelas. "Apakah Napoli akan menjadi tim terakhir saya? Saya tidak tahu, saya tidak memikirkannya sekarang. Saya rasa saya masih bisa bermain beberapa tahun lagi, lalu ketika tubuh saya memberi sinyal untuk berhenti, saya akan melakukannya. Tapi untuk saat ini, saya merasa baik-baik saja."