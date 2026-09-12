Gattuso tak menahan diri dalam menilai situasi di sekitar Lazio setelah hasil imbang dramatis 2-2 melawan AC Milan pada Sabtu. Meski bus tim disambut ultras yang penuh semangat di pusat latihan Formello, para suporter menolak masuk ke stadion, membuat Stadio Olimpico yang bersejarah terasa hampa.

Boikot yang masih berlangsung terhadap pemilik klub Claudio Lotito membuat sebagian besar tribune tuan rumah tetap kosong, dan kerap membuat pertandingan terasa seperti laga tandang bagi tuan rumah karena rombongan suporter Milan yang datang sangat vokal.

Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, mantan manajer Napoli dan Milan itu mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya dukungan di tribune. Gattuso, yang dikenal dengan temperamennya yang berapi-api dan ketergantungannya pada motivasi emosional, mengakui bahwa situasi saat ini tidak bisa dipertahankan untuk klub sebesar Lazio. "Kami hanya bisa berbuat sedikit terkait situasi di tribune. Jika mereka datang menemui kami di Formello, itu karena para pemain. Kami harus terus bersikap serius dan menampilkan performa yang bermartabat. Melihat stadion tanpa suporter, bagi saya, itu bukan sepakbola."