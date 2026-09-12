Getty Images Sport
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'Seperti masa COVID' - Gennaro Gattuso murka melihat stadion Lazio kosong saat boikot suporter
Masalah atmosfer di Olimpico
Gattuso tak menahan diri dalam menilai situasi di sekitar Lazio setelah hasil imbang dramatis 2-2 melawan AC Milan pada Sabtu. Meski bus tim disambut ultras yang penuh semangat di pusat latihan Formello, para suporter menolak masuk ke stadion, membuat Stadio Olimpico yang bersejarah terasa hampa.
Boikot yang masih berlangsung terhadap pemilik klub Claudio Lotito membuat sebagian besar tribune tuan rumah tetap kosong, dan kerap membuat pertandingan terasa seperti laga tandang bagi tuan rumah karena rombongan suporter Milan yang datang sangat vokal.
Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, mantan manajer Napoli dan Milan itu mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya dukungan di tribune. Gattuso, yang dikenal dengan temperamennya yang berapi-api dan ketergantungannya pada motivasi emosional, mengakui bahwa situasi saat ini tidak bisa dipertahankan untuk klub sebesar Lazio. "Kami hanya bisa berbuat sedikit terkait situasi di tribune. Jika mereka datang menemui kami di Formello, itu karena para pemain. Kami harus terus bersikap serius dan menampilkan performa yang bermartabat. Melihat stadion tanpa suporter, bagi saya, itu bukan sepakbola."
- Getty Images Sport
Perbandingan dengan COVID-19 dan absennya penggemar
Ketiadaan kebisingan itu sangat terasa mengganggu bagi Gattuso, yang semasa bermain dikenal selalu mengekspresikan emosinya secara terbuka. Ia menarik perbandingan yang tegas antara aksi protes saat ini dan pandemi global, yang memaksa sepakbola dimainkan secara tertutup atau dengan kapasitas yang sangat dibatasi.
Juru taktik asal Italia itu mencatat bahwa stadion yang penuh bisa memberikan energi yang dibutuhkan untuk mengamankan tiga poin. "Tidak mudah bermain di sini, rasanya seperti periode COVID dengan kapasitas 20-30 persen. Kami sangat merindukan para suporter. Bermain di sini dengan 50.000 orang yang mendorong kami, kami sangat merindukan mereka," jelasnya.
Sang manajer kemudian menekankan hubungan emosionalnya dengan permainan ini dalam konferensi pers, dengan menyatakan bahwa baginya sepakbola tanpa suporter itu buruk, serta menambahkan bahwa esensi olahraga ini adalah kemampuan untuk merayakan di bawah curva bersama para pendukung.
Laga yang berlangsung dalam dua babak berbeda
Di atas lapangan, Lazio tampak melaju mulus menuju start bersejarah di kampanye Serie A. Gol-gol dari Matteo Cancellieri dan Tijjani Noslin membuat tim tuan rumah unggul 2-0 saat jeda, dan klub itu berada di ambang mengamankan empat kemenangan dari empat pertandingan pembuka mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, momentum berubah drastis pada babak kedua.
Merefleksikan perubahan taktik selama pertandingan, Gattuso mengakui timnya kesulitan setelah Milan meningkatkan intensitas mereka. "Pada babak kedua, mereka keluar dengan kualitas mereka. Bermain dengan cara yang ingin kami mainkan selama 90 menit itu sulit, kami turun terlalu dalam pada awal babak kedua dan kami kesulitan. Itu juga bisa dimengerti karena kami kebobolan dua gol yang saya gambarkan sebagai gol-gol luar biasa. Kami juga cukup baik untuk tidak dihajar, perasaannya adalah kami bisa saja kebobolan dua gol lagi," akunya.
- Getty Images Sport
Perkembangan dan fleksibilitas teknis
Terlepas dari kekecewaan atas hasil imbang itu, Gattuso menemukan sejumlah hal positif dari penampilan timnya, terutama dari cara skuadnya merespons situasi sulit. Sang pelatih cepat memuji etos kerja dan disiplin para pemainnya, serta menilai fondasi yang sedang ia bangun mirip dengan yang ia tinggalkan di klub-klub sebelumnya.
Salah satu pemain yang terus tampil mengesankan di bawah asuhan Gattuso adalah Albert Gudmundsson. Pemain internasional Islandia itu digunakan dalam peran hibrida saat menghadapi Milan, memperlihatkan fleksibilitas taktik yang sangat dihargai sang pelatih. "Dia bisa bermain melebar, sebagai false nine, atau seperti yang dia lakukan hari ini. Dia punya kualitas dan bisa bermain di mana saja, itu juga tergantung pada pertandingan yang kami hadapi," kata Gattuso.
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