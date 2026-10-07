Ketika ditanya apakah Chelsea, setelah kehilangan Enzo Fernandez ke Manchester City pada bursa transfer musim panas, perlu menambah satu pemain lagi di lini tengah mereka, mantan bek Blues pemenang Piala Dunia, Leboeuf, yang berbicara dalam kerja sama dengan Mr Gamble, mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan di lini tengah dan di lini belakang karena taktik Xabi Alonso ketika dia ingin bermain dengan tiga bek.

“Saya rasa itu belum benar-benar berjalan saat ini. Di lini tengah, sulit untuk membuat penilaian karena Anda tidak memiliki Caicedo. Bagi saya, Caicedo adalah pemain utama, bahkan di atas Enzo Fernandez, dan ketika Anda tidak memiliki pemain utama Anda, itu seperti ketika Anda tidak memiliki John Terry, Frank Lampard, atau Didier Drogba atau bagi kami, ketika Anda tidak memiliki Zola, itu adalah tim yang berbeda.

“Ketika Anda tidak memiliki Caicedo, sulit untuk menilai Chelsea. Chelsea sedang kesulitan saat ini karena mereka tidak cukup kuat di lini tengah, itu sudah pasti.

“Ketika Caicedo kembali, dia bisa bermain dengan [Romeo] Lavia atau [Reece] James. Masalahnya adalah jika Caicedo cedera dan Lavia juga cedera hampir sepanjang waktu, sulit membangun sesuatu yang kuat. Hal yang bagus dari Fernandez dan Caicedo sebelumnya adalah mereka mampu bermain setidaknya 40 pertandingan per tahun. Di situlah Anda harus mengatasinya.

“Sekali lagi, saya tidak ingin membuat pernyataan yang definitif dan mengatakan mereka perlu membeli seseorang sampai kita melihat bagaimana itu berjalan dengan Caicedo di lini tengah, karena itu akan menjadi perubahan besar.

“Kami senang dengan apa yang terjadi dalam serangan Chelsea saat ini, dan kami jelas melihat sesuatu perlu dilakukan di lini tengah dan di lini belakang, tetapi sulit untuk mengatakan secara pasti bahwa mereka membutuhkan seorang pemain.

“Saat ini, saya tidak bisa mengatakan itu selagi Caicedo masih ada di ruang ganti atau di bangku cadangan. Anda sudah punya Lavia, [Valentin] Barco, dan James. Tetapi para pemain itu harus bugar. Itulah intinya.”