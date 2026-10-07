Getty/GOAL
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‘Seperti kehilangan John Terry atau Gianfranco Zola’ - Pentingnya Moises Caicedo bagi Chelsea dibesar-besarkan saat Frank Leboeuf bertanya-tanya apakah pengganti untuk Enzo Fernandez senilai £125 juta diperlukan
Caicedo baru bermain 14 menit musim ini
Satu-satunya penampilan itu terjadi saat melawan mantan klubnya, Brighton, pada 30 Agustus. Setelah melewatkan awal musim karena memulihkan cedera ringan, pemain berusia 24 tahun itu masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Brighton ketika lebih dari satu jam pertandingan tersebut sudah berjalan.
Ia kemudian harus berjalan tertatih meninggalkan lapangan sebelum laga Premier League itu berakhir, setelah kondisinya kembali bermasalah. Masalah betis membuatnya menepi selama lebih dari sebulan dan absen dalam empat pertandingan di semua kompetisi.
- Getty
Terry & Zola adalah figur-figur ikonik bagi Chelsea
Chelsea hanya meraih satu poin tanpa Caicedo dari total sembilan poin yang tersedia, dan kini melorot ke peringkat 10 klasemen setelah sempat disebut sebagai calon penantang gelar sebelum musim ini benar-benar dimulai.
Gelandang Amerika Selatan perebut bola itu tidak ambil bagian untuk negaranya selama jeda internasional terbaru, tanpa mengambil risiko apa pun terkait kebugarannya, dan bisa kembali masuk pertimbangan untuk laga kandang Chelsea melawan Bournemouth pada Sabtu.
Xabi Alonso akan berharap itu yang terjadi, dengan nilai penting Caicedo disamakan dengan mantan kapten ikonik dan playmaker legendaris Italia oleh seseorang yang pernah bermain bersama kedua sosok favorit suporter tersebut.
Apakah Chelsea membutuhkan gelandang lain setelah menjual Fernandez?
Ketika ditanya apakah Chelsea, setelah kehilangan Enzo Fernandez ke Manchester City pada bursa transfer musim panas, perlu menambah satu pemain lagi di lini tengah mereka, mantan bek Blues pemenang Piala Dunia, Leboeuf, yang berbicara dalam kerja sama dengan Mr Gamble, mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan di lini tengah dan di lini belakang karena taktik Xabi Alonso ketika dia ingin bermain dengan tiga bek.
“Saya rasa itu belum benar-benar berjalan saat ini. Di lini tengah, sulit untuk membuat penilaian karena Anda tidak memiliki Caicedo. Bagi saya, Caicedo adalah pemain utama, bahkan di atas Enzo Fernandez, dan ketika Anda tidak memiliki pemain utama Anda, itu seperti ketika Anda tidak memiliki John Terry, Frank Lampard, atau Didier Drogba atau bagi kami, ketika Anda tidak memiliki Zola, itu adalah tim yang berbeda.
“Ketika Anda tidak memiliki Caicedo, sulit untuk menilai Chelsea. Chelsea sedang kesulitan saat ini karena mereka tidak cukup kuat di lini tengah, itu sudah pasti.
“Ketika Caicedo kembali, dia bisa bermain dengan [Romeo] Lavia atau [Reece] James. Masalahnya adalah jika Caicedo cedera dan Lavia juga cedera hampir sepanjang waktu, sulit membangun sesuatu yang kuat. Hal yang bagus dari Fernandez dan Caicedo sebelumnya adalah mereka mampu bermain setidaknya 40 pertandingan per tahun. Di situlah Anda harus mengatasinya.
“Sekali lagi, saya tidak ingin membuat pernyataan yang definitif dan mengatakan mereka perlu membeli seseorang sampai kita melihat bagaimana itu berjalan dengan Caicedo di lini tengah, karena itu akan menjadi perubahan besar.
“Kami senang dengan apa yang terjadi dalam serangan Chelsea saat ini, dan kami jelas melihat sesuatu perlu dilakukan di lini tengah dan di lini belakang, tetapi sulit untuk mengatakan secara pasti bahwa mereka membutuhkan seorang pemain.
“Saat ini, saya tidak bisa mengatakan itu selagi Caicedo masih ada di ruang ganti atau di bangku cadangan. Anda sudah punya Lavia, [Valentin] Barco, dan James. Tetapi para pemain itu harus bugar. Itulah intinya.”
- Getty
Chelsea masih berupaya menutup celah di lini pertahanan
Chelsea beberapa kali terpaksa kreatif dalam menentukan pilihan di lini tengah, dengan kapten klub James dan sesama bek sayap Malo Gusto masuk ke posisi yang lebih sentral. Kembalinya Caicedo akan menambah dinamisme di area lapangan tersebut.
Chelsea perlu menemukan percikan dari suatu tempat, setelah merangkai unit serang yang menakutkan, sementara kebocoran di lini belakang masih belum tertutup meski mendatangkan kiper Argentina yang enigmatik, Emi Martinez.
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