Berbicara kepada pers pada Sabtu, Fati mengungkapkan betapa pentingnya peran Pogba selama masa adaptasinya. Ia menjelaskan bagaimana mantan juara Piala Dunia itu membimbing dan memberinya dukungan yang sangat berarti. Pemain timnas Spanyol itu juga mengungkapkan bahwa mereka masih meluangkan waktu bersama setiap kali memungkinkan.

"Dia sudah seperti kakak bagi saya," kata Fati, seperti dikutip Maxifoot. "Tahun lalu, khususnya, dia sangat membantu saya. Dia berbicara bahasa Spanyol dengan sangat baik, jadi semuanya jauh lebih mudah.

"Kami kembali bertemu pada Jumat. Setiap ada kesempatan, kami berusaha mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Kami banyak berbicara tentang sepakbola, tetapi juga tentang kehidupan secara umum."