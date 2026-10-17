AFP
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“Seperti kakak laki-laki”: Ansu Fati ungkap bagaimana Paul Pogba membantu menyelamatkan kariernya di Monaco
Hubungan erat di luar lapangan
Fati mengungkap hubungan istimewa yang terjalin antara dirinya dan Pogba selama keduanya bermain bersama di Monaco. Kedua pemain itu membangun kedekatan sepanjang musim 2025-26 sebelum Pogba meninggalkan klub pada Agustus.
Meski pemain asal Prancis itu hengkang pada musim panas, keduanya tetap sangat dekat. Fati kini berbicara secara terbuka tentang betapa berartinya gelandang berpengalaman itu baginya saat ia beradaptasi dengan sepakbola Prancis.
- Getty Images Sport
Sosok panutan di Monaco
Berbicara kepada pers pada Sabtu, Fati mengungkapkan betapa pentingnya peran Pogba selama masa adaptasinya. Ia menjelaskan bagaimana mantan juara Piala Dunia itu membimbing dan memberinya dukungan yang sangat berarti. Pemain timnas Spanyol itu juga mengungkapkan bahwa mereka masih meluangkan waktu bersama setiap kali memungkinkan.
"Dia sudah seperti kakak bagi saya," kata Fati, seperti dikutip Maxifoot. "Tahun lalu, khususnya, dia sangat membantu saya. Dia berbicara bahasa Spanyol dengan sangat baik, jadi semuanya jauh lebih mudah.
"Kami kembali bertemu pada Jumat. Setiap ada kesempatan, kami berusaha mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Kami banyak berbicara tentang sepakbola, tetapi juga tentang kehidupan secara umum."
Mengatasi rintangan bersama-sama
Fati tiba di Monaco untuk menghidupkan kembali kariernya setelah meninggalkan Barcelona. Kehadiran sosok berpengalaman yang berbahasa Spanyol seperti Pogba terbukti sangat penting selama masa adaptasi yang penuh tantangan di Ligue 1.
Penyerang muda itu baru tampil sekali di Ligue 1 musim ini sembari berupaya kembali bermain secara reguler. Namun, ia berperan menentukan dalam kemenangan 2-1 Monaco atas CSKA Sofia di Liga Konferensi Eropa.
- AFP
Menatap masa depan
Fati berharap sahabat dekatnya segera kembali sepenuhnya bermain dalam pertandingan kompetitif. Penyerang muda itu terus memberikan dukungan penuh kepada mantan rekan setimnya tersebut saat Pogba bersiap menentukan langkah berikutnya dalam kariernya.
“Saya berharap dia bisa segera kembali dan menikmati sepakbola lagi,” kata Fati ketika ditanya tentang situasi yang tengah dihadapi pemain asal Prancis itu.
Kini telah pulih dari masalah pada betisnya, pemain asal Spanyol itu bertekad mengamankan tempat di susunan pemain inti dan berkontribusi bagi Monaco.
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