Setelah menelan kekalahan kedua dalam pertandingan kedua di Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko, Turki terpaksa pulang lebih awal. Baik saat kalah 0-2 dari Australia maupun saat kalah 0-1 dari Paraguay, tim ini gagal mencetak gol sama sekali. Media lokal memberikan kritik tajam terhadap tim tersebut dan juga menyerang beberapa pemain secara individu.
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"Seperti Haiti!" Tanggapan media mengenai "tim terlemah di turnamen" setelah Turki tersingkir dari Piala Dunia
Hürriyet: "Tanpa gol, tanpa poin. Perpisahan yang pahit dan kekecewaan besar!"
Fanatik: "Seperti Haiti! Kami tersingkir tanpa mencetak satu gol pun — seperti Haiti! Kami mengalami nasib yang sama dengan tim terlemah di turnamen ini."
Söszu: "Setelah kekalahan melawan Australia, kini juga kalah dari Paraguay. Kami mengalami kekecewaan. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan sebelum pertandingan grup pertama, kami sudah tersingkir."
Habertürk: "Petualangan tim nasional Turki di Piala Dunia, dalam partisipasi pertama mereka setelah 24 tahun, hanya berlangsung sebentar. Kami memulai dengan penuh harapan dan antusiasme. Dan kini kami sudah tersingkir bahkan sebelum pertandingan terakhir."
Türkiye: “Sebuah mimpi buruk!”
"Apa yang sudah kamu lakukan, Ugurcan Cakir!?" Kritik terhadap kiper Turki
Takvim: "2 pertandingan, 80 persen penguasaan bola, 62 tembakan, 0 gol, 0 poin — selamat tinggal!"
Yeni Safak: "Tim nasional kita, yang berangkat ke Piala Dunia 2026 dengan harapan besar, mengalami mimpi buruk yang sesungguhnya di Amerika. Para bintang muda yang tak mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan itu membuat jutaan penggemar tenggelam dalam kesedihan yang mendalam."
Aksam: "Apa yang telah kau lakukan, Ugurcan Cakir! Kau telah mencapai titik terendah mutlak dalam kedua pertandingan tersebut."
Vatan: "Turki menghadapi situasi yang memilukan setelah pertandingan melawan Paraguay! Kami mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia dengan nol gol dan nol poin."