"Seperti Haiti!" Tanggapan media mengenai "tim terlemah di turnamen" setelah Turki tersingkir dari Piala Dunia

Hürriyet: "Tanpa gol, tanpa poin. Perpisahan yang pahit dan kekecewaan besar!"

Fanatik: "Seperti Haiti! Kami tersingkir tanpa mencetak satu gol pun — seperti Haiti! Kami mengalami nasib yang sama dengan tim terlemah di turnamen ini."

Söszu: "Setelah kekalahan melawan Australia, kini juga kalah dari Paraguay. Kami mengalami kekecewaan. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan sebelum pertandingan grup pertama, kami sudah tersingkir."

Habertürk: "Petualangan tim nasional Turki di Piala Dunia, dalam partisipasi pertama mereka setelah 24 tahun, hanya berlangsung sebentar. Kami memulai dengan penuh harapan dan antusiasme. Dan kini kami sudah tersingkir bahkan sebelum pertandingan terakhir."

Türkiye: “Sebuah mimpi buruk!”