Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Seperti di film' - Willian Pacho ungkap makan malam rahasia dengan Luis Campos dan panggilan FaceTime kejutan dari Luis Enrique sebelum pindah ke PSG
Pertemuan rahasia di Madrid
Bintang Paris Saint-Germain, Pacho, mengisahkan betapa sinematik proses kedatangannya ke klub tersebut, dengan mengungkap operasi rahasia yang dipimpin penasihat olahraga Luis Campos. Pemain internasional Ekuador itu, yang mencuri perhatian selama membela Eintracht Frankfurt, dengan cepat diidentifikasi sebagai target utama raksasa Ligue 1 tersebut.
Dalam tulisan orang pertama untuk The Player's Tribune, yang ditulis sebagai penghormatan untuk mendiang ibunya, Pacho menjelaskan bahwa begitu ketertarikan dari Paris menjadi konkret, ia siap pindah seketika. "Ketika Anda mendengar PSG, Anda bahkan tidak berpikir dua kali."
Pengejaran itu mencapai puncaknya di Spanyol, ketika Campos mengatur sebuah pertemuan jauh dari sorotan media. Pacho menggambarkan bagaimana Luis Campos mengundang saya ke jamuan makan malam rahasia di Madrid, yang digelar di restoran bawah tanah yang terasa seperti diambil langsung dari film thriller mata-mata.
- Getty Images
Panggilan FaceTime dengan Enrique
Bek Ekuador itu mencatat bahwa atmosfernya intens dan profesional, menjadi panggung bagi fase berikutnya dalam kariernya. Namun, momen paling signifikan pada malam itu terjadi hanya beberapa menit setelah mereka duduk untuk makan, ketika seorang figur papan atas bergabung dalam percakapan itu secara jarak jauh.
Baru lima menit makan berlangsung, Campos mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan Pacho dengan manajer tim utama melalui sambungan video. Pemain Ekuador itu terkejut melihat Enrique di layar, sebuah interaksi yang meninggalkan kesan mendalam pada bek muda tersebut.
Pacho langsung terkesan oleh kehadiran sang manajer, bahkan melalui antarmuka digital. "Itu sangat keren. Enrique, dia punya sesuatu dalam dirinya. Aura, mungkin. Bagi saya, dia adalah kunci dari semua yang telah saya capai di PSG," jelas sang bek saat mengenang pertemuan pertama mereka.
Dia memuji mantan bos Barcelona itu atas komunikasinya yang singkat tetapi berdampak, dengan mengatakan: "Enrique berbicara sangat sedikit, tetapi ketika dia berbicara, Anda merasa bahwa dia memahami Anda sebagai pribadi."
Berkembang pesat di bawah arahan Enrique
Saat tiba di Paris, Pacho disambut dengan pesan agar bersabar dari pelatih barunya, yang membantu meredakan ekspektasi besar yang datang bersama transfer berprofil tinggi. Pacho mengungkapkan bahwa Enrique membantunya berkembang dengan secara jelas memintanya berjalan sesuai ritmenya sendiri dan tidak merasa tertekan untuk membuktikan nilainya hanya karena klub telah berinvestasi pada bakatnya.
Lingkungan yang suportif ini memungkinkan Pacho berkembang pesat, mengubahnya dari rekrutan baru menjadi pilar utama di lini pertahanan. "Dengan memberiku waktu, tekanannya hilang. Dengan memberiku waktu, saya meledak," aku Pacho.
- Getty Images
Kesuksesan dan trofi Eropa
Kepindahan itu menjadi sukses mutlak bagi pemain maupun klub, dengan Pacho memainkan peran signifikan dalam dominasi domestik dan kontinental PSG belakangan ini. Ia menjadi bagian dari tim yang meraih gelar Eropa pada 2025 dan 2026, menandai era bersejarah bagi klub.
Pacho merefleksikan bagaimana statusnya di mata para suporter berubah, dengan mengatakan: "Saya tidak pernah menyangka bisa menjadi starter secepat ini. Saya tidak pernah menyangka dua gelar Liga Champions dalam dua musim. Saya tidak pernah menyangka cinta yang saya terima dari para fans. Dari, 51? Siapa itu 51? Menjadi PACHO! PACHO! PACHO!."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami