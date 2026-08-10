Bintang Paris Saint-Germain, Pacho, mengisahkan betapa sinematik proses kedatangannya ke klub tersebut, dengan mengungkap operasi rahasia yang dipimpin penasihat olahraga Luis Campos. Pemain internasional Ekuador itu, yang mencuri perhatian selama membela Eintracht Frankfurt, dengan cepat diidentifikasi sebagai target utama raksasa Ligue 1 tersebut.

Dalam tulisan orang pertama untuk The Player's Tribune, yang ditulis sebagai penghormatan untuk mendiang ibunya, Pacho menjelaskan bahwa begitu ketertarikan dari Paris menjadi konkret, ia siap pindah seketika. "Ketika Anda mendengar PSG, Anda bahkan tidak berpikir dua kali."

Pengejaran itu mencapai puncaknya di Spanyol, ketika Campos mengatur sebuah pertemuan jauh dari sorotan media. Pacho menggambarkan bagaimana Luis Campos mengundang saya ke jamuan makan malam rahasia di Madrid, yang digelar di restoran bawah tanah yang terasa seperti diambil langsung dari film thriller mata-mata.