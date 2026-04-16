"Seperti Cristiano Ronaldo muda" - Louis Saha mengungkapkan pemain impiannya yang ingin didatangkan Manchester United pada bursa transfer musim panas
Penambahan 'impian' bagi United
Saha mendesak United untuk memboyong bintang Paris Saint-Germain, Desire Doue, dan menyebut pemain remaja itu sebagai rekrutan "impian"nya untuk bursa transfer mendatang. Mantan penyerang Setan Merah itu yakin bahwa pemain sayap asal Prancis tersebut memiliki potensi mentah dan bakat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh seorang legenda asal Portugal pada masa-masa awalnya di Manchester.
Saha mengatakan kepada BetVictor, yang menawarkan taruhan Piala Dunia terbaru, tentang apa yang membuat Doue istimewa: "Jika dia tersedia, rekrutan impian saya untuk Man Utd adalah Desire Doue. Dia adalah talenta yang luar biasa, dan saya sangat menyukai kepercayaan diri serta etos kerjanya. Potensinya sangat besar. Itulah mengapa ini benar-benar akan menjadi masalah menghabiskan banyak uang. Dia seperti [Cristiano] Ronaldo muda. Jika Anda bertanya kepada saya, yang benar-benar saya inginkan adalah dia."
Target yang lebih 'realistis'
Meskipun Doue tetap menjadi target utama, Saha menyadari betapa sulitnya merebut pemain berbakat dari PSG dan menyarankan bahwa Victor Osimhen bisa menjadi opsi yang lebih realistis sebagai ujung tombak serangan. Dengan United yang berpeluang besar untuk kembali berlaga di Liga Champions, kebutuhan akan kedalaman skuad di lini depan kini menjadi prioritas. Setan Merah akan menghadapi jadwal yang jauh lebih padat musim depan jika mereka finis di lima besar Liga Premier, dan ia yakin Osimhen bisa direkrut dari Galatasaray untuk menambah kualitas lini depan mereka.
Saha menambahkan: "Mungkin opsi yang lebih realistis adalah Victor Osimhen untuk berduet dengan Benjamin Sesko pada suatu saat. Liga Champions akan menjadi hal yang sangat penting bagi klub musim depan dan kami membutuhkan gelandang, beberapa pemain yang benar-benar kuat secara fisik di sana. Pemain seperti Declan Rice dan Sandro Tonali, atau ada yang mengatakan seseorang untuk mendukung Kobbie Mainoo."
Keseimbangan dan kreativitas di lini tengah
Kepergian Casemiro yang semakin dekat telah meninggalkan kekosongan di lini tengah yang kini sedang diupayakan diisi oleh klub dengan target-target muda seperti Elliot Anderson dan Adam Wharton. Namun, Saha berpendapat bahwa perekrutan harus melampaui sekadar penguatan lini belakang, dengan mencari seorang playmaker yang dapat memberikan dimensi permainan yang berbeda.
Pemain asal Prancis itu mencatat: "Inilah keseimbangan yang harus ditemukan United, dan lini tengah sangatlah penting. Dan mungkin playmaker jenis lain, seseorang yang tak terduga, seseorang yang mampu melengkapi Bruno Fernandes juga. Untuk beberapa pertandingan, formasi yang berbeda akan dibutuhkan karena lawan yang dihadapi. Jadi, penting untuk memiliki keseimbangan yang tepat, dan saya pikir ketiga tambahan pemain tersebut sangatlah penting."
Stabilitas pertahanan dan kepemimpinan
Saha juga memuji keputusan untuk menghargai ketangguhan Harry Maguire dengan kontrak baru, sambil mencatat bahwa sang bek "pantas mendapatkannya" karena menolak hengkang selama masa-masa paling bergejolak klub. Membela pemain internasional Inggris itu dari para kritikus yang menjadikannya "sasaran empuk" akibat sistem yang berantakan, Saha menegaskan: "Sejak debutnya, dia selalu tampil, tak pernah menghindar. Saya tahu dia perlu bermain lebih baik di beberapa pertandingan, tapi dia adalah pemain yang ingin berada di sana, dan menurut saya dia adalah salah satu yang terbaik di kedua kotak penalti."