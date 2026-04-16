"Seperti Cristiano Ronaldo muda" - Louis Saha mengungkapkan pemain impiannya yang ingin didatangkan Manchester United pada bursa transfer musim panas

Saha mendesak United untuk memboyong bintang Paris Saint-Germain, Desire Doue, dan menyebut pemain remaja itu sebagai rekrutan "impian"nya untuk bursa transfer mendatang. Mantan penyerang Setan Merah itu yakin bahwa pemain sayap asal Prancis tersebut memiliki potensi mentah dan bakat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh seorang legenda asal Portugal pada masa-masa awalnya di Manchester.

Saha mengatakan kepada BetVictor tentang apa yang membuat Doue istimewa: "Jika dia tersedia, rekrutan impian saya untuk Man Utd adalah Desire Doue. Dia adalah talenta yang luar biasa, dan saya sangat menyukai kepercayaan diri serta etos kerjanya. Potensinya sangat besar. Itulah mengapa ini benar-benar akan menjadi masalah menghabiskan banyak uang. Dia seperti [Cristiano] Ronaldo muda. Jika Anda bertanya kepada saya, yang benar-benar saya inginkan adalah dia."