Akhirnya, pembicaraan beralih ke penghargaan bergengsi Ballon d’Or dan para talenta muda yang siap merebutnya. Brolin berpendapat bahwa pemain timnas Prancis, Michael Olise, memiliki peluang nyata untuk mengalahkan para superstar seperti Kylian Mbappé dan Lamine Yamal dari Spanyol dalam perebutan penghargaan tersebut jika ia mampu memberikan dampak besar musim panas ini.

"Jika ada yang bisa memenangkan Ballon d’Or tahun ini, itu pasti salah satu dari dua pemain yang paling berpeluang saat ini. Namun, ada juga pemain lain yang bisa muncul, seperti dari tim-tim yang tampil sangat baik," katanya.

"Kita melihat Michael Olise mencetak tiga gol di pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia. Dan ada banyak pemain yang membela Spanyol; jika Yamal tidak tampil dan mencetak golnya—dan dia mungkin juga mengalami masalah cedera seperti itu—maka ada banyak pemain lain yang bisa tampil menonjol. Meskipun mereka tidak mencetak gol terbanyak atau menjadi sorotan utama, jika salah satu dari mereka yang menang, kemungkinan besar itu akan menjadi Yamal atau Mbappé."