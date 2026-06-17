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'Seperti biasa' - Inggris diperingatkan bahwa mereka sama sekali TIDAK MEMILIKI PELUANG untuk memenangkan Piala Dunia, saat Tomas Brolin mengungkapkan sejauh mana Three Lions akan melaju
Tomas Brolin memupus impian Inggris di Piala Dunia
Menjelang kick-off besar hari ini, Brolin telah mengesampingkan peluang tim asuhan Tuchel, dengan menyatakan bahwa ekspektasi tim tersebut terlalu dibesar-besarkan. Inggris hanya pernah memenangkan satu trofi besar sepanjang sejarahnya, yaitu Piala Dunia pada tahun 1966.
Dalam wawancara dengan Hajper, mantan bintang tersebut memberikan penilaian yang pedas terhadap The Three Lions. Penyerang legendaris itu tidak kompromi dalam penilaiannya mengenai seberapa jauh Inggris bisa melaju di turnamen ini. "Seperti biasa, saya tidak berpikir mereka memiliki peluang besar. Mungkin justru orang-orang di pulau itu sendiri yang berpikir mereka akan menang. Mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun dan terus seperti itu. Tapi saya tidak lahir di sana, jadi tidak. Mungkin sampai perempat final. Itu mungkin sejauh mana Inggris bisa melangkah," katanya.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo masih memiliki beberapa tahun lagi di dunia sepak bola
Selain kritiknya terhadap tim nasional Inggris, Brolin dengan tegas menampik anggapan bahwa Cristiano Ronaldo sudah mendekati masa pensiun. Meskipun ia sendiri pensiun pada usia 28 tahun, ikon Swedia ini yakin bahwa penyerang berusia 41 tahun itu akan terus bermain bahkan setelah turnamen ini berakhir. Semangat untuk bertanding tetap menjadi hal terpenting bagi sang veteran.
"Selama kamu merasa sepak bola itu menyenangkan, maka entah kamu berusia 28 tahun, 30, atau 40, itu tidak masalah. Kamu hanya perlu terus bermain. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali jika kamu berhenti. Kamu hanya perlu terus bermain selama kamu merasa itu menyenangkan. Tidak ada orang lain yang akan memutuskan hal itu. Namun, selama kamu sendiri merasa itu menyenangkan, teruslah bermain," jelasnya.
Michael Olise diprediksi akan meraih Ballon d'Or
Akhirnya, pembicaraan beralih ke penghargaan bergengsi Ballon d’Or dan para talenta muda yang siap merebutnya. Brolin berpendapat bahwa pemain timnas Prancis, Michael Olise, memiliki peluang nyata untuk mengalahkan para superstar seperti Kylian Mbappé dan Lamine Yamal dari Spanyol dalam perebutan penghargaan tersebut jika ia mampu memberikan dampak besar musim panas ini.
"Jika ada yang bisa memenangkan Ballon d’Or tahun ini, itu pasti salah satu dari dua pemain yang paling berpeluang saat ini. Namun, ada juga pemain lain yang bisa muncul, seperti dari tim-tim yang tampil sangat baik," katanya.
"Kita melihat Michael Olise mencetak tiga gol di pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia. Dan ada banyak pemain yang membela Spanyol; jika Yamal tidak tampil dan mencetak golnya—dan dia mungkin juga mengalami masalah cedera seperti itu—maka ada banyak pemain lain yang bisa tampil menonjol. Meskipun mereka tidak mencetak gol terbanyak atau menjadi sorotan utama, jika salah satu dari mereka yang menang, kemungkinan besar itu akan menjadi Yamal atau Mbappé."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi pasukan Tuchel?
Inggris memiliki hal penting yang harus dibuktikan saat mereka memulai perjalanan di Grup L hari ini. Skuad asuhan Tuchel akan memulai turnamen ini malam ini melawan Kroasia pada 17 Juni. Mereka kemudian akan menghadapi Ghana pada 23 Juni sebelum menutup rangkaian pertandingan fase grup melawan Panama pada 27 Juni. Menampilkan performa yang dominan malam ini sangatlah krusial jika The Three Lions ingin meraih kejayaan di kancah internasional.