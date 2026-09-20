Getty Images Sport
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'Seperti anggur yang baik' - Fabian Hurzeler memuji veteran Brighton Pascal Gross saat Brighton menggemparkan Premier League dengan membantai Arsenal 3-0
Penampilan klasik Brighton di Amex
Brighton merayakan ulang tahun ke-125 mereka dengan cara spektakuler setelah mencatatkan kemenangan telak 3-0 atas juara bertahan Premier League, Arsenal. Stadion Amex bergemuruh saat tim tuan rumah membongkar Arsenal lewat perpaduan disiplin taktik dan kecemerlangan individu. Di jantung kemenangan ini adalah Gross, yang terus menepis faktor usia lewat serangkaian penampilan berpengaruh yang telah menjadi fondasi utama tim racikan Hurzeler yang tengah melaju tinggi.
Kontribusi sang veteran tidak terbatas pada penyelesaian akhirnya yang klinis; umpan-umpan bola matinya tetap menjadi senjata utama Brighton sepanjang laga. Pada menit ke-57, Gross melepaskan sepak pojok akurat yang memungkinkan Chema Andres menanduk masuk gol ketiga Brighton, sekaligus secara efektif mengakhiri harapan Arsenal untuk bangkit. Penampilan ini memperpanjang periode impresif individu bagi pemain 35 tahun itu, yang kini telah mencetak gol tiga kali dalam tiga penampilan terakhirnya dan mengoleksi empat gol dalam lima laga sebelumnya.
- Getty
Vonis Hurzeler terhadap Gross
Berbicara kepada media setelah menghancurkan tim asuhan Mikel Arteta, Hurzeler melontarkan pujian setinggi langit untuk Gross. Sang pelatih kepala kembali menegaskan perbandingan yang sempat ia singgung baru-baru ini, dengan menyoroti bagaimana Gross tampaknya kian membaik saat memasuki senja kariernya. "Kami membicarakan Pascal Gross dan saya mengatakan, saya rasa di konferensi pers terakhir saya, bahwa Anda bisa sedikit membandingkannya dengan anggur yang baik. Semakin tua usianya, semakin baik dia," kata Hurzeler kepada para wartawan.
Sang manajer juga ingin menekankan bahwa pengaruh gelandang itu paling terasa dari cara ia membawa diri sepanjang pekan kerja, dengan memberi teladan bagi anggota skuad yang lebih muda. "Dia bukan hanya pemain yang membuat rekan-rekan setimnya menjadi lebih baik, dia bukan hanya pemain yang benar-benar memahami permainan dengan sangat baik. Saya pikir hal-hal yang tidak bisa Anda ukur adalah hal-hal yang kami lihat dalam rutinitas sehari-hari dan di lapangan latihan," tambahnya.
Membangun ikatan dalam skuad yang beragam
Salah satu aspek paling signifikan dari peran Gross di Amex adalah kemampuannya menjadi jembatan antara berbagai kelompok dalam skuad Brighton yang beragam. Hurzeler menilai kecerdasan sosial pemain Jerman itu sama pentingnya dengan pemahaman taktisnya di atas lapangan.
"Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan ikatan sosial di antara semua pemain yang kami miliki. Kami punya begitu banyak kewarganegaraan yang berbeda, begitu banyak generasi yang berbeda, dan dia memahami semua dinamika itu. Dia menyatukan latar belakang yang berbeda-beda ini dan saya pikir itu adalah sesuatu yang terkadang kami remehkan," kata manajer berusia 33 tahun itu.
- Getty Images Sport
Mentalitas juara yang tak kenal lelah
Di luar kontribusi teknis dan sosialnya, Hurzeler juga menyoroti jiwa kompetitif yang kuat yang mendefinisikan Gross. Sang manajer bergurau tentang ketidakmampuan gelandang itu untuk benar-benar berhenti, bahkan ketika jadwal memberinya kesempatan untuk beristirahat sejenak.
"Saya rasa sekarang dia sedang mencari di waktu luangnya, 'Di mana saya bisa ikut lomba lari?' karena dia tidak akan pernah diam. Mungkin dia bermain padel sedikit, tetapi sekarang saya akan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mengambil cuti beberapa hari. Itu juga menunjukkan karakternya. Dia punya mentalitas pemenang dan itu jelas sangat membantu kami," ujar Hurzeler.
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