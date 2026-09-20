Berbicara kepada media setelah menghancurkan tim asuhan Mikel Arteta, Hurzeler melontarkan pujian setinggi langit untuk Gross. Sang pelatih kepala kembali menegaskan perbandingan yang sempat ia singgung baru-baru ini, dengan menyoroti bagaimana Gross tampaknya kian membaik saat memasuki senja kariernya. "Kami membicarakan Pascal Gross dan saya mengatakan, saya rasa di konferensi pers terakhir saya, bahwa Anda bisa sedikit membandingkannya dengan anggur yang baik. Semakin tua usianya, semakin baik dia," kata Hurzeler kepada para wartawan.

Sang manajer juga ingin menekankan bahwa pengaruh gelandang itu paling terasa dari cara ia membawa diri sepanjang pekan kerja, dengan memberi teladan bagi anggota skuad yang lebih muda. "Dia bukan hanya pemain yang membuat rekan-rekan setimnya menjadi lebih baik, dia bukan hanya pemain yang benar-benar memahami permainan dengan sangat baik. Saya pikir hal-hal yang tidak bisa Anda ukur adalah hal-hal yang kami lihat dalam rutinitas sehari-hari dan di lapangan latihan," tambahnya.