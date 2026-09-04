Menit-menit akhir duel Real Madrid melawan Real Betis diwarnai drama besar ketika Alejandro Jose Hernandez Hernandez menunjuk titik putih pada menit ke-93. Setelah pelanggaran terhadap Vinicius Junior, Mbappe maju dengan peluang untuk menyelamatkan satu poin bagi tim Jose Mourinho. Namun, upaya superstar Prancis itu digagalkan Alvaro Valles, yang menutup penampilan individu gemilangnya.

Segera setelah penyelamatan itu, pertanyaan pun muncul dari bangku cadangan Madrid dan para pendukung karena Marc Bartra tampak telah memasuki area penalti sebelum bola ditendang.

Menurut Mundo Deportivo, tayangan ulang mengonfirmasi bahwa Bartra memang menjadi pemain pertama yang melanggar batas kotak penalti, dan dia pula yang pada akhirnya menyapu bola keluar menjadi sepak pojok setelah penyelamatan awal Valles. Berdasarkan aturan standar FIFA, jika pemain bertahan masuk terlalu cepat dan penalti tidak berbuah gol, tendangan seharusnya diulang jika pemain tersebut kemudian memengaruhi permainan. Namun, detail teknis terkait posisi kaki Bartra pada momen tepat saat bola ditendang terbukti menjadi faktor penentu dalam tinjauan VAR.



