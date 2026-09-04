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Sepersekian detik mengubah segalanya! Mengapa penalti Kylian Mbappe ke gawang Real Betis tidak diulang meski Marc Bartra masuk ke kotak penalti sebelum tendangan diambil
Insiden penalti kontroversial di La Cartuja
Menit-menit akhir duel Real Madrid melawan Real Betis diwarnai drama besar ketika Alejandro Jose Hernandez Hernandez menunjuk titik putih pada menit ke-93. Setelah pelanggaran terhadap Vinicius Junior, Mbappe maju dengan peluang untuk menyelamatkan satu poin bagi tim Jose Mourinho. Namun, upaya superstar Prancis itu digagalkan Alvaro Valles, yang menutup penampilan individu gemilangnya.
Segera setelah penyelamatan itu, pertanyaan pun muncul dari bangku cadangan Madrid dan para pendukung karena Marc Bartra tampak telah memasuki area penalti sebelum bola ditendang.
Menurut Mundo Deportivo, tayangan ulang mengonfirmasi bahwa Bartra memang menjadi pemain pertama yang melanggar batas kotak penalti, dan dia pula yang pada akhirnya menyapu bola keluar menjadi sepak pojok setelah penyelamatan awal Valles. Berdasarkan aturan standar FIFA, jika pemain bertahan masuk terlalu cepat dan penalti tidak berbuah gol, tendangan seharusnya diulang jika pemain tersebut kemudian memengaruhi permainan. Namun, detail teknis terkait posisi kaki Bartra pada momen tepat saat bola ditendang terbukti menjadi faktor penentu dalam tinjauan VAR.
- AFP
Mengapa aturan tersebut menguntungkan Marc Bartra
Alasan utama penalti itu tidak diulang terletak pada detail fisiologis dalam sepersekian detik. Meski Bartra sudah menerjang ke depan untuk mengantisipasi potensi bola rebound, kakinya sebenarnya belum menyentuh rumput di dalam area penalti pada momen tepat saat Mbappe melakukan kontak dengan bola.
Pada dasarnya, bek veteran itu masih berada di udara, condong masuk ke kotak penalti tetapi belum menapak di dalamnya. Perbedaan ini sangat penting dalam interpretasi modern terhadap peraturan, karena pelanggaran masuk terlalu cepat biasanya dinilai dari titik kontak dengan permukaan lapangan, bukan dari posisi condong tubuh seorang pemain.
Dengan bertindak "cerdik" dan mengatur waktu lompatannya dengan sempurna, Bartra mampu mendapatkan keuntungan posisi yang signifikan tanpa secara teknis melanggar peraturan permainan. Hal itu membuatnya menjadi yang pertama menjangkau bola liar setelah Valles menepis tembakan tersebut, sehingga mencegah Mbappe mendapat kesempatan kedua.
Real Madrid frustrasi oleh keputusan VAR
Drama penalti ini bukan satu-satunya momen ketika wasit asisten video memainkan peran besar dalam pertandingan. Sebelumnya pada malam itu, tim tamu mengira mereka telah menemukan jalan untuk kembali ke dalam laga melalui pemain pengganti Carlos Espi.
Penyerang muda itu, yang menggantikan Federico Valverde, menciptakan momen magis hanya lima menit setelah masuk ke lapangan. Namun, teknologi video menganulir gol indah yang dicetak Espi karena offside tipis pada fase build-up sebelumnya, yang semakin menambah frustrasi bagi pasukan Mourinho.
- Getty Images Sport
Akhir dari rentetan kemenangan Mourinho
Kekalahan ini menjadi penghentian signifikan bagi momentum Real Madrid yang sebelumnya terlihat tangguh. Pertandingan di La Cartuja membuat Real Madrid mendominasi penguasaan bola dalam sebagian besar laga, tetapi mereka tidak mampu menemukan ketajaman penyelesaian di sepertiga akhir.
Hasil ini menjadi kekalahan resmi pertama Real Madrid musim ini, sekaligus mengakhiri rangkaian tiga kemenangan beruntun di La Liga. Waktunya sangat tidak ideal karena klub bersiap memulai kampanye Liga Champions mereka Selasa depan. Keputusan taktis Mourinho, termasuk keputusan mengejutkan mencadangkan Bernardo Silva dari starting XI untuk laga kedua secara beruntun, kemungkinan akan mendapat sorotan tajam dari pers Spanyol dalam beberapa hari ke depan saat tim berupaya bangkit dari kemunduran ini.
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