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Sepatu Harry Kane & Jude Bellingham dicuri! Timnas Inggris hanya tersisa SATU bola latihan di markas Piala Dunia setelah aksi pencurian yang mengejutkan berujung pada penangkapan dan penyelidikan polisi
Perampokan nekat mengacaukan perkemahan
Asosiasi Sepak Bola Inggris telah meluncurkan penyelidikan mendesak setelah sebuah kendaraan pengangkut yang membawa perlengkapan latihan penting timnas Inggris dibobol. Pencurian tersebut terjadi saat pengiriman dari tempat pemusatan latihan awal tim di West Palm Beach, Florida, menuju markas resmi turnamen mereka di Swope Soccer Village, Missouri. Petugas keamanan sangat menduga adanya keterlibatan internal dari para sopir logistik yang dipercaya. Polisi setempat telah dihubungi untuk melacak muatan yang dicuri, sementara staf pendukung tim berupaya keras untuk menilai sejauh mana barang-barang yang hilang tersebut.
- Getty Images Sport
Para karyawan masih terkejut akibat perampokan
Menurut laporan dari Daily Mail, para pejabat timnas Inggris masih terkejut akibat insiden pelanggaran keamanan yang mengejutkan tersebut, yang telah sangat menghambat persiapan taktis mereka hanya beberapa hari menjelang laga pembuka turnamen. Barang-barang yang dicuri tidak hanya sebatas sepatu pribadi para pemain, tetapi juga berdampak parah pada perlengkapan teknologi dan fisik staf pelatih. Peralatan analisis berteknologi tinggi, papan tulis taktis, dan meja pijat medis yang sangat penting semuanya hilang dalam penggerebekan tersebut, sehingga memaksa staf untuk berjuang mati-matian melawan waktu guna memulihkan atau mengganti barang-barang yang sangat penting bagi rencana mereka yang telah disusun dengan cermat.
Kekacauan menghalangi persiapan yang sempurna
Gangguan di luar lapangan yang mengganggu ini mengancam akan menggagalkan momentum besar yang telah dibangun di bawah kepemimpinan Tuchel. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya telah memimpin kampanye kualifikasi yang sempurna, membawa The Three Lions ke putaran final dengan delapan kemenangan beruntun dan delapan kali clean sheet. Selain itu, kapten andalan Kane tiba di markas tim dalam kondisi prima setelah mencatatkan musim domestik bersejarah dengan 61 gol bersama Bayern Munich, namun kegagalan logistik dan keamanan justru mendominasi pemberitaan.
- AFP
Pertandingan uji coba melawan Kroasia semakin mendekat
Inggris harus segera mengembalikan fokus operasionalnya sebelum menghadapi laga pembuka melawan lawan lama mereka, Kroasia, pada Rabu mendatang. Tim asuhan Tuchel memasuki turnamen ini dengan target mencari konsistensi, setelah mencatatkan kemenangan tipis dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru menyusul hasil-hasil mengecewakan sebelumnya saat menghadapi Jepang dan Uruguay. Dengan kenangan akan kekalahan memalukan di semifinal 2018 yang masih membekas, skuad ini tidak boleh menunjukkan kelambanan taktis saat mereka menjalani babak penyisihan grup yang ketat di tanah asing.