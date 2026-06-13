Sepatu Harry Kane & Jude Bellingham dicuri! Timnas Inggris hanya tersisa SATU bola latihan di markas Piala Dunia setelah aksi pencurian yang mengejutkan berujung pada penangkapan dan penyelidikan polisi

Menurut laporan dari Daily Mail, para pejabat timnas Inggris masih terkejut akibat insiden pelanggaran keamanan yang mengejutkan tersebut, yang telah sangat menghambat persiapan taktis mereka hanya beberapa hari menjelang laga pembuka turnamen. Barang-barang yang dicuri tidak hanya sebatas sepatu pribadi para pemain, tetapi juga berdampak parah pada perlengkapan teknologi dan fisik staf pelatih. Peralatan analisis berteknologi tinggi, papan tulis taktis, dan meja pijat medis yang sangat penting semuanya hilang dalam penggerebekan tersebut, sehingga memaksa staf untuk berjuang mati-matian melawan waktu guna memulihkan atau mengganti barang-barang yang sangat penting bagi rencana mereka yang telah disusun dengan cermat.