Sepanjang sejarah Piala Dunia, hal ini hanya pernah terjadi pada satu pemain lain! Mohamed Hany dari Mesir mengalami kecelakaan bersejarah

Menurut penyedia data Opta, Hany menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, hal ini hanya pernah dialami oleh Ivan Vutsov pada Piala Dunia 1966. Pemain asal Bulgaria itu mencetak gol bunuh diri baik saat timnya kalah 0-3 dari Portugal maupun saat kalah 1-3 dari Hongaria.

Kecelakaan yang dialami Hany saat melawan Australia juga bersejarah dalam hal lain: Secara keseluruhan, itu merupakan gol bunuh diri ke-13 di Piala Dunia 2026 — jumlah terbanyak yang pernah tercatat dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Piala Dunia 2018 dengan dua belas gol bunuh diri.