Hany mencetak gol bunuh diri pada menit ke-55 dalam pertandingan di Dallas (AS) pada hari Jumat, yang tidak hanya membuat Australia menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi juga memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu setelah 90 menit. Bagi pemain asal Mesir itu, ini merupakan gol bunuh diri keduanya di Piala Dunia ini, setelah sebelumnya ia juga mencetak gol bunuh diri saat skor imbang 1-1 melawan Belgia pada pertandingan grup pertama.
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Sepanjang sejarah Piala Dunia, hal ini hanya pernah terjadi pada satu pemain lain! Mohamed Hany dari Mesir mengalami kecelakaan bersejarah
Menurut penyedia data Opta, Hany menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, hal ini hanya pernah dialami oleh Ivan Vutsov pada Piala Dunia 1966. Pemain asal Bulgaria itu mencetak gol bunuh diri baik saat timnya kalah 0-3 dari Portugal maupun saat kalah 1-3 dari Hongaria.
Kecelakaan yang dialami Hany saat melawan Australia juga bersejarah dalam hal lain: Secara keseluruhan, itu merupakan gol bunuh diri ke-13 di Piala Dunia 2026 — jumlah terbanyak yang pernah tercatat dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Piala Dunia 2018 dengan dua belas gol bunuh diri.
- AFP
Beberapa menit sebelum mencetak gol bunuh diri, Mohamed Hany sempat kehilangan kesadaran sejenak
Beberapa menit sebelum mencetak gol bunuh diri, Hany sempat membuat momen mengejutkan. Setelah bertabrakan dengan pemain Australia Connor Metcalfe di kotak penalti timnya sendiri, pemain berusia 30 tahun dari klub papan atas Mesir Al Ahly itu awalnya terbaring di lapangan dalam keadaan linglung pada awal babak kedua. Setelah istirahat sejenak untuk mendapatkan perawatan, Hany kembali bermain.
Pertandingan melawan Australia di babak gugur pertama Piala Dunia 2026 merupakan penampilan internasional ke-46 bagi Hany. Bek ini menjadi pemain inti yang tak tergantikan di Piala Dunia; dalam kemenangan 3-1 atas Selandia Baru pada pertandingan grup kedua, ia memberikan satu assist.
Ke-13 gol bunuh diri yang terjadi sejauh ini di Piala Dunia 2026
Pencetak gol bunuh diri
Pertandingan
Hasil
Damian Bobadilla
AS vs. Paraguay
4:1
Miro Muheim
Swiss vs. Qatar
1:1
Mohamed Hany
Mesir vs. Belgia
1:1
Ayman Hussein
Norwegia vs. Irak
4:1
Yazan Al-Arab
Austria vs. Yordania
3:1
Mohamed Al-Mannai
Kanada vs. Qatar
6:0
Cameron Burgess
AS vs. Australia
2:0
Hassan Al-Tambakti
Spanyol vs. Arab Saudi
4:0
Abduvokhid Nematov
Portugal vs. Uzbekistan
5:0
Sultan Al-Brake
Bosnia-Herzegovina vs. Qatar
3:1
Bono
Maroko vs. Haiti
4:2
Ellyes Skhiri
Tunisia vs. Belanda
1:3
Mohamed Hany
Mesir vs. Australia
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