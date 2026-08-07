Ia akan selamanya menempati tempat istimewa di hati para pendukung Wrexham, dengan Trundle, berbicara dalam kerja sama dengan Stake, mengatakan kepada GOAL tentang keputusan Wrexham untuk berpisah dengan seorang pemain hebat era modern: “Sepak bola memang kejam, bukan? Lihat saja apa yang sudah dilakukan Mulls dan menurut saya, Wrexham tidak akan berada di posisi sekarang tanpa dirinya. Begitulah cara kerja sepak bola. Mulls pergi, tidak pernah benar-benar mendapat kesempatannya di Championship.

“Dengan para pemain yang mereka miliki di sana, mereka punya tipe pemain berbeda yang bisa mencetak gol dengan cara berbeda. Mereka punya ancaman serangan dari segala sisi.”

Mullin menulis di media sosial saat menyampaikan salam perpisahan yang emosional kepada Wrexham: “Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih banyak kepada semua suporter, baik yang dekat maupun yang jauh. Apa yang kami ciptakan bersama adalah sesuatu yang akan selalu saya banggakan.

“Klub ini spesial dan memang selalu spesial bagi saya dan keluarga saya sejak awal. Saya tidak menginginkan apa pun selain melihat klub ini terus berkembang, untuk semua orang yang bersatu menjaganya tetap hidup dan untuk Ryan Reynolds serta Rob Mac yang merupakan dua sosok yang istimewa. Ini mungkin akhir bagi saya sebagai pemain, tetapi tidak mungkin ini menjadi akhir dari cinta dan kasih sayang saya kepada klub ini.”