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'Sepakbola yang kejam' merugikan legenda Wrexham Paul Mullin, tetapi mantan bintang Wrexham mendukung Kieffer Moore memimpin upaya promosi ke Premier League
Mullin mencetak 110 gol untuk Wrexham & meraih tiga promosi
Setelah Ryan Reynolds dan Rob Mac menuntaskan pengambilalihan yang sensasional di Racecourse Ground pada 2021, kehadiran nama-nama besar dibutuhkan untuk mewujudkan ambisi besar tersebut. Mullin menjadi salah satu sosok pertama yang datang.
Ia mencetak 79 gol yang benar-benar luar biasa dalam dua musim pertamanya sebagai pemain Wrexham, dengan musim keduanya berbuah kejayaan gelar National League. League Two dilalui dengan minim hambatan, sementara buku rekor ditulis ulang pada 2024-25 ketika langkah naik ketiga secara beruntun di tangga EFL berhasil diraih.
Pada tahap itu, Mullin sudah menjadi favorit suporter dan sosok kultus, tetapi mulai turun dalam urutan pilihan di bawah Phil Parkinson dan tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan nilainya di Championship. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Wigan dan Bradford.
Penyerang berusia 31 tahun itu kini telah bergabung dengan tim divisi keempat, Rotherham, dengan status bebas transfer, dengan kontraknya di Wrexham dihapuskan.
- Getty
Mullin bergabung dengan Rotherham setelah dilepas Wrexham
Ia akan selamanya menempati tempat istimewa di hati para pendukung Wrexham, dengan Trundle, berbicara dalam kerja sama dengan Stake, mengatakan kepada GOAL tentang keputusan Wrexham untuk berpisah dengan seorang pemain hebat era modern: “Sepak bola memang kejam, bukan? Lihat saja apa yang sudah dilakukan Mulls dan menurut saya, Wrexham tidak akan berada di posisi sekarang tanpa dirinya. Begitulah cara kerja sepak bola. Mulls pergi, tidak pernah benar-benar mendapat kesempatannya di Championship.
“Dengan para pemain yang mereka miliki di sana, mereka punya tipe pemain berbeda yang bisa mencetak gol dengan cara berbeda. Mereka punya ancaman serangan dari segala sisi.”
Mullin menulis di media sosial saat menyampaikan salam perpisahan yang emosional kepada Wrexham: “Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih banyak kepada semua suporter, baik yang dekat maupun yang jauh. Apa yang kami ciptakan bersama adalah sesuatu yang akan selalu saya banggakan.
“Klub ini spesial dan memang selalu spesial bagi saya dan keluarga saya sejak awal. Saya tidak menginginkan apa pun selain melihat klub ini terus berkembang, untuk semua orang yang bersatu menjaganya tetap hidup dan untuk Ryan Reynolds serta Rob Mac yang merupakan dua sosok yang istimewa. Ini mungkin akhir bagi saya sebagai pemain, tetapi tidak mungkin ini menjadi akhir dari cinta dan kasih sayang saya kepada klub ini.”
Pemain-pemain kunci disorot dalam upaya promosi ke Premier League
Reynolds dan Mac terus menyediakan dana dalam berbagai bursa transfer yang memungkinkan penambahan pemain secara rutin di lini depan. Tidak semua perekrutan itu berjalan sukses, tetapi Wrexham punya stok penyerang yang melimpah.
Menilai opsi mereka untuk kampanye 2026-27, Trundle, yang menghabiskan dua tahun di Racecourse antara 2001 dan 2003, menambahkan: “Kieffer Moore akan selalu memberi Anda gol dan dengan cara Parky bermain juga, dia akan sedikit lebih langsung, yang kadang saya sukai karena saya pikir orang-orang bisa terlalu banyak memainkan bola.
“Saat Anda punya seseorang seperti Kieffer Moore, terutama ancaman udaranya, ketika Anda mengirim bola-bola itu ke dalam, dia menimbulkan banyak masalah dan dia akan memberi Anda gol. Saya pikir semuanya soal menjaganya tetap bugar karena jika Anda bisa menjaganya tetap bugar, dia adalah sosok yang bisa membawa Anda meraih promosi.”
- Getty
Jadwal Wrexham 2026-27: laga pembuka Carabao Cup & Championship
Moore mencetak gol pada 13 kesempatan untuk Wrexham musim lalu, sementara Josh Windass menyumbang 17 gol di semua kompetisi. Bailey Cadamarteri termasuk di antara mereka yang mencetak gol pada pramusim, sementara Sam Smith dan Davis Keillor-Dunn memberi opsi alternatif bagi bos yang sudah lama menangani tim, Parkinson, untuk dipertimbangkan.
Wrexham akan kembali beraksi di laga kompetitif pada Jumat saat menghadapi Middlesbrough di putaran pertama Carabao Cup, sebelum perburuan poin-poin berharga di Championship dan upaya lain untuk promosi ke Premier League dimulai dalam laga derby di markas Cardiff pada 17 Agustus.
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