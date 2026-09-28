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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Sepakbola, memang begitulah adanya' - Jurgen Klopp merasakan kekalahan perdana bersama Jerman ketika Yunani yang tampil klinis memastikan kejutan bersejarah di Nations League

J. Klopp
Germany
Germany vs Greece
Greece
UEFA Nations League A

Jurgen Klopp menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih kepala Jerman setelah takluk 1-0 dari Yunani di UEFA Nations League dalam hasil bersejarah. Dimitris Kourbelis mencetak gol kemenangan di akhir laga yang berbelok arah di Augsburg, menghukum tuan rumah atas kurangnya keyakinan mereka meski mendominasi penguasaan bola.

  • Kemenangan bersejarah untuk Yunani

    Klopp mengalami kekalahan pertamanya sebagai pelatih kepala Jerman ketika timnya kalah 1-0 dari Yunani di UEFA Nations League. Pertandingan di WWK Arena, Augsburg, ditentukan oleh gol pantulan Dimitris Kourbelis pada menit ke-74. Hasil ini menghadirkan kemenangan bersejarah pertama bagi tim tamu atas Jerman.

    Meski mendominasi penguasaan bola lewat Joshua Kimmich dan Felix Nmecha, tuan rumah gagal memaksimalkan peluang-peluang penting. Mereka terus dibuat frustrasi oleh pertahanan Yunani yang tangguh dan terorganisir dengan baik sepanjang laga. Hasil ini membuat Jerman menghadapi situasi rumit di Grup A. Sementara itu, Yunani kini sendirian di puncak klasemen.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Klopp menyesalkan kurangnya keyakinan

    Dalam wawancara pascalaga dengan UEFA, Klopp mengakui bahwa menerima hasil imbang tanpa gol akan jauh lebih mudah diterima. Mantan manajer Liverpool itu mengakui bahwa tim asuhan Ivan Jovanovic menjalankan strategi serangan balik mereka dengan efektif. Ia menegaskan bahwa Jerman harus bermain dengan keyakinan yang lebih besar di depan gawang ketika mereka mengendalikan alur pertandingan.

    "Sepakbola, memang seperti itulah," kata Klopp. "Andai laga ini berakhir imbang malam ini, saya bisa dengan mudah menerimanya, tetapi kalah, itu terasa kejam. Saya rasa kami tidak pantas mendapatkannya, tetapi itu tetap terjadi. Yunani punya rencana untuk pertandingan malam ini. Kami harus lebih yakin dengan apa yang kami lakukan."

  • Perubahan besar diperkirakan terjadi pada pertandingan berikutnya

    Merefleksikan pertarungan taktik tersebut, Klopp menyoroti bahwa lawan berhasil mengganggu ritme timnya. Namun, Klopp menjanjikan perubahan besar pada susunan pemain intinya. Manajer berusia 59 tahun itu menegaskan pentingnya menyatukan kembali grup dengan cepat, sambil bersikeras bahwa staf pelatih akan menganalisis rekaman pertandingan untuk memperbaiki kesalahan posisi.

    "Kami akan mengubah skuad, mengubah tim," tambah Klopp. "Hal bagusnya adalah tim lawan tidak selalu tahu bagaimana kami akan bermain. Kami bisa mengambil banyak hal dari pertandingan ini, dan kami akan melakukannya, lalu kami akan mengerjakannya."

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Mengalihkan perhatian ke duel di Munich

    Jerman kini akan meninggalkan Augsburg dan sepenuhnya mengalihkan fokus untuk menjamu Serbia. Laga krusial itu akan berlangsung di Allianz Arena, Munich, pada Kamis malam.

    Pasukan Klopp harus berupaya mengamankan tiga poin vital untuk mengembalikan kampanye mereka di Nations League ke jalur yang tepat. Sang manajer juga memburu kemenangan kandang kompetitif pertamanya sejak mengambil alih tim.

    Di laga lain di grup ini, Yunani kembali ke kandang untuk menjamu Belanda. Pertandingan itu akan dimulai di Thessaloniki pada malam yang sama, dengan pemuncak klasemen grup berharap bisa melanjutkan momentum mereka.

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