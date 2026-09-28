Klopp mengalami kekalahan pertamanya sebagai pelatih kepala Jerman ketika timnya kalah 1-0 dari Yunani di UEFA Nations League. Pertandingan di WWK Arena, Augsburg, ditentukan oleh gol pantulan Dimitris Kourbelis pada menit ke-74. Hasil ini menghadirkan kemenangan bersejarah pertama bagi tim tamu atas Jerman.

Meski mendominasi penguasaan bola lewat Joshua Kimmich dan Felix Nmecha, tuan rumah gagal memaksimalkan peluang-peluang penting. Mereka terus dibuat frustrasi oleh pertahanan Yunani yang tangguh dan terorganisir dengan baik sepanjang laga. Hasil ini membuat Jerman menghadapi situasi rumit di Grup A. Sementara itu, Yunani kini sendirian di puncak klasemen.