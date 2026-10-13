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“Sepakbola adalah soal kenangan”: Mengapa Michael Owen tak menginginkan medali juara Liga Primer kedua saat kasus FFP memicu perdebatan soal pencabutan gelar Manchester City
Manchester City mengajukan banding atas sejumlah vonis bersalah dalam kasus FFP
Manchester City, yang telah menghadapi saga mengganggu yang berlarut-larut selama lebih dari tiga setengah tahun, menegaskan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apa pun dan telah mengajukan banding atas putusan bersalah yang dijatuhkan oleh komisi independen.
Namun, Liga Primer Inggris menuduh mereka melakukan transaksi bisnis “palsu” antara 2009 dan 2018. Pada periode itulah fondasi sebuah dinasti olahraga modern dibangun di Stadion Etihad.
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Gelar-gelar juara Man City bisa dihapus dari catatan sejarah
Setelah merasakan gelar-gelar bergengsi, Manchester City kini telah delapan kali menjuarai Premier League, meraih satu gelar Liga Champions, dan memenangi beberapa kompetisi piala domestik. Rekam prestasi mereka begitu gemilang. Namun, apakah kesuksesan itu diraih secara sah, dan akankah hukuman terberat dijatuhkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, tetapi banyak pihak terus berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi. Mulai dari pengusiran dari kasta tertinggi hingga pengurangan poin dan larangan transfer, berbagai macam sanksi bisa dijatuhkan kepada klub yang telah mengeluarkan banyak uang demi mengejar impiannya.
Jika City dinyatakan melanggar aturan, dengan bentuk “kecurangan” yang memungkinkan mereka rutin menggelar parade dengan bus beratap terbuka, pencapaian mereka bisa dihapus dari catatan sejarah.
Jika itu terjadi, kemenangan sebelumnya mungkin dialihkan. Namun, kemungkinan tersebut tetap kecil, karena pihak-pihak yang berpeluang menerima penghargaan secara retroaktif tidak terlalu ingin koleksi trofi mereka bertambah lewat pemberian semacam itu.
Mengapa Owen menentang pemberian gelar juara secara retrospektif
Ketika ditanya soal pencabutan gelar setelah menjadi bagian dari skuad United pada musim 2011-12 yang kalah tipis dari City berkat gol ikonis Sergio Aguero pada detik-detik terakhir di hari terakhir musim, Owen, yang berbicara sebagai duta Casino.org, tempat para pemain di Inggris dapat menemukan informasi kasino online tepercaya, mengatakan kepada GOAL: “Itu tergantung pada pelanggaran apa yang terbukti mereka lakukan, jika mereka dinyatakan bersalah, tentu saja.
“Sejauh ini mereka telah dinyatakan bersalah, tetapi tentu saja ada banding. Sulit untuk mengatakannya karena ada enam, tujuh, delapan skenario berbeda yang bisa dibicarakan. Bisa soal pencabutan gelar, denda, larangan transfer, degradasi, atau pengurangan poin. Ada begitu banyak cara berbeda untuk menghukum mereka.
“Jika mereka melanggar aturan sejauh yang kami dengar, tentu hukumannya akan sangat, sangat berat. Anda tidak bisa melanggar aturan lalu lolos begitu saja. Anda tidak bisa melanggar aturan seperti yang dilaporkan telah mereka lakukan dan hanya mendapat hukuman ringan. Hukumannya akan signifikan.
“Saya pikir saya berhak mendapatkan satu medali liga tambahan jika itu terjadi, tetapi rasanya tidak akan sama. Bagi saya, sepakbola adalah soal kenangan, bukan menerima sesuatu 10, 15, atau 20 tahun kemudian. Yang penting adalah momen itu, lalu Anda mendapatkan medali. Namun, medali itu hanya membawa Anda kembali ke momen tersebut dan perasaan Anda saat itu.
“Begitulah pandangan saya. Setiap orang berbeda. Saya bukan orang yang mengharapkan hal buruk menimpa orang lain demi keuntungan saya sendiri. Dalam benak saya, saya telah memenangkan apa yang saya menangkan dan sekarang saya tidak memusingkan hal lain.
“Ini situasi yang menyedihkan, tetapi saya pikir persoalan ini masih akan berlarut-larut cukup lama. Semua orang menjadi begitu riang dan bersemangat, atau justru sedih dan murung, atau apa pun itu. Namun, menurut saya, ini akan memakan waktu sangat, sangat lama. Jadi, menurut saya, persoalan ini akan berlarut-larut. Tentu saja, kita hanya bisa menunggu dan melihat.”
- Getty
Sanksi apa, jika ada, yang akan dijatuhkan kepada Man City?
Mantan penyerang Liverpool dan Real Madrid, Owen, memang menjuarai Premier League bersama United pada musim 2010-11. Sepanjang kariernya, ia juga meraih gelar Piala FA, Piala Liga, Piala UEFA, dan Ballon d’Or, memberinya banyak kenangan indah untuk dikenang.
Namun, kasus City akan terus memicu perdebatan sengit karena belum diketahui bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa depan klub itu nantinya. Putusan akhir dijadwalkan keluar paling lambat akhir Januari 2027, meski banding lebih lanjut masih bisa diajukan pada tahap tersebut.
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