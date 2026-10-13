Ketika ditanya soal pencabutan gelar setelah menjadi bagian dari skuad United pada musim 2011-12 yang kalah tipis dari City berkat gol ikonis Sergio Aguero pada detik-detik terakhir di hari terakhir musim, Owen, yang berbicara sebagai duta Casino.org, tempat para pemain di Inggris dapat menemukan informasi kasino online tepercaya, mengatakan kepada GOAL: “Itu tergantung pada pelanggaran apa yang terbukti mereka lakukan, jika mereka dinyatakan bersalah, tentu saja.

“Sejauh ini mereka telah dinyatakan bersalah, tetapi tentu saja ada banding. Sulit untuk mengatakannya karena ada enam, tujuh, delapan skenario berbeda yang bisa dibicarakan. Bisa soal pencabutan gelar, denda, larangan transfer, degradasi, atau pengurangan poin. Ada begitu banyak cara berbeda untuk menghukum mereka.

“Jika mereka melanggar aturan sejauh yang kami dengar, tentu hukumannya akan sangat, sangat berat. Anda tidak bisa melanggar aturan lalu lolos begitu saja. Anda tidak bisa melanggar aturan seperti yang dilaporkan telah mereka lakukan dan hanya mendapat hukuman ringan. Hukumannya akan signifikan.

“Saya pikir saya berhak mendapatkan satu medali liga tambahan jika itu terjadi, tetapi rasanya tidak akan sama. Bagi saya, sepakbola adalah soal kenangan, bukan menerima sesuatu 10, 15, atau 20 tahun kemudian. Yang penting adalah momen itu, lalu Anda mendapatkan medali. Namun, medali itu hanya membawa Anda kembali ke momen tersebut dan perasaan Anda saat itu.

“Begitulah pandangan saya. Setiap orang berbeda. Saya bukan orang yang mengharapkan hal buruk menimpa orang lain demi keuntungan saya sendiri. Dalam benak saya, saya telah memenangkan apa yang saya menangkan dan sekarang saya tidak memusingkan hal lain.

“Ini situasi yang menyedihkan, tetapi saya pikir persoalan ini masih akan berlarut-larut cukup lama. Semua orang menjadi begitu riang dan bersemangat, atau justru sedih dan murung, atau apa pun itu. Namun, menurut saya, ini akan memakan waktu sangat, sangat lama. Jadi, menurut saya, persoalan ini akan berlarut-larut. Tentu saja, kita hanya bisa menunggu dan melihat.”