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'Sepak bola yang menang' - Toni Kroos melontarkan kritik kepada Argentina setelah Spanyol memastikan kemenangan di final Piala Dunia
- Getty
La Roja memastikan gelar juara
Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia kedua mereka setelah mengalahkan Argentina yang hanya bermain dengan sepuluh pemain pada babak perpanjangan waktu di New York. Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-106, memanfaatkan situasi tak lama setelah Enzo Fernandez diusir dari lapangan akibat menerima kartu kuning kedua. Tim asuhan Luis de la Fuente sepenuhnya mengendalikan ritme permainan sepanjang waktu normal, menekan lawan dengan sangat ketat hingga membuat mereka frustrasi tanpa mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang.
Kroos melontarkan sindiran pedas
Mantan gelandang andalan Real Madrid itu dengan cepat memberikan penilaian yang blak-blakan di media sosial, tak terkesan dengan taktik negatif dan permainan agresif yang ditunjukkan tim Amerika Selatan tersebut. Melalui akun X-nya tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, Kroos semakin memperparah kekecewaan mereka dengan menulis: "Sepak bola yang menang."
- Getty
Terjadi keributan yang tidak menyenangkan setelah pertandingan
Kekecewaan Albiceleste yang semakin memuncak tidak hanya terbatas pada serangan mereka yang tak berdaya, tetapi juga meluap menjadi keributan sengit begitu peluit akhir dibunyikan. Leandro Paredes memicu bentrokan fisik dengan Eric Garcia dan Gavi di tengah perayaan tim Spanyol, sehingga memaksa Lionel Scaloni turun tangan dan menarik gelandangnya itu menjauh. Kekalahan mengecewakan ini membuat Argentina tercatat dalam sejarah sebagai tim pertama yang gagal melepaskan satu tembakan pun selama 90 menit pertandingan final Piala Dunia.
Tatanan global baru telah terbentuk
Kemenangan bersejarah ini secara resmi mengukuhkan generasi baru La Roja yang cemerlang sebagai penguasa tak terbantahkan di dunia sepak bola setelah berhasil meraih gelar ganda yang gemilang di Euro dan Piala Dunia. Sebaliknya, Argentina kini menghadapi kritik tajam terkait disiplin tim mereka serta evaluasi taktis menyeluruh pasca kegagalan mereka mempertahankan gelar juara. Tugas besar untuk membangun kembali tim menanti Scaloni saat ia berupaya membangkitkan semangat skuadnya sebelum siklus kualifikasi berikutnya dimulai.
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