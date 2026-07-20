'Sepak bola yang menang' - Toni Kroos melontarkan kritik kepada Argentina setelah Spanyol memastikan kemenangan di final Piala Dunia

Kemenangan bersejarah ini secara resmi mengukuhkan generasi baru La Roja yang cemerlang sebagai penguasa tak terbantahkan di dunia sepak bola setelah berhasil meraih gelar ganda yang gemilang di Euro dan Piala Dunia. Sebaliknya, Argentina kini menghadapi kritik tajam terkait disiplin tim mereka serta evaluasi taktis menyeluruh pasca kegagalan mereka mempertahankan gelar juara. Tugas besar untuk membangun kembali tim menanti Scaloni saat ia berupaya membangkitkan semangat skuadnya sebelum siklus kualifikasi berikutnya dimulai.