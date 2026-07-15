AFP
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"Sepak bola yang menang hari ini" - Zlatan Ibrahimovic memuji Rodri yang "luar biasa" setelah Spanyol mengungguli Prancis untuk melaju ke final Piala Dunia
Prancis kalah telak di Dallas
Dalam pertandingan yang ditandai oleh keunggulan teknis dan disiplin taktis, La Roja-lah yang keluar sebagai pemenang di Dallas Stadium, menampilkan gaya sepak bola yang memukau para penggemar sejati di seluruh dunia, termasuk Ibrahimovic yang selalu blak-blakan. Setelah peluit akhir dibunyikan, Ibrahimovic langsung memberikan penilaiannya terhadap pertandingan tersebut. Mantan penyerang AC Milan dan Barcelona ini jelas terkesan dengan cara Spanyol mengendalikan tempo permainan, yang pada akhirnya berhasil menahan tim Prancis yang sebelumnya tampak tangguh di babak-babak awal turnamen ini.
- AFP
Zlatan secara khusus memuji Rodri
Meskipun kerja sama tim Spanyol menjadi sorotan utama malam itu, Ibrahimovic memilih untuk menyoroti kehebatan individu Rodri. Gelandang bertahan Man City ini menjadi jantung lini tengah Spanyol, menggagalkan serangan Prancis, dan memicu serangan balik dengan ketenangan serta visi permainan yang menjadi ciri khasnya.
"Saya harus menyebutkan, Rodri ada di mana-mana. Pertandingan yang luar biasa, pemain yang luar biasa. Dia adalah pemain yang jarang mendapat pengakuan, tapi dalam pertandingan ini dia ada di mana-mana. Dia sungguh luar biasa. Sepak bola yang menang hari ini," kata Ibrahimovic di FOX Sports.
Pertunjukan taktik yang memukau dari La Roja
Perjalanan Spanyol menuju final ditandai dengan kembalinya prinsip-prinsip penguasaan bola dan tekanan tinggi. Saat melawan Prancis, elemen-elemen ini terlihat jelas, karena tim Spanyol mendominasi penguasaan bola dan memaksa Les Bleus melakukan kesalahan yang tidak biasa. Sementara itu, Prancis, yang dipimpin oleh deretan bintang-bintang topnya, kesulitan menemukan solusi atas umpan-umpan ritmis dan pergerakan pasukan Luis de la Fuente.
"Mereka mengendalikan permainan dari menit pertama hingga menit terakhir. Mereka terlihat bersemangat. Mereka aktif. Mereka sangat menginginkannya. Mereka berlari ekstra beberapa meter. Dalam setiap duel yang mereka hadapi, mereka ingin memenangkannya. Saat menyerang, mereka sangat yakin. Mereka mengambil inisiatif. Anda bisa melihat setiap umpan yang mereka lakukan seolah-olah mengatakan: 'kami menginginkan ini'. Dan sebaliknya hal itu terjadi pada Prancis," jelas Ibrahimovic.
- AFP
Fokus pada hadiah utama
Setelah memastikan tempat di final, Spanyol bertekad untuk merebut kembali status mereka di puncak sepak bola dunia. Spanyol akan berupaya mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah melakukannya pada tahun 2010. Final ini dipastikan akan sangat seru, karena La Roja akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina. Rodri yang "luar biasa" tetap menjadi kunci strategi mereka saat mempersiapkan diri untuk pertandingan penutup turnamen ini.
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