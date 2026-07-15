Meskipun kerja sama tim Spanyol menjadi sorotan utama malam itu, Ibrahimovic memilih untuk menyoroti kehebatan individu Rodri. Gelandang bertahan Man City ini menjadi jantung lini tengah Spanyol, menggagalkan serangan Prancis, dan memicu serangan balik dengan ketenangan serta visi permainan yang menjadi ciri khasnya.

"Saya harus menyebutkan, Rodri ada di mana-mana. Pertandingan yang luar biasa, pemain yang luar biasa. Dia adalah pemain yang jarang mendapat pengakuan, tapi dalam pertandingan ini dia ada di mana-mana. Dia sungguh luar biasa. Sepak bola yang menang hari ini," kata Ibrahimovic di FOX Sports.