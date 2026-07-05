‘Sepak bola yang jelek’ - Kylian Mbappé mengecam taktik ‘kotor’ Paraguay setelah membawa Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia lewat gol ketujuhnya di turnamen ini

Mbappe kembali menjadi pahlawan bagi Les Bleus, berhasil mengatasi cuaca siang yang terik di Philadelphia untuk mencetak gol ketujuhnya di turnamen ini. Tendangan penalti yang dilakukannya pada menit ke-70 cukup untuk memisahkan kedua tim dan membuatnya menyamai Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas. Meskipun cuaca sangat panas dan rentetan tekel keras, kapten Prancis itu tetap tenang, dan kemudian menyatakan bahwa tim-tim yang mengira juara 2018 ini akan bermain lembut telah salah perhitungan.

"Kami tahu seperti apa pertandingan yang akan kami hadapi," kata Mbappe. "Kami juga bisa bermain kasar, kami tahu caranya. Kami tahu cara bermain sepak bola yang tidak indah. Mungkin mereka mengira kami akan tampil dengan setelan tuksedo, tapi kami sudah siap."