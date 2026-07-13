"Kami baru merekrut dua pemain sejauh ini, tapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi, dan kami menyadari hal itu," kata pria berusia 44 tahun itu dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih klub yang telah 20 kali menjuarai liga Inggris tersebut pada hari Senin.
Diterjemahkan oleh
"Sepak bola tidak berjalan seperti itu": Andoni Iraola mendesak Liverpool FC untuk melakukan lebih banyak transfer dan mengungkap "rahasia" seputar kontraknya
Saat ini, skuad The Reds mengalami pengurangan jumlah pemain yang cukup signifikan. Delapan pemain, termasuk Florian Wirtz, Virgil van Dijk, dan kiper Alisson Becker, sedang berlibur setelah tersingkir dari Piala Dunia. Pemain baru Victor Munoz masih berlaga bersama Spanyol dan akan menghadapi Prancis di semifinal pada hari Selasa.
Selain itu, ada juga pemain-pemain kunci yang hengkang seperti Ibrahima Konate, Andy Robertson, dan Mohamed Salah. Hugo Ekitike, Conor Bradley, dan Geovanni Leoni semuanya sedang cedera.
"Sebagai pelatih, tentu saja saya ingin para pemain sudah bergabung sejak hari pertama persiapan, tetapi sepak bola tidak berjalan seperti itu," kata Iraola. "Klub bekerja keras untuk merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan."
- Getty Images
Dua pemain baru seharga 100 juta dan seorang pemain yang kembali tanpa biaya
Iraola, yang telah meraih kesuksesan besar selama tiga tahun terakhir bersama AFC Bournemouth, menekankan pentingnya memiliki skuad yang kuat baik dari segi kedalaman maupun kelengkapan.
Beban ganda akibat dua kompetisi piala dan Liga Champions menyebabkan hampir selalu ada “pertandingan di tengah pekan,” katanya, namun hal itu juga merupakan “kesempatan yang luar biasa” “untuk memainkan lebih banyak pemain. Tidak mungkin melewati musim seperti ini hanya dengan 15 pemain; untuk itu, Anda membutuhkan skuad yang tepat.”
Selain Munoz, Liverpool sejauh ini hanya merekrut bek Jeremy Jacquet. Bek tengah berusia 20 tahun yang sangat berbakat itu didatangkan dari Stade Rennes dengan biaya lebih dari 60 juta euro. The Reds mentransfer 40 juta euro ke CA Osasuna untuk penyerang sayap Munoz.
Iraola memang tidak mengomentari rumor transfer, namun ia berbicara dengan sangat jelas mengenai Harvey Elliott. Gelandang asal Inggris itu tampil kurang memuaskan saat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu, setelah dicoret oleh pendahulu Iraola, Arne Slot. Kini, pemain berusia 23 tahun itu kembali ke Anfield Road.
"Harvey ada di sini bersama kami, saya telah melihat betapa termotivasinya dia untuk berada di sini dan mempersiapkan diri dengan optimal," kata Iraola. "Dia akan mendapatkan kesempatannya dalam pramusim, kami akan membutuhkannya, dan itu adalah pertanda baik."
- (C)Getty Images
Iraola: "Berharap bisa bertahan selama dua tahun atau bahkan lebih lama lagi"
Pelatih asal Basque ini, yang musim panas lalu juga sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk Bayer Leverkusen, menandatangani kontrak di Liverpool hingga tahun 2028. Di semua klub tempatnya pernah berkarier sebelumnya, ia juga “hanya” menandatangani kontrak selama dua tahun. Pada hari Senin, ia ditanya mengenai hal tersebut dan mengungkap alasan mengapa ia tidak menyukai kontrak jangka panjang.
"Kontrak pelatih tidak berarti banyak. Saya tidak ingin berada di suatu tempat hanya karena saya memiliki kontrak yang masih berlaku," jelasnya. "Saya telah menandatangani kontrak selama dua tahun, tetapi sebenarnya bagi seorang pelatih, semuanya selalu berjalan dari tahun ke tahun."
Ia merasa bahwa pelatih harus “memperjuangkan hak untuk terus melatih setiap tahun, terutama di klub-klub seperti Liverpool.” Namun, Iraola berharap “bisa bertahan selama dua tahun atau bahkan lebih lama lagi. Itu berarti saya telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik.”
Tur ke AS akan segera dimulai — banyak nama yang beredar seputar The Reds
Pada akhir Juli, Liverpool akan menjalani tiga pertandingan persahabatan di AS melawan Sunderland, Wrexham, dan Leeds. Liga Premier akan dimulai bagi The Reds dengan pertandingan tandang melawan Newcastle United pada 23 Agustus. Hingga saat itu, Iraola kemungkinan besar akan menyambut beberapa pemain baru dalam skuadnya.
Beberapa nama terkenal yang dikaitkan dengan Liverpool antara lain Manu Kone, yang tampil gemilang bersama Prancis di Piala Dunia, bintang muda Maroko Ayyoub Bouaddi, serta sejumlah pemain sayap sebagai pengganti Salah, termasuk Said El Mala dari 1. FC Köln dan Yan Diomande dari RB Leipzig.
Namun, prospek bagi Iraola dan The Reds untuk mendapatkan kedua pemain muda Bundesliga ini tampaknya tidak terlalu cerah. PSG dianggap sebagai favorit untuk merekrut Diomande, sedangkan dalam kasus El Mala, kepindahannya ke luar negeri tampaknya terhambat oleh penolakan dari ibunya.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami