Iraola, yang telah meraih kesuksesan besar selama tiga tahun terakhir bersama AFC Bournemouth, menekankan pentingnya memiliki skuad yang kuat baik dari segi kedalaman maupun kelengkapan.

Beban ganda akibat dua kompetisi piala dan Liga Champions menyebabkan hampir selalu ada “pertandingan di tengah pekan,” katanya, namun hal itu juga merupakan “kesempatan yang luar biasa” “untuk memainkan lebih banyak pemain. Tidak mungkin melewati musim seperti ini hanya dengan 15 pemain; untuk itu, Anda membutuhkan skuad yang tepat.”

Selain Munoz, Liverpool sejauh ini hanya merekrut bek Jeremy Jacquet. Bek tengah berusia 20 tahun yang sangat berbakat itu didatangkan dari Stade Rennes dengan biaya lebih dari 60 juta euro. The Reds mentransfer 40 juta euro ke CA Osasuna untuk penyerang sayap Munoz.

Iraola memang tidak mengomentari rumor transfer, namun ia berbicara dengan sangat jelas mengenai Harvey Elliott. Gelandang asal Inggris itu tampil kurang memuaskan saat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu, setelah dicoret oleh pendahulu Iraola, Arne Slot. Kini, pemain berusia 23 tahun itu kembali ke Anfield Road.

"Harvey ada di sini bersama kami, saya telah melihat betapa termotivasinya dia untuk berada di sini dan mempersiapkan diri dengan optimal," kata Iraola. "Dia akan mendapatkan kesempatannya dalam pramusim, kami akan membutuhkannya, dan itu adalah pertanda baik."