Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Sepak bola terbaik yang pernah ada" - Usia bukanlah masalah bagi Lionel Messi, karena Ousmane Dembélé meyakini sang legenda mampu membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia lagi
Bintang Prancis Dembele menganalisis para pesaing
Baru saja meraih gelar Liga Champions keduanya bersama Paris Saint-Germain, pemegang Ballon d'Or Dembele bersiap untuk menjadi andalan lini depan Prancis yang dipenuhi bintang-bintang. Menjelang laga perdana Les Bleus di turnamen ini melawan Senegal pada Selasa, pemain sayap yang lincah ini menganalisis situasi persaingan. Meskipun menyadari tekanan yang dihadapi Prancis sebagai finalis dalam dua edisi terakhir, Dembele secara khusus menyoroti ancaman yang terus ada dari juara dunia bertahan dan kapten ikonik mereka.
- AFP
Pahlawan PSG memuji Messi yang tak pernah pudar
Saat berbicara kepada Marca mengenai favorit turnamen dan apakah Messi yang kini berusia 38 tahun dapat mengulangi penampilan heroiknya di Qatar 2022, Dembele memberikan penilaian yang sangat positif terhadap sang playmaker legendaris. Ia berkata: "Tentu saja, dia bisa memenangkan trofi apa pun. Saya sudah melihat apa yang bisa dia lakukan selama saya bermain di Barcelona."
Ketika ditanya apakah statusnya yang kini empat tahun lebih tua sejak Qatar akan menghambat penampilannya, Dembele menjawab dengan percaya diri: "Itu tidak mengubah apa pun. Dia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, yang terbaik yang pernah ada dalam sepak bola. Dia tetap sangat berbahaya. Sulit menghentikannya bahkan di usia 38 tahun. Dia mungkin sudah seusia itu, tapi dia akan selalu memiliki kualitas-kualitas itu. Kita harus berhati-hati dengannya karena dia sepenuhnya mampu memenangkannya lagi."
Tim Prancis akan menghadapi pengawasan ketat
Dembele sangat menyadari tekanan besar yang membebani pundak Les Bleus saat mereka bersiap untuk kembali melaju jauh di turnamen ini, dan menekankan pentingnya konsentrasi penuh dari rekan-rekan setimnya selama fase awal kompetisi. Ia menambahkan: "Ada banyak tim favorit. Anda tahu bagaimana situasinya—label itu tidak berarti apa-apa lagi dalam sepak bola.
"Ada banyak tim yang menjadi favorit di turnamen ini. Selain itu, kami tahu bahwa tim nasional Prancis telah mencapai dua final terakhir, jadi kami akan menjadi tim yang menjadi sorotan besar. Namun, kami tetap fokus pada tujuan. Sebelum memikirkan babak 16 besar atau perempat final, kami harus melewati pertandingan fase grup dengan baik."
- Getty Images
Para raksasa bersiap untuk bertarung
Setelah laga pembuka melawan Senegal, Prancis akan melanjutkan perjalanan mereka di Grup I dengan menghadapi Irak pada 22 Juni, sebelum bertanding melawan Norwegia empat hari kemudian. Sementara itu, juara dunia bertahan Argentina akan memulai perjalanan mereka di Grup J dengan berhadapan melawan Aljazair pada 17 Juni. Tim asuhan Messi kemudian dijadwalkan untuk menghadapi Austria dan Yordania, di mana kedua tim raksasa ini harus menempuh jalur yang berat dalam format turnamen yang diperluas ini.