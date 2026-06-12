"Sepak bola terbaik yang pernah ada" - Usia bukanlah masalah bagi Lionel Messi, karena Ousmane Dembélé meyakini sang legenda mampu membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia lagi

Saat berbicara kepada Marca mengenai favorit turnamen dan apakah Messi yang kini berusia 38 tahun dapat mengulangi penampilan heroiknya di Qatar 2022, Dembele memberikan penilaian yang sangat positif terhadap sang playmaker legendaris. Ia berkata: "Tentu saja, dia bisa memenangkan trofi apa pun. Saya sudah melihat apa yang bisa dia lakukan selama saya bermain di Barcelona."

Ketika ditanya apakah statusnya yang kini empat tahun lebih tua sejak Qatar akan menghambat penampilannya, Dembele menjawab dengan percaya diri: "Itu tidak mengubah apa pun. Dia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, yang terbaik yang pernah ada dalam sepak bola. Dia tetap sangat berbahaya. Sulit menghentikannya bahkan di usia 38 tahun. Dia mungkin sudah seusia itu, tapi dia akan selalu memiliki kualitas-kualitas itu. Kita harus berhati-hati dengannya karena dia sepenuhnya mampu memenangkannya lagi."