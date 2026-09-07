'Sepak bola telah memberi saya segalanya' - Mantan winger Barcelona Cristian Tello umumkan pensiun setelah 512 pertandingan profesional

Pemain Spanyol itu merilis pernyataan menyentuh hati yang merefleksikan suka dan duka dalam perjalanan karier sepak bolanya, sembari mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan setim, dan para pendukungnya.

Menulis melalui akun Instagram resminya, Tello berkata: "Hari ini saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada bagian dari hidup saya. Setelah begitu banyak tahun, begitu banyak pertandingan, begitu banyak ruang ganti, begitu banyak kebahagiaan dan juga masa-masa sulit, waktunya telah tiba untuk mengakhiri sepak bola profesional.

"Sepak bola telah memberi saya segalanya. Sepak bola memungkinkan saya mewujudkan mimpi yang dulu tampak mustahil, bertemu orang-orang yang akan selalu saya kenang, dan mengalami momen-momen yang akan tinggal dalam ingatan saya seumur hidup. Saya cukup beruntung bisa mengenakan seragam yang sangat berarti bagi saya dan berbagi perjalanan ini dengan rekan setim, pelatih, staf klub, teman-teman, dan yang terutama, keluarga saya."