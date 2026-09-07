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'Sepak bola telah memberi saya segalanya' - Mantan winger Barcelona Cristian Tello umumkan pensiun setelah 512 pertandingan profesional
Winger Spanyol gantung sepatu
Lulusan akademi La Masia itu secara resmi mengakhiri karier panjangnya pada 6 September setelah mencatatkan 512 penampilan profesional. Setelah awalnya mencuri perhatian bersama Barcelona, ia menghabiskan masa puncak karier bermainnya dengan bersaing di level tertinggi bersama Porto, Fiorentina, dan Betis. Winger tersebut terakhir bermain di Timur Tengah, membela klub divisi tiga UEA, Palm City FC, sejak Oktober 2025.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Forward sampaikan salam perpisahan yang emosional
Pemain Spanyol itu merilis pernyataan menyentuh hati yang merefleksikan suka dan duka dalam perjalanan karier sepak bolanya, sembari mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan setim, dan para pendukungnya.
Menulis melalui akun Instagram resminya, Tello berkata: "Hari ini saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada bagian dari hidup saya. Setelah begitu banyak tahun, begitu banyak pertandingan, begitu banyak ruang ganti, begitu banyak kebahagiaan dan juga masa-masa sulit, waktunya telah tiba untuk mengakhiri sepak bola profesional.
"Sepak bola telah memberi saya segalanya. Sepak bola memungkinkan saya mewujudkan mimpi yang dulu tampak mustahil, bertemu orang-orang yang akan selalu saya kenang, dan mengalami momen-momen yang akan tinggal dalam ingatan saya seumur hidup. Saya cukup beruntung bisa mengenakan seragam yang sangat berarti bagi saya dan berbagi perjalanan ini dengan rekan setim, pelatih, staf klub, teman-teman, dan yang terutama, keluarga saya."
Karier penuh prestasi berakhir
Sepanjang perjalanannya, Tello mengumpulkan koleksi trofi yang mengesankan, termasuk satu gelar La Liga bersama Barcelona, gelar Copa del Rey bersama Betis, dan trofi MLS Cup bersama Los Angeles FC.
Melanjutkan pesan perpisahannya, ia menambahkan: "Kepada semua orang yang pernah menyemangati saya, mendukung saya, mengkritik saya, atau sekadar ada di sisi saya: terima kasih. Dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya pergi dengan ketenangan bahwa saya telah memberikan segalanya untuk olahraga ini dan dengan kebanggaan yang begitu besar atas perjalanan yang telah saya lalui.
"Hari ini masa saya sebagai pesepakbola profesional berakhir, tetapi semua yang diajarkan sepakbola kepada saya akan tetap bersama saya selamanya. Terima kasih, sepakbola."
- Pressinphoto
Cakrawala baru memanggil sang veteran
Mengakhiri kariernya sebagai pemain menutup perjalanan karier nomaden yang membuat winger itu berkiprah di Spanyol, Portugal, Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan UEA. Tello kini akan mempertimbangkan pilihannya di luar lapangan setelah lebih dari satu dekade berkarier di level profesional. Kekayaan pengalamannya di sejumlah liga elite Eropa dan dunia bisa membuka jalan bagi transisi ke dunia kepelatihan atau manajemen olahraga.
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