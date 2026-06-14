AFP
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"Sepak bola sedang dijadikan sandera" - Jurgen Klopp kesal dengan jeda minum di Piala Dunia, dan ia bergabung dengan pelatih timnas AS Mauricio Pochettino dalam menyuarakan keluhan secara terbuka
Klopp mengkritik 'pertunjukan iklan'
Para pemain saat ini diberi waktu istirahat tiga menit pada menit ke-22 di setiap babak untuk minum akibat cuaca panas yang ekstrem di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, Klopp tidak yakin dengan alasan yang disampaikan oleh badan pengatur.
Berbicara di stasiun televisi Jerman ZDF, Klopp tidak segan-segan dalam menilai kondisi turnamen saat ini. Pelatih legendaris itu berkata: "Sepak bola sedang disandera oleh para eksekutif yang bersembunyi di kantor-kantor ber-AC. Ketika saya melihat para pemain hanya berdiri di sana selama jeda panas sementara jeda iklan televisi menentukan ritme pertandingan, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri: untuk siapa sebenarnya Piala Dunia ini? Para penggemar? Para pemain? Atau para pengiklan?"
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Kepentingan komersial mengalahkan semangat olahraga
FIFA sebelumnya membela kebijakan jeda tersebut, dengan menyatakan bahwa penerapan jeda hidrasi merupakan bagian dari upaya terarah untuk memastikan kondisi terbaik bagi para pemain, dengan mengacu pada pengalaman turnamen-turnamen sebelumnya, termasuk Piala Dunia Antarklub yang baru-baru ini direvitalisasi, yang digelar di Amerika Serikat musim panas lalu. Meskipun demikian, jeda-jeda tersebut dikritik karena dianggap didorong oleh motif finansial, bukan sebagai bentuk kepedulian yang tulus terhadap para peserta.
Klopp percaya bahwa jeda-jeda tersebut merusak tempo alami permainan, membandingkan olahraga ini dengan kekuatan alam yang dihalangi secara artifisial. "Pertandingan Piala Dunia seharusnya mengalir seperti sungai. Sebaliknya, kita membangun bendungan tepat di tengahnya agar iklan bisa lewat. Sepak bola dulunya adalah acara utama, tetapi sekarang berisiko menjadi musik latar untuk pertunjukan iklan," tambahnya, menggambarkan jeda tersebut sebagai "tidak lebih dari sangkar emas yang dibangun untuk sponsor" sambil "dijadikan sebagai pedang mulia untuk melawan panas."
Pochettino ikut bergabung dalam gelombang protes yang semakin meluas
Pelatih asal Jerman itu bukanlah satu-satunya tokoh terkemuka yang menyuarakan kekhawatirannya terkait gangguan taktis dan fisik tersebut. Pochettino juga telah secara terbuka menyampaikan keluhannya, dengan menyatakan bahwa jeda-jeda tersebut seringkali tidak perlu kecuali jika kondisi cuaca sudah mencapai titik kritis. Pelatih timnas AS itu menyatakan: "Saya tidak menyukainya. Saya hanya menyukainya ketika kondisinya ekstrem. Namun, ketika kondisinya baik, hal itu tidak perlu."
Kontroversi seputar hidrasi tidak hanya terjadi di lapangan. Para penggemar juga menghadapi serangkaian peraturan yang membingungkan terkait konsumsi air mereka sendiri. FIFA baru-baru ini melakukan perubahan besar dalam kebijakan stadion setelah sebelumnya melarang para pendukung membawa botol yang dapat digunakan kembali ke dalam venue. Perubahan yang tidak konsisten ini hanya memperkuat persepsi bahwa keuntungan komersial adalah kekuatan pendorong di balik setiap keputusan logistik yang dibuat musim panas ini.
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Super Bowl-nya kesuksesan komersial
Stasiun televisi tentu saja tidak mengeluh mengenai tambahan durasi siaran yang dihasilkan oleh jeda-jeda tersebut. Di Amerika Serikat, FOX Sports mendapat kritik karena menayangkan iklan layar penuh selama jeda, dengan para komentator bahkan mengumumkan bahwa "jeda hidrasi ini didukung oleh Powerade." Potensi finansial dari jeda-jeda ini sangat besar bagi jaringan televisi yang terlibat.
Kelly Williams, direktur pelaksana bidang komersial di ITV, menyoroti signifikansi finansial turnamen ini dengan mengatakan kepada The Guardian: "Ini akan menjadi turnamen kami yang paling sukses secara komersial sepanjang masa. Ini bukan hanya satu pertandingan, tetapi enam minggu dengan pemirsa TV yang sangat besar. Ini secara efektif merupakan momen Super Bowl musim panas kami yang berlangsung selama enam minggu." Namun, bagi Klopp, tren ini merupakan penyimpangan berbahaya dari jiwa permainan, karena alur pertandingan terbesar di dunia dikorbankan demi satu slot iklan lagi.