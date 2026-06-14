"Sepak bola sedang dijadikan sandera" - Jurgen Klopp kesal dengan jeda minum di Piala Dunia, dan ia bergabung dengan pelatih timnas AS Mauricio Pochettino dalam menyuarakan keluhan secara terbuka

Para pemain saat ini diberi waktu istirahat tiga menit pada menit ke-22 di setiap babak untuk minum akibat cuaca panas yang ekstrem di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, Klopp tidak yakin dengan alasan yang disampaikan oleh badan pengatur.

Berbicara di stasiun televisi Jerman ZDF, Klopp tidak segan-segan dalam menilai kondisi turnamen saat ini. Pelatih legendaris itu berkata: "Sepak bola sedang disandera oleh para eksekutif yang bersembunyi di kantor-kantor ber-AC. Ketika saya melihat para pemain hanya berdiri di sana selama jeda panas sementara jeda iklan televisi menentukan ritme pertandingan, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri: untuk siapa sebenarnya Piala Dunia ini? Para penggemar? Para pemain? Atau para pengiklan?"