Otoritas sepak bola nasional bergerak cepat untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi para suporter, pemain, dan personel pertandingan yang terlibat di lokasi.

Dalam pernyataan resmi, Dimayor mengonfirmasi penjadwalan ulang agenda kompetisi untuk memprioritaskan keselamatan bersama: "Pertandingan akan dimainkan pada Selasa, 11 Agustus, pada waktu yang sebelumnya telah dijadwalkan. Demikian pula, pertandingan yang dijadwalkan untuk Selasa akan dimainkan pada Rabu, 12 Agustus, pada waktu yang sama."

Badan pengatur itu juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas nama seluruh ekosistem sepak bola Kolombia bagi mereka yang terdampak tragedi tersebut: "Dari Dimayor, dan atas nama 36 klub Sepak Bola Profesional Kolombia, kami menyampaikan pesan dukungan, kekuatan, dan solidaritas kepada keluarga serta komunitas yang sedang melalui masa-masa penuh kekhawatiran dan kesulitan akibat peristiwa ini."