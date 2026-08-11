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Sepak bola Kolombia ditangguhkan setelah gempa berkekuatan 7,4 magnitudo meninggalkan jejak kehancuran di seluruh negeri
Bencana alam menghentikan pertandingan
Divisi Utama Sepakbola Kolombia, Dimayor, untuk sementara menangguhkan semua kompetisi domestik setelah gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang berbagai wilayah di seluruh negara itu pada Senin. Bencana alam tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas dan menewaskan sedikitnya 20 orang di beberapa kota besar. Keputusan penundaan itu mencakup semua pertandingan di kasta teratas, Turnamen Promosi, dan liga putri demi menjamin keselamatan publik.
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Badan pengatur mengeluarkan pernyataan
Otoritas sepak bola nasional bergerak cepat untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi para suporter, pemain, dan personel pertandingan yang terlibat di lokasi.
Dalam pernyataan resmi, Dimayor mengonfirmasi penjadwalan ulang agenda kompetisi untuk memprioritaskan keselamatan bersama: "Pertandingan akan dimainkan pada Selasa, 11 Agustus, pada waktu yang sebelumnya telah dijadwalkan. Demikian pula, pertandingan yang dijadwalkan untuk Selasa akan dimainkan pada Rabu, 12 Agustus, pada waktu yang sama."
Badan pengatur itu juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas nama seluruh ekosistem sepak bola Kolombia bagi mereka yang terdampak tragedi tersebut: "Dari Dimayor, dan atas nama 36 klub Sepak Bola Profesional Kolombia, kami menyampaikan pesan dukungan, kekuatan, dan solidaritas kepada keluarga serta komunitas yang sedang melalui masa-masa penuh kekhawatiran dan kesulitan akibat peristiwa ini."
Tragedi menyatukan komunitas sepakbola
Pesan belasungkawa resmi itu mencerminkan duka kolektif dari 36 klub anggota Dimayor saat Kolombia menghadapi krisis nasional. Musibah ini terjadi di tengah padatnya kalender domestik, sehingga memaksa penyelenggara mengevaluasi keamanan struktur stadion dan akses transportasi ke venue pertandingan. Dukungan moral dari industri sepak bola menjadi elemen krusial dalam respons solidaritas nasional untuk meringankan penderitaan komunitas yang terdampak.
- Getty Images Sport
Penundaan singkat mendahului dimulainya kembali
Jadwal pertandingan liga yang ditunda kini diproyeksikan kembali berlangsung secara bertahap pada Selasa, 11 Agustus, dan Rabu, 12 Agustus. Namun, kelayakan dimulainya kembali pertandingan masih sangat bergantung pada penilaian keselamatan infrastruktur stadion dan kesiapan logistik di wilayah yang terdampak gempa. Dimayor dan klub-klub anggotanya terus memantau situasi darurat nasional secara ketat sebelum mengonfirmasi pengaturan jadwal jangka panjang.
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