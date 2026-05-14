"Sepak bola itu tidak masuk akal" - Wilfried Nancy angkat bicara soal pemecatannya dari Celtic setelah masa jabatan yang berantakan selama 33 pertandingan
Pengalaman yang indah meski dalam kekacauan
Nancy telah merenungkan masa jabatannya yang singkat dan penuh gejolak di Celtic, menggambarkan kesempatan untuk memimpin klub raksasa Skotlandia itu sebagai "pengalaman yang indah" meskipun hasil-hasil yang mengecewakan membuatnya dipecat dalam waktu kurang dari lima minggu. Nancy didatangkan dari Columbus Crew untuk menggantikan manajemen sebelumnya, namun upayanya untuk merombak identitas taktis klub justru berbalik menjadi bumerang hampir seketika.
Berbicara dalam podcast Training Ground Guru, Nancy memberikan wawasan tentang pola pikirnya selama periode tersebut. "Sejujurnya, itu adalah pengalaman yang indah karena pertama-tama, Anda memiliki semangat. Saya melakukan pekerjaan saya dengan semangat. Itulah mengapa saya mencintai pekerjaan saya dan saya mencari pemain yang bermain dengan semangat. Di klub ini, para penggemar, dan kota ini, kami dapat merasakannya. Hal itu sungguh luar biasa," katanya.
Perubahan taktik dan tekanan di Glasgow
Kegagalan pelatih asal Prancis itu sebagian besar disebabkan oleh keengganannya untuk meninggalkan formasi 3-4-3, yang sangat berbeda dari gaya permainan yang biasa diterapkan skuad Celtic. Nancy menegaskan bahwa klub merekrutnya justru karena ide-ide progresifnya. Namun, ia mengakui bahwa tekanan besar yang melanda klub pada akhirnya menentukan nasibnya.
Nancy menjelaskan: "Celtic merekrut saya untuk mengubah [gaya permainan]. Saya bukan pelatih yang konservatif, itulah mengapa mereka merekrut saya. Kami punya rencana, semuanya jelas karena saya sudah melakukan persiapan dengan matang. Namun setelah itu, tekanan, kami masih memiliki segalanya di tangan kami untuk mengubah dan menyesuaikan keadaan. Ide saya bukanlah untuk mengubah segalanya, itu mustahil. Saya tidak bodoh untuk datang dan mengubah segalanya. Ide saya adalah membawa sesuatu yang baru secara bertahap, atau sesuatu yang berbeda. Namun setelah itu, tekanan, dan itu begitu besar, itulah mengapa apa yang terjadi, terjadi."
Tidak ada penyesalan atas kepindahan ke Parkhead
Meskipun masa jabatannya singkat, Nancy tetap rendah hati menanggapi pengalaman tersebut, sambil menyebutkan bahwa ia menolak beberapa tawaran lain untuk pindah ke kawasan East End Glasgow. Masa jabatannya yang berlangsung selama 33 hari tercatat sebagai salah satu yang terpendek dalam sejarah modern klub, namun sang manajer tidak menyimpan rasa dendam terhadap dewan direksi maupun para pendukung terkait pemecatannya yang mendadak saat perebutan gelar juara masih belum pasti.
Menyikapi citra klub, Nancy mengatakan: "Citra Celtic, ini adalah sesuatu yang sangat saya sukai. Itulah mengapa saya ingin pergi ke sana, meskipun saya memiliki banyak kesempatan, dengan penuh kerendahan hati, bersama klub-klub lain. Itulah mengapa saya menempatkan semuanya dalam perspektif. Setelah itu, tekanan adalah tekanan dan mereka berubah pikiran. Namun, saya menghabiskan waktu yang sangat, sangat baik di sana. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan cara saya melatih, cara saya melakukan segala sesuatu. Namun, begitulah adanya. Saya tidak memiliki kata-kata buruk mengenai apa yang terjadi di sana. Itu adalah bagian dari perjalanan saya."
Nancy ingin lebih banyak waktu
Menutup pemikirannya mengenai kepergiannya, Nancy menambahkan: "Dukungan yang saya terima dari ketua dan semua orang sangat besar. Namun, pada akhirnya, yang terpenting adalah hasil, dan kita tahu dalam pekerjaan ini bahwa semuanya akan sulit jika kita mengabaikan hal itu. Sepak bola terkadang tidak masuk akal, jadi tidak perlu dipikirkan lagi bahwa saya tidak memiliki cukup waktu. Jelas segalanya bisa saja lebih baik, tetapi hidup ini tentang momen-momen tertentu. Momen ketika saya pergi ke sana, jika dipikirkan kembali, mungkin bukanlah momen yang tepat."
Celtic saat ini menduduki peringkat kedua di Liga Utama Skotlandia, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Hearts menjelang pertandingan penentuan di hari terakhir pada Sabtu ini.