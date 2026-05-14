"Sepak bola itu tidak masuk akal" - Wilfried Nancy angkat bicara soal pemecatannya dari Celtic setelah masa jabatan yang berantakan selama 33 pertandingan

Meskipun masa jabatannya singkat, Nancy tetap rendah hati menanggapi pengalaman tersebut, sambil menyebutkan bahwa ia menolak beberapa tawaran lain untuk pindah ke kawasan East End Glasgow. Masa jabatannya yang berlangsung selama 33 hari tercatat sebagai salah satu yang terpendek dalam sejarah modern klub, namun sang manajer tidak menyimpan rasa dendam terhadap dewan direksi maupun para pendukung terkait pemecatannya yang mendadak saat perebutan gelar juara masih belum pasti.

Menyikapi citra klub, Nancy mengatakan: "Citra Celtic, ini adalah sesuatu yang sangat saya sukai. Itulah mengapa saya ingin pergi ke sana, meskipun saya memiliki banyak kesempatan, dengan penuh kerendahan hati, bersama klub-klub lain. Itulah mengapa saya menempatkan semuanya dalam perspektif. Setelah itu, tekanan adalah tekanan dan mereka berubah pikiran. Namun, saya menghabiskan waktu yang sangat, sangat baik di sana. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan cara saya melatih, cara saya melakukan segala sesuatu. Namun, begitulah adanya. Saya tidak memiliki kata-kata buruk mengenai apa yang terjadi di sana. Itu adalah bagian dari perjalanan saya."