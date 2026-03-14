Sepak Bola dan Keuangan - Piala Dunia 2026, Pertandingan di DAZN Juga Dapat Ditonton di Bar dan Tempat Hiburan

Berita terbaru tentang siaran Piala Dunia.

PialaDunia 2026 semakin dekat. Pertandingan-pertandingan turnamen Piala Dunia akan disiarkan di DAZN dan beberapa di antaranya akan ditayangkan secara gratis di Rai. Platform tersebut telah mengamankan hak siar untuk khalayak umum dan hampir juga mengamankan hak siar untuk tempat-tempat komersial. Seperti dilaporkan oleh Calcio e Finanza, siaran pertandingan akan menjadi hak eksklusif DAZN di bar, restoran, dan tempat-tempat umum. 

Pengumuman resmi belum dikeluarkan, namun, menurut media yang mengkhususkan diri pada sepak bola dan ekonomi tersebut, negosiasi sudah memasuki tahap akhir. Perlu diingat bahwa DAZN akan menyiarkan langsung semua 104 pertandingan turnamen melalui streaminglangsung dengan investasi total, bersama Rai, sekitar 160 juta euro.

  • Lagipula, penayangan melalui platform OTT di tempat-tempat umum bukanlah hal baru. Musim panas lalu, DAZN telah menayangkan semua pertandingan Piala Dunia Klub 2025 di berbagai tempat usaha.

    Belum jelas apakah DAZN akan mencoba berbagi penawaran komersial untuk penonton dengan mitra potensial. Platform yang menyiarkan Serie A ini memang harus memutuskan apakah akan mempertahankan siaran Piala Dunia untuk dirinya sendiri atau mendistribusikannya bersama pemain lain (seperti yang dilakukan dengan Mediaset untuk PialaDunia Klub). Namun, dalam hal ini, kolaborasi hanya akan berlaku untuk streaming, karena siaran gratis akan menjadi hak eksklusif Rai.

