PialaDunia 2026 semakin dekat. Pertandingan-pertandingan turnamen Piala Dunia akan disiarkan di DAZN dan beberapa di antaranya akan ditayangkan secara gratis di Rai. Platform tersebut telah mengamankan hak siar untuk khalayak umum dan hampir juga mengamankan hak siar untuk tempat-tempat komersial. Seperti dilaporkan oleh Calcio e Finanza, siaran pertandingan akan menjadi hak eksklusif DAZN di bar, restoran, dan tempat-tempat umum.

Pengumuman resmi belum dikeluarkan, namun, menurut media yang mengkhususkan diri pada sepak bola dan ekonomi tersebut, negosiasi sudah memasuki tahap akhir. Perlu diingat bahwa DAZN akan menyiarkan langsung semua 104 pertandingan turnamen melalui streaminglangsung dengan investasi total, bersama Rai, sekitar 160 juta euro.