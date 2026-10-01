AFP
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Sepak bola Bulgaria terguncang setelah presiden klub kasta tertinggi ditembak mati di luar rumahnya
Petinggi Plovdiv tewas di luar kediamannya
Penembakan fatal terhadap presiden klub kasta tertinggi Bulgaria itu terjadi sekitar pukul 1 dini hari di kota terbesar kedua di negara tersebut. Seperti dilaporkan oleh The Associated Press, kepolisian setempat mengonfirmasi bahwa mereka menerima panggilan darurat terkait seseorang yang terluka akibat tembakan sebelum tiba di lokasi dan menemukan eksekutif transportasi terkemuka itu telah meninggal dunia. Proses praperadilan telah resmi dimulai saat petugas penegak hukum memeriksa tempat kejadian perkara, meski pihak berwenang belum mengungkap kemungkinan motif atau mengidentifikasi tersangka mana pun.
Klub memberikan penghormatan kepada penyelamat
Hierarki klub menyampaikan duka mendalam setelah kepergian presiden mereka, yang secara luas dianggap berjasa menyelamatkan tim pada musim panas 2025 dan mengawasi rekonstruksi penuh Stadion Hristo Botev.
Dalam pernyataan yang diunggah di Instagram, klub mengatakan: "PFC Botev Plovdiv menyampaikan duka mendalam atas wafat tragis presiden klub Iliyan Filipov. Manajemen, para pemain, dan staf klub menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Iliyan Filipov akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Botev Plovdiv. Kontribusinya dalam menyelamatkan klub pada musim panas 2025 dan dedikasinya untuk perjuangan 'kuning-hitam' akan dikenang oleh semua orang di keluarga kami.
"Namanya akan ditulis dengan huruf emas untuk generasi-generasi mendatang, setelah mengawasi rampungnya rekonstruksi Stadion Hristo Botev dengan sukses, mengubahnya menjadi venue olahraga paling modern di Bulgaria. Di momen sulit ini, kami semua berdiri bersama keluarganya, orang-orang terkasihnya, dan teman-temannya. Semoga ia beristirahat dalam damai."
Operasional ditangguhkan selama masa berkabung
Pembunuhan itu kembali membangkitkan kenangan kelam era 1990-an, ketika pembunuhan bergaya mafia terhadap tokoh publik kerap terjadi di seluruh Bulgaria, pada saat ketegangan politik meningkat menjelang pemilihan presiden bulan depan. Menanggapi tragedi tersebut, klub menghentikan seluruh aktivitas olahraga dan memasuki masa berkabung resmi: "Laga persahabatan yang dijadwalkan antara Botev Plovdiv dan Septemvri Sofia tidak akan digelar. Sesi latihan hari ini untuk tim utama putra dibatalkan, dengan seluruh pemain dan pelatih berduka atas kepergian presiden Iliyan Filipov."
Pernyataan itu menambahkan: "Sebagai bentuk penghormatan kepada Iliyan Filipov, seluruh pertandingan akademi muda yang dijadwalkan pada akhir pekan mendatang telah ditunda. Hingga pertandingan melawan Slavia pada 10 Oktober, seluruh sesi latihan tim utama akan digelar secara tertutup, dan klub akan menahan diri dari segala penampilan di media. Iliyan Filipov memimpikan dan berjuang untuk Botev yang kuat dan bersatu. Sebuah klub yang bisa dibanggakan oleh seluruh kota. Botev abadi!"
- AFP
Skuad yang berduka menghadapi dimulainya kembali kompetisi
Plovdiv kini harus berkumpul kembali di tengah duka mendalam sebelum melanjutkan kampanye liga domestik mereka di kandang melawan Slavia Sofia pada 10 Oktober. Plovdiv saat ini menempati peringkat keenam di klasemen Liga Pertama Bulgaria dengan 16 poin dari 10 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Levski Sofia, setelah memainkan satu laga lebih banyak. Staf pelatih akan sangat fokus untuk memulihkan stabilitas mental secara tertutup saat mereka berupaya menjaga ambisi lolos ke kompetisi Eropa tetap hidup.
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