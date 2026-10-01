Hierarki klub menyampaikan duka mendalam setelah kepergian presiden mereka, yang secara luas dianggap berjasa menyelamatkan tim pada musim panas 2025 dan mengawasi rekonstruksi penuh Stadion Hristo Botev.

Dalam pernyataan yang diunggah di Instagram, klub mengatakan: "PFC Botev Plovdiv menyampaikan duka mendalam atas wafat tragis presiden klub Iliyan Filipov. Manajemen, para pemain, dan staf klub menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Iliyan Filipov akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Botev Plovdiv. Kontribusinya dalam menyelamatkan klub pada musim panas 2025 dan dedikasinya untuk perjuangan 'kuning-hitam' akan dikenang oleh semua orang di keluarga kami.

"Namanya akan ditulis dengan huruf emas untuk generasi-generasi mendatang, setelah mengawasi rampungnya rekonstruksi Stadion Hristo Botev dengan sukses, mengubahnya menjadi venue olahraga paling modern di Bulgaria. Di momen sulit ini, kami semua berdiri bersama keluarganya, orang-orang terkasihnya, dan teman-temannya. Semoga ia beristirahat dalam damai."



