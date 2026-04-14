Sepak bola bukanlah 'prioritas' bagi Rafael Leao yang 'malas', saat bintang AC Milan itu dihujat habis-habisan oleh Paolo Di Canio

Saat menganalisis penurunan performa sang penyerang di Sky Sport, Di Canio menegaskan bahwa tuntutan berat bermain sebagai ujung tombak membutuhkan kerja keras yang saat ini kurang dimiliki oleh bintang asal Portugal tersebut. Ia berpendapat bahwa keengganan Leao untuk melakukan pergerakan tanpa mementingkan diri sendiri telah menghambat kelancaran serangan Milan selama rentetan hasil tanpa kemenangan mereka belakangan ini.

Mantan bintang West Ham dan Juventus, Di Canio, mengatakan: “Kita sedang membicarakan seorang pemain yang seharusnya melakukan 50 gerakan untuk menerima bola, tetapi bahkan tidak melakukan setengahnya kecuali dia yakin akan menerimanya. Dia bahkan tidak melakukan gerakan untuk membuka ruang bagi rekan setimnya, karena dia tidak yakin akan menerima umpan. Setiap penyerang, di liga mana pun, harus bekerja sekeras itu. Hal ini sulit bahkan bagi penyerang tengah alami; bayangkan bagi seorang pemain yang tampak malas hampir setiap kali dia tidak menguasai bola.”