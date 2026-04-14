Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sepak bola bukanlah 'prioritas' bagi Rafael Leao yang 'malas', saat bintang AC Milan itu dihujat habis-habisan oleh Paolo Di Canio
Ikon Rossoneri menuai kecaman
Penampilan Leao belakangan ini telah menuai kemarahan yang cukup besar dari para pendukung Milan, yang memuncak dengan sorakan keras saat timnya mengalami kekalahan mengecewakan 3-0 di kandang melawan Udinese. Meskipun pelatih Massimiliano Allegri telah mencoba mengubah peran mantan Pemain Terbaik Serie A tersebut menjadi penyerang tengah dalam formasi 4-3-3, perubahan taktis tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Para kritikus berpendapat bahwa pergerakannya yang statis dan ketidakmampuannya memberikan perlindungan di lini belakang telah membuat tim semakin rentan selama periode penurunan performa mereka belakangan ini.
- AFP
Di Canio mengkritik gerakan tersebut
Saat menganalisis penurunan performa sang penyerang di Sky Sport, Di Canio menegaskan bahwa tuntutan berat bermain sebagai ujung tombak membutuhkan kerja keras yang saat ini kurang dimiliki oleh bintang asal Portugal tersebut. Ia berpendapat bahwa keengganan Leao untuk melakukan pergerakan tanpa mementingkan diri sendiri telah menghambat kelancaran serangan Milan selama rentetan hasil tanpa kemenangan mereka belakangan ini.
Mantan bintang West Ham dan Juventus, Di Canio, mengatakan: “Kita sedang membicarakan seorang pemain yang seharusnya melakukan 50 gerakan untuk menerima bola, tetapi bahkan tidak melakukan setengahnya kecuali dia yakin akan menerimanya. Dia bahkan tidak melakukan gerakan untuk membuka ruang bagi rekan setimnya, karena dia tidak yakin akan menerima umpan. Setiap penyerang, di liga mana pun, harus bekerja sekeras itu. Hal ini sulit bahkan bagi penyerang tengah alami; bayangkan bagi seorang pemain yang tampak malas hampir setiap kali dia tidak menguasai bola.”
Perhatian beralih dari sepak bola
Perdebatan seputar gaya hidup Leao semakin memanas karena ia gagal menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak dinobatkan sebagai pemain terbaik liga selama musim 2021-22 saat Milan meraih gelar juara. Di Canio berpendapat bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah menjadi terlalu nyaman, dengan kegiatan di bidang musik dan mode yang menguras ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk kompetisi tingkat elit.
Di Canio melanjutkan: “Dia menjadi santai; dia dimanjakan, dan dia tidak memiliki tekad atau keinginan untuk terus berkembang. Prioritasnya hampir berubah menjadi hal lain. Selama bertahun-tahun, saya tidak ingat pernah melihat begitu banyak video peragaan busana atau sesi rekaman delapan jam dengan label rekaman. Kalian selalu mengatakan kita harus memperhatikan kehidupan pribadi para pemain, tapi jika seseorang menghabiskan empat atau lima jam untuk hal lain, energi fisik dan mentalnya akan terkuras.
"Ini bukan seperti bermain PlayStation selama setengah jam. Jika Anda menghabiskan enam atau tujuh jam dengan label rekaman dan pergi ke peragaan busana, bagaimana Anda bisa memulihkan energi mental untuk bermain di level ini?”
- Getty Images
Masa depan yang tak pasti di San Siro
Milan saat ini berada di peringkat ketiga Serie A dengan 63 poin dari 32 pertandingan, tertinggal tiga poin dari Napoli yang berada di posisi kedua dan 12 poin dari rival sekotanya, Inter. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, laporan media dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa klub mungkin akan mempertimbangkan tawaran untuk Leao jika performanya tidak membaik. Dengan pertandingan-pertandingan krusial melawan Verona, Juventus, dan Atalanta yang akan datang, Leao dihadapkan pada tugas berat untuk kembali menemukan ketajamannya dan membuktikan statusnya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di tim.