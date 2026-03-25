"Sepak bola bukanlah ilmu pasti" - Carlo Ancelotti menanggapi tekanan terkait pemilihan pemain Neymar saat Brasil gencar mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026

Berbicara menjelang laga persahabatan Brasil melawan Prancis di Boston, Ancelotti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tak henti-hentinya mengenai keputusan untuk terus mengesampingkan Neymar dari rencananya. Pelatih asal Italia itu, yang belum pernah memanggil penyerang Santos tersebut sejak mengambil alih tim nasional, mengakui adanya perdebatan publik namun menegaskan bahwa fokusnya tetap pada tim secara keseluruhan.

"Saya mengamati segalanya, saya mendengarkan segalanya. Namun, peran saya adalah mengambil keputusan. Wajar jika setiap orang memiliki pendapat, karena sepak bola bukanlah universitas... sepak bola bukanlah ilmu pasti. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan saya harus menghormati pendapat semua orang," kata Ancelotti kepada para wartawan, seperti dilansir ESPN.