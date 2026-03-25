Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Sepak bola bukanlah ilmu pasti" - Carlo Ancelotti menanggapi tekanan terkait pemilihan pemain Neymar saat Brasil gencar mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026
Ancelotti tetap teguh pada keputusannya dalam pemilihan skuad
Berbicara menjelang laga persahabatan Brasil melawan Prancis di Boston, Ancelotti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tak henti-hentinya mengenai keputusan untuk terus mengesampingkan Neymar dari rencananya. Pelatih asal Italia itu, yang belum pernah memanggil penyerang Santos tersebut sejak mengambil alih tim nasional, mengakui adanya perdebatan publik namun menegaskan bahwa fokusnya tetap pada tim secara keseluruhan.
"Saya mengamati segalanya, saya mendengarkan segalanya. Namun, peran saya adalah mengambil keputusan. Wajar jika setiap orang memiliki pendapat, karena sepak bola bukanlah universitas... sepak bola bukanlah ilmu pasti. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan saya harus menghormati pendapat semua orang," kata Ancelotti kepada para wartawan, seperti dilansir ESPN.
- Getty Images Sport
Romario dan Ronaldo memimpin serangan Neymar
Tekanan terhadap Ancelotti semakin meningkat setelah para ikon Brasil angkat bicara. Romario, pahlawan Piala Dunia 1994, sangat blak-blakan dalam menilai situasi ini, dan mendesak sang manajer untuk mengutamakan bakat daripada tolok ukur kebugaran yang kaku, dengan menyatakan: "Seorang pemain bintang harus diturunkan." Tim nasional adalah tempat bagi yang terbaik dan paling berbakat. Persiapan untuk Piala Dunia berlangsung selama sebulan, waktu yang cukup bagi seorang atlet untuk pulih, baik secara fisik maupun teknis, untuk mendapatkan ritme pertandingan, dan untuk membangun chemistry dengan tim. Lebih baik memiliki pemain bintang seperti Neymar, bahkan ketika dia tidak dalam kondisi 100%, daripada memanggil pemain lain."
Ronaldo Nazario menambahkan: "Jika Neymar dalam kondisi fisik yang prima, saya akan membawanya ke Piala Dunia. Saya berharap Neymar dalam kondisi fisik yang baik. Jika ia dalam kondisi baik, saya yakin Ancelotti akan membawanya. Ia bisa membantu."
'Masih pemain Brasil paling berbakat'
Bintang veteran Brasil Fabinho, yang masuk dalam skuad Ancelotti untuk pemusatan latihan bulan Maret, juga memberikan dukungannya kepada Neymar. "Bagi saya, dia masih pemain Brasil paling berbakat saat ini," kata mantan bintang Liverpool itu pekan ini. "Dia bisa membuat perbedaan kapan saja, jadi dia bisa sangat penting di Piala Dunia. Jika dia dalam performa terbaik dan bugar secara fisik, dia adalah yang terbaik."
- Getty Images
Waktu melawan Neymar
Perhatian Brasil kini beralih ke laga melawan Prancis, serta pertandingan persahabatan berikutnya melawan Kroasia, seiring Ancelotti mulai menyusun rencana akhir untuk Piala Dunia. Neymar hanya memiliki delapan pertandingan tersisa bersama Santos sebelum Ancelotti mengumumkan skuadnya untuk turnamen tersebut, yang akan dimulai dengan laga Serie A melawan Remo-PA pada 2 April.